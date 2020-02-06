Maydanoz suyu yararları ve zararları nelerdir?

Doktorlar tarafından önerilen, en faydalı detoks suyu olan maydanoz suyu böbrek sağlığından metabolizmanızı hızlandırmaya pek çok fayda sağlıyor.

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Zayıflatan maydanoz suyunun yararları nelerdir?

Kilo vermede yardımcı olduğu bilinen maydanozun tek faydası bununla bitmiyor. İçeriğinde A, C, K, B6, B12 vitaminleri ve kolin, folat, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, ppotasyum, çinko ve bakır mineralleri bulunmaktadır. Bu vitamin ve minerallerin sayesinde oldukça faydalı bir bitkidir. Yapraklarında enerji, karbonhidrat, yağ ve protein vardır. Maydanoz suyu da bu vitamin ve mineralleri almamızı sağlar.

 

Maydanoz suyu nasıl yapılır?

Maydanoz suyunu elde etmenin iki farklı yolu var.

 

1. tarif

Yarım demet maydanozu güzelce yıkayın ve blenderın içine atıp 1 dakika çalıştırın. Ardından üzerine 1 su bardağı su ekleyin blenderı çalıştırın. Maydanozun yaprakları ve sapları unufak olduğunda blenderı durdurun. Limon suyu ilave ederek içebilirsiniz, afiyet olsun.

 

2. tarif

Yarım demet maydanozu saplarıyla ayıklayın ve güzelce yıkayın. 1.5-2 su bardağı su ile birlikte tencereye koyun ve 10 dakika boyunca haşlayın. Süzgeç yardımıyla maydanozları ayıklayın ve maydanoz suyunuz hazır, afiyet olsun.

 

KEREVİZİN FAYDALARI

 

Maydanoz suyunun yararları nelerdir?

 

Antioksidan kaynağı

İçeriğinde bulunan pek çok antioksidan sayesinde kanser, nörodejeneratif hastalıklar ve göz hastalıkları için önemli bir koruyucudur.

 

Böbreklere iyi gelir

Böbreklerin temizlenmesinde doğal yardımcıdır. Böbrek taşı, safra kesesi taşları, mesane enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde oldukça yararlıdır.

 

Göz sağlığını korur

Gün içerisinde almamız gereken A vitamini miktarının %80’ini karşılar ve göz sağlığını korur.

 

Şişkinliği önler

Su tutmaya neden olan şişmeyi azaltır, diüretik görevi görür.

 

Kilo verdirir

Böbrekleri, karaciğeri temizleyerek, ödemi atarak ve metabolizmayı hızlandırarak vücudun çalışmasını optimum seviyede tutar ve bu da kilo vermenizi kolaylaştırır.

 

Cilde iyi gelir

Vücutta kolajen üretimini destekler ve cildin daha parlak görünmesini sağlar. Ciltteki yara izlerinin ve lekelerin geçmesinde etkilidir. Yağ üretimini dengeler ve sivilce oluşumunu da engeller.

 

MAYDANOZ ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

 

Diyabet hastalarına iyi gelir

Kan şekeri seviyesini düşürür ve insülin direncini azaltır.

 

Kötü nefesi giderir

Klorofil açısından oldukça zengindir, kötü kokan nefesi engeller.

 

İdrar söktürücüdür

Maydanoz suyu idrar söktürücüdür, bu sayede vücuttaki fazla tuzun atılmasını sağlar.

 

Gaz ve kabızlık sıkıntılarını azaltır

Hazımsızlık, kabızlık ve bağırsak gazları için doğal bir ilaç etkisi gösterir.

 

Kalsiyum kaynağı

Maydanoz suyu, kalsiyumun emilimini arttırır.

 

Anemi hastalığını önler

Maydanozda yüksek miktarda demir bulunmaktadır ve bu sayede anemi hastalığına kapılma riskini azaltır.

 

Saç dökülmelerini azaltır

Besin eksikliğinden kaynaklı saç dökülmelerini engeller.

 

Maydanoz suyunun zararları nelerdir?

 

  • Aşırı tüketimi söz konusu olduğunda kansızlık, karaciğer ve böbrek problemleri gibi yan etkiler görülebilir.

     

  • Kanama bozukluğu olan kişilerde kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Bu sebeple kanama bozukluğu olan kişiler doktora danışmadan maydanoz suyu tüketmemelidir.

     

  • Diyabet hastalarının doktora danışmadan maydanoz suyu tüketmemeleri önerilir.

     

  • Kan şekerini düşürdüğü ve kanı sulandırdığı için ameliyatlardan 2 hafta önce maydanoz suyu içmeyi bırakmalısınız.

     

  • Hamile kadınların maydanoz suyu tüketmemeleri gerekmektedir.

 

Ödemi ve şişkinliği azaltan yiyecekler
+10
Elma   Günde 2-3 tane elma yemek şişkinlik sorununuzu ortadan kaldıracağı gibi, sindirim sisteminizi düzenler.

 

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