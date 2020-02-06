Zayıflatan maydanoz suyunun yararları nelerdir?

Kilo vermede yardımcı olduğu bilinen maydanozun tek faydası bununla bitmiyor. İçeriğinde A, C, K, B6, B12 vitaminleri ve kolin, folat, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, ppotasyum, çinko ve bakır mineralleri bulunmaktadır. Bu vitamin ve minerallerin sayesinde oldukça faydalı bir bitkidir. Yapraklarında enerji, karbonhidrat, yağ ve protein vardır. Maydanoz suyu da bu vitamin ve mineralleri almamızı sağlar.
Maydanoz suyunu elde etmenin iki farklı yolu var.
1. tarif
Yarım demet maydanozu güzelce yıkayın ve blenderın içine atıp 1 dakika çalıştırın. Ardından üzerine 1 su bardağı su ekleyin blenderı çalıştırın. Maydanozun yaprakları ve sapları unufak olduğunda blenderı durdurun. Limon suyu ilave ederek içebilirsiniz, afiyet olsun.
2. tarif
Yarım demet maydanozu saplarıyla ayıklayın ve güzelce yıkayın. 1.5-2 su bardağı su ile birlikte tencereye koyun ve 10 dakika boyunca haşlayın. Süzgeç yardımıyla maydanozları ayıklayın ve maydanoz suyunuz hazır, afiyet olsun.
Antioksidan kaynağı
İçeriğinde bulunan pek çok antioksidan sayesinde kanser, nörodejeneratif hastalıklar ve göz hastalıkları için önemli bir koruyucudur.
Böbreklere iyi gelir
Böbreklerin temizlenmesinde doğal yardımcıdır. Böbrek taşı, safra kesesi taşları, mesane enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde oldukça yararlıdır.
Göz sağlığını korur
Gün içerisinde almamız gereken A vitamini miktarının %80’ini karşılar ve göz sağlığını korur.
Şişkinliği önler
Su tutmaya neden olan şişmeyi azaltır, diüretik görevi görür.
Kilo verdirir
Böbrekleri, karaciğeri temizleyerek, ödemi atarak ve metabolizmayı hızlandırarak vücudun çalışmasını optimum seviyede tutar ve bu da kilo vermenizi kolaylaştırır.
Cilde iyi gelir
Vücutta kolajen üretimini destekler ve cildin daha parlak görünmesini sağlar. Ciltteki yara izlerinin ve lekelerin geçmesinde etkilidir. Yağ üretimini dengeler ve sivilce oluşumunu da engeller.
Diyabet hastalarına iyi gelir
Kan şekeri seviyesini düşürür ve insülin direncini azaltır.
Kötü nefesi giderir
Klorofil açısından oldukça zengindir, kötü kokan nefesi engeller.
İdrar söktürücüdür
Maydanoz suyu idrar söktürücüdür, bu sayede vücuttaki fazla tuzun atılmasını sağlar.
Gaz ve kabızlık sıkıntılarını azaltır
Hazımsızlık, kabızlık ve bağırsak gazları için doğal bir ilaç etkisi gösterir.
Kalsiyum kaynağı
Maydanoz suyu, kalsiyumun emilimini arttırır.
Anemi hastalığını önler
Maydanozda yüksek miktarda demir bulunmaktadır ve bu sayede anemi hastalığına kapılma riskini azaltır.
Saç dökülmelerini azaltır
Besin eksikliğinden kaynaklı saç dökülmelerini engeller.
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