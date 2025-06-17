Kalp ve akciğer sağlığı için en iyi egzersiz saati!

Yapılan bir çalışmaya göre, sabah saatlerinde düzenli egzersiz, kalp ve akciğer sağlığını artırarak hastalık riskini azaltabilir.

Kalp ve akciğer sağlığı için en iyi egzersiz saati!
Sağlık
Giriş: 17 Haziran 2025 11:41
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Araştırmacılara göre, kalp ve akciğer sağlığını artırmak için egzersiz yapmanın en iyi zamanı sabah saatleri olabilir. Bunun nedeni, vücudun doğal 24 saatlik saati olan sirkadiyen ritimlerle ilgili olabilir. Sirkadiyen saat; hormon salınımı ve vücut ısısı gibi bazı işlevlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Dr. Karyn Esser, gün içinde en aktif olduğunuz zaman diliminin performansınızı etkileyebileceğini söylüyor.


Bilim insanları, yaşlı yetişkinlerde “daha ritmik aktivite davranışları ve daha erken saatlerdeki zirve aktivitenin, daha iyi kardiyorespiratuar (kalp-akciğer) kondisyon ve yürüme enerjisiyle ilişkili olduğunu” belirtti.


Yürüme enerjisi, adım attığınızda vücudun enerjiyi ne kadar verimli kullandığını ifade eder. Uyku Vakfı’na (The Sleep Foundation) göre, her bireyin kendine özgü bir kronotipi yani günün belirli saatlerinde uyanıklık ya da uykuya eğilim gösterdiği doğal bir ritmi vardır. Kronotipinizi bilmek ve aktivitelerinizi buna göre planlamak, sağlığınız ve kondisyonunuz üzerinde önemli etki yaratabilir.


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Araştırmacılar bu sonuçlara, Kas ve Hareketliliği İncelemesi (Study of Muscle, Mobility and Aging) kapsamında 799 yetişkine ait sağlık verilerini inceleyerek ulaştı. Ortalama yaşı 76 olan katılımcılar, bir hafta boyunca bileklerine takılan ivmeölçerlerle fiziksel aktiviteleri izlenerek değerlendirildi ve ardından kardiyopulmoner egzersiz testine tabi tutuldular.


Ayrıca, her gün aynı saatte egzersiz yapan kişilerin sağlık sonuçlarının daha iyi olduğu da tespit edildi. Yine de bu ilişkiyi tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.


Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite ve iki gün kas güçlendirici egzersiz yapmasını önermektedir. Bu tür bir rutin, kalp hastalıkları ve felç riskini azaltmanın yanı sıra diğer olumsuz sağlık sonuçlarını önlemeye de yardımcı olur.


Önceki araştırmalar da sabah egzersizinin kardiyovasküler hastalık riskini düşürdüğünü göstermiştir. Ancak, günün farklı saatlerinde yapılan egzersizlerin de sağlık açısından fayda sağladığı bilinmektedir. Araştırmalara göre, egzersizi hangi saatte yaptığınızdan çok, ne yaptığınız daha büyük önem taşır.


Daha uzun yaşıyoruz ama genel olarak daha sağlıklı yaşamıyoruz. Bu nedenle yaşlandıkça insanların sağlığını korumasına ya da iyileştirmesine yardımcı olacak yollar bulmak, yaşam kalitesini artırmak ve yaşa bağlı kronik hastalıkların etkisini azaltmak açısından çok önemli.



Kaynak: Julia Musto. "This could be the best time to exercise for heart and lung health, scientists say". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/health/heart-lung-health-exercise-time-b2769100.html. (12.06.2025).


1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntem

İşte kısa zamanda kalorilerinize veda etmenizi sağlayacak 36 basit yöntem...

36
Yavaş bir yürüyüş - 255 kalori / 1 saat Saatte 3.20 km yol yürümek 90 kilo olan bir kişiye 255 kalori yaktırır.
Kondisyon bisikletinde koşmak - 455 kalori / 1 saat
Koşmak (5 mil/saat) - 755 kalori / 1 saat
Sırt çantasıyla yürüyüş - 637 kalori / 1 saat
Bisikleti yavaşça sürmek / 364 kalori / 1 saat
Voleybol - 364 kalori / 1 saat
Hareketli yürüyüş - 391 kalori / 1 saat
Yüzmek - 528 kalori / 1 saat
Bowling oynamak - 273 kalori / 1 saat
Tai Chi - 273 kalori / 1 saat Tai Chi, Tao felsefesinin hareketteki uygulama yöntemidir.
Kano sporu - 319 kalori / 1 saat
Dinç yüzme - 892 kalori / 1 saat
Hatha Yoga - 228 kalori / 1 saat Amacı; bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza denge getirmek olan hatha yoga, tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın uygulanan yoga türlerinden biridir. 90 kilo olan bir kişi bir saatte 228 kalori yakar.
Güç Yogası - 364 kalori / 1 saat
Golf oynamak - 391 kalori / 1 saat
Kayak sporu - 391 kalori / 1 saat
Düşük etkili aerobik - 455 kalori / 1 saat
Buz pateni - 637 kalori / 1 saat
Futbolun bir türü olan 'Flag Football' - 728 kalori / 1 saat
Tenis - 728 kalori / 1 saat
Su kayağı - 546 kalori / 1 saat
Duvar tenisi - 637 kalori / 1 saat
Beyzbol - 455 kalori / 1 saat
Doğa yürüyüşü - 546 kalori / 1 saat
Suda egzersiz - 501 kalori / 1 saat
Merdivenlerden koşarak yukarı çıkmak - 819 kalori / 1 saat
Paten - 683 kalori / 1 saat
Yüksek etkili aerobik - 664 kalori / 1 saat
Basketbol oynamak - 728 kalori / 1 saat
Kondisyon aletinde kürek çekme - 546 kalori / 1 saat
Halter - 455 kalori / 1 saat
Balo dansı - 273 kalori / 1 saat
Kros kayağı - 619 kalori / 1 saat
Tekvando - 937 kalori / 1 saat
İp atlamak - 1,074 kalori / 1 saat
Koşmak (8 mil/saat) - 1,074 kalori / 1 saat



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