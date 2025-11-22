Medikal astroloji: Burçların sağlık göstergeleri

Hayatımızda her istediğimizin başında sağlık geliyor. Olmazsa olmazımız. Genetik yatkınlıklarımız, yaşam şeklimiz sağlığımızı negatif veya pozitif etkilerken en çok da duygusal yaşadıklarımızın birikimleri sağlığımıza yansıyor. Duygusal travmalarımızın sonucunda fiziksel olarak koruyucu kalkanımız düşüyor ve hastalıklara daha açık hale gelebiliyoruz. O yüzden öncelikle kendi ruhumuza sonra bedenimize şefkatle yaklaşmak çok önemli.

Ancak bir de doğarken sağlık açısından potansiyel hassasiyetlerle geliyoruz. Vücudumuzda hangi bölgenin daha hassas olduğunu doğum haritalarımızda yorumlayabiliyoruz.

Medikal astroloji alanı kişilerin doğum haritalarını inceleyerek sağlık göstergeleri hakkında yorum yapmamız sağlıyor. Tarihe de baktığımızda hekimlerin tıp bilgisi dışında astroloji bildiklerini ve hastaların kayıtlarını tuttuklarını görüyoruz. Astroloji ve hekimlik arasındaki ilişkinin önemini Hipokrat “Astroloji bilmeyen bir doktorun kendisine doktor demeye hakkı yoktur” diyerek ifade etmiştir.

Genetik yatkınlıklarımız, yaşam ve beslenme şeklimiz dışında astrolojik olarak her burç vücutta bir bölgeyi sembolize etmektedir. Doğum haritalarımıza göre burcumuzun temsil ettiği alandaki hastalıklara daha açık olabiliyoruz. Bu burcumuza ait hastalığı yaşayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü hastalık tespiti ve yorumu yapmak için burç yeterli değildir. Kişinin bireysel doğum haritası incelenmelidir.6. ev, 6.ev yöneticisi, aldığı açıları, dönem transitleri ve hastalık noktasına bakılarak yorum yapılmalıdır. Potansiyel hassasiyetlerimizi biliyor olmak daha sağlıklı olmak ve korunmak için tedbir almayı sağlayabilir…

Aşağıda burçlar için sadece genel yorum yapılmıştır!

Koç: Vücutta baş ve yüz bölgesini sembolize eder. Migren, sivilce, baş, saç ve diş problemleri

Boğa: Omuzların başlangıcına kadar olan kısımdır. Boyun ve ense bölgesidir. Boğaz ağrıları, tiroidler, üst solunum yollarında oluşan geniz akıntıları, faranjit, bademcik hassasiyeti

İkizler: Omuzlar, kollar ve ellerle ilişkilidir. Aynı zamanda zihin ve sinir sistemi ilişkilidir.

Yengeç: Göğüs bölgesi, diyafram, memeler, üst mide kısmını ifade eder.

Aslan: Kalp, sırt, sırtın iki yan bölgesidir. Sırt ağrıları, kalp çarpıntıları, kalple ilgili problemler

Başak: Mide problemleri, karın bölgesi ve bağırsaklarla ilgilidir. Genel olarak sindirim sistemini ifade eder.

Terazi: Göbek böbrek ve bel kısmındaki hastalıkları kapsar. Taş-kum düşürme gibi sağlık sıkıntıları yaşatabilir.

Akrep: Hem kadında hem erkekte cinsel organlar ve rahim ile alakalı bölgeleri ifade eder.

Yay: Kaslarla alakalıdır. Kas yaralanmaları, yırtıkları, spor sakatlıkları…

Oğlak: Dizlerde, eklem yerlerinde hassasiyet, deri, cilt problemleri verebilir. Sivilce yaratabilir.

Kova: Baldırlar ve dolaşım sistemiyle alakalıdır. Damarlarda pıhtılaşma, kan dolaşım bozukları...

Balık: Ayaklarla alakalıdır. Ayak ağrıları, ayak tabanı ile ilgili problemler ve rutubetle alakalı hastalıklar.