Medikal astroloji: Burçların sağlık göstergeleri

"Hangi burç hangi hastalıklara daha yatkın?" sorusunun yanıtını Buşra Efe verdi.

Medikal astroloji: Burçların sağlık göstergeleri
Astroloji
05 Eylül 2022 13:03 Güncelleme: 05 Eylül 2022 13:05
ABONE OL

Hayatımızda her istediğimizin başında sağlık geliyor. Olmazsa olmazımız. Genetik yatkınlıklarımız, yaşam şeklimiz sağlığımızı negatif veya pozitif etkilerken en çok da duygusal yaşadıklarımızın birikimleri sağlığımıza yansıyor. Duygusal travmalarımızın sonucunda fiziksel olarak koruyucu kalkanımız düşüyor ve hastalıklara daha açık hale gelebiliyoruz. O yüzden öncelikle kendi ruhumuza sonra bedenimize şefkatle yaklaşmak çok önemli.


Ancak bir de doğarken sağlık açısından potansiyel hassasiyetlerle geliyoruz. Vücudumuzda hangi bölgenin daha hassas olduğunu doğum haritalarımızda yorumlayabiliyoruz.


Medikal astroloji alanı kişilerin doğum haritalarını inceleyerek sağlık göstergeleri hakkında yorum yapmamız sağlıyor. Tarihe de baktığımızda hekimlerin tıp bilgisi dışında astroloji bildiklerini ve hastaların kayıtlarını tuttuklarını görüyoruz. Astroloji ve hekimlik arasındaki ilişkinin önemini Hipokrat “Astroloji bilmeyen bir doktorun kendisine doktor demeye hakkı yoktur” diyerek ifade etmiştir.



Genetik yatkınlıklarımız, yaşam ve beslenme şeklimiz dışında astrolojik olarak her burç vücutta bir bölgeyi sembolize etmektedir. Doğum haritalarımıza göre burcumuzun temsil ettiği alandaki hastalıklara daha açık olabiliyoruz. Bu burcumuza ait hastalığı yaşayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü hastalık tespiti ve yorumu yapmak için burç yeterli değildir. Kişinin bireysel doğum haritası incelenmelidir.6. ev, 6.ev yöneticisi, aldığı açıları, dönem transitleri ve hastalık noktasına bakılarak yorum yapılmalıdır. Potansiyel hassasiyetlerimizi biliyor olmak daha sağlıklı olmak ve korunmak için tedbir almayı sağlayabilir…


Aşağıda burçlar için sadece genel yorum yapılmıştır!


Koç: Vücutta baş ve yüz bölgesini sembolize eder. Migren, sivilce, baş, saç ve diş problemleri


Boğa: Omuzların başlangıcına kadar olan kısımdır. Boyun ve ense bölgesidir. Boğaz ağrıları, tiroidler, üst solunum yollarında oluşan geniz akıntıları, faranjit, bademcik hassasiyeti


İkizler: Omuzlar, kollar ve ellerle ilişkilidir. Aynı zamanda zihin ve sinir sistemi ilişkilidir.


Yengeç: Göğüs bölgesi, diyafram, memeler, üst mide kısmını ifade eder.


Aslan: Kalp, sırt, sırtın iki yan bölgesidir. Sırt ağrıları, kalp çarpıntıları, kalple ilgili problemler


Başak: Mide problemleri, karın bölgesi ve bağırsaklarla ilgilidir. Genel olarak sindirim sistemini ifade eder.


Terazi: Göbek böbrek ve bel kısmındaki hastalıkları kapsar. Taş-kum düşürme gibi sağlık sıkıntıları yaşatabilir.


Akrep: Hem kadında hem erkekte cinsel organlar ve rahim ile alakalı bölgeleri ifade eder.


Yay: Kaslarla alakalıdır. Kas yaralanmaları, yırtıkları, spor sakatlıkları…


Oğlak: Dizlerde, eklem yerlerinde hassasiyet, deri, cilt problemleri verebilir. Sivilce yaratabilir.


Kova: Baldırlar ve dolaşım sistemiyle alakalıdır. Damarlarda pıhtılaşma, kan dolaşım bozukları


Balık: Ayaklarla alakalıdır. Ayak ağrıları, ayak tabanı ile ilgili problemler ve rutubetle alakalı hastalıklar.



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.