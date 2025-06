Kalp ve akciğer sağlığı için en iyi egzersiz saati!

Araştırmacılara göre, kalp ve akciğer sağlığını artırmak için egzersiz yapmanın en iyi zamanı sabah saatleri olabilir. Bunun nedeni, vücudun doğal 24 saatlik saati olan sirkadiyen ritimlerle ilgili olabilir. Sirkadiyen saat; hormon salınımı ve vücut ısısı gibi bazı işlevlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Dr. Karyn Esser, gün içinde en aktif olduğunuz zaman diliminin performansınızı etkileyebileceğini söylüyor.

Bilim insanları, yaşlı yetişkinlerde “daha ritmik aktivite davranışları ve daha erken saatlerdeki zirve aktivitenin, daha iyi kardiyorespiratuar (kalp-akciğer) kondisyon ve yürüme enerjisiyle ilişkili olduğunu” belirtti.

Yürüme enerjisi, adım attığınızda vücudun enerjiyi ne kadar verimli kullandığını ifade eder. Uyku Vakfı’na (The Sleep Foundation) göre, her bireyin kendine özgü bir kronotipi yani günün belirli saatlerinde uyanıklık ya da uykuya eğilim gösterdiği doğal bir ritmi vardır. Kronotipinizi bilmek ve aktivitelerinizi buna göre planlamak, sağlığınız ve kondisyonunuz üzerinde önemli etki yaratabilir.

Araştırmacılar bu sonuçlara, Kas ve Hareketliliği İncelemesi (Study of Muscle, Mobility and Aging) kapsamında 799 yetişkine ait sağlık verilerini inceleyerek ulaştı. Ortalama yaşı 76 olan katılımcılar, bir hafta boyunca bileklerine takılan ivmeölçerlerle fiziksel aktiviteleri izlenerek değerlendirildi ve ardından kardiyopulmoner egzersiz testine tabi tutuldular.

Ayrıca, her gün aynı saatte egzersiz yapan kişilerin sağlık sonuçlarının daha iyi olduğu da tespit edildi. Yine de bu ilişkiyi tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite ve iki gün kas güçlendirici egzersiz yapmasını önermektedir. Bu tür bir rutin, kalp hastalıkları ve felç riskini azaltmanın yanı sıra diğer olumsuz sağlık sonuçlarını önlemeye de yardımcı olur.

Önceki araştırmalar da sabah egzersizinin kardiyovasküler hastalık riskini düşürdüğünü göstermiştir. Ancak, günün farklı saatlerinde yapılan egzersizlerin de sağlık açısından fayda sağladığı bilinmektedir. Araştırmalara göre, egzersizi hangi saatte yaptığınızdan çok, ne yaptığınız daha büyük önem taşır.

Daha uzun yaşıyoruz ama genel olarak daha sağlıklı yaşamıyoruz. Bu nedenle yaşlandıkça insanların sağlığını korumasına ya da iyileştirmesine yardımcı olacak yollar bulmak, yaşam kalitesini artırmak ve yaşa bağlı kronik hastalıkların etkisini azaltmak açısından çok önemli.

Kaynak: Julia Musto. "This could be the best time to exercise for heart and lung health, scientists say". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/health/heart-lung-health-exercise-time-b2769100.html. (12.06.2025).