Artık sıcaklıkların çok bastırdığı zamanlardayız. Temmuz ayında sizi hem canlandıracak hem de susuz kalmamanıza yardımcı olacak taze meyveler ve sebzeler tüketmeyi unutmayın. Markete gittiğinizde mevsiminde hangi taze ürünlerin olduğunu bilmek sadece paradan tasarruf etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda meyvelerin ve sebzelerin tadını çıkaracağınız anlamına da gelir! Peki Temmuz ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Temmuz ayı meyveleri

Karpuz

Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de mükemmel bir besin. Kırmızı renginden de anlaşıldığı gibi karpuz antioksidanlardan zengin bir meyve. İçerdiği likopen isimli antioksidan kanser hücrelerini bloke ediyor ve vücudun savunma sistemi olan bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Devamı: Karpuzun faydaları nelerdir?

Avokado

Avokado, beyin için son derece faydalı olan Omega 3 yağları ve E vitamini açısından zengindir. A, K, D ve E vitamini gibi çoğu önemli vitamin yağda çözülür, yani sebze ağırlıklı öğünlerinize avokado eklemek besinlerinizdeki tüm vitaminleri özümsemenize yardımcı olur. Peki avokado nasıl saklanır?

Böğürtlen

Böğürtlenin tüm yiyecekler arasında en yüksek antioksidan içeriğine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri açısından da oldukça zengindir. Hazır tam mevsimi iken, nefis böğürtlen reçeli yapabilirsiniz.

Yaban mersini

Yaban mersininin görmeyi, motor becerileri geliştirebilen ve yaşa bağlı hastalıklarla ilişkili kısa süreli hafıza kaybını tersine çevirebilen antioksidanlar içerdiğini biliyor muydunuz? Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak ve kısa sürede hazırlayabileceğiniz yaban mersinli nefis kuplar, Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Kayısı

Yüksek besin değerine sahip olan kayısı; A, B, C, E vitaminleri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu. Yaş ve kuru olarak tüketilebilen kayısı sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi sağlıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızlığa iyi geliyor. Devamı: Kayısının faydaları nelerdir?

Kavun

Kavunun faydaları saymakla bitmez. Ama en önemli özelliği pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir. Yani beta karoten kendi başına bir A vitamini formu olarak düşünülmektedir. Kavun da beta karoten açısından dolu bir meyvedir. Devamı: Ayrıca kavunun çekirdeğinden kavun çekirdeği sütü yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Diğer temmuz ayı meyveleri nelerdir?

Temmuz ayı sebzeleri

Domates

Domatesler likopen adı verilen bir maddyle doludurlar. Likopen, domatese parlak kırmızı rengini verir ve güneşin ultraviyole ışınlarından korunmasına yardımcı olur. Aynı şekilde, bu madde hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olabilir. Domateste ayrıca potasyum, B ve E vitaminleri de bol miktarda bulunmaktadır. Ayrıca domates kabuklarını çöpe atıyorsanız, bu zahmetsiz şekilde baharat yapma yöntemini öğrendiğinizde pişman olacaksınız. Devamı: Domates kabuklarından baharat yapın!

Salatalık

Ödem söktüren, cildi nemlendiren, su kaybını önleyen, kalp-damar ve kemik sağlığını koruyan besinler arasında yer alan salatalığın faydaları saymakla bitmiyor. Kanın pıhtılaşmasını önleyen K vitamini içerir. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardım eder. Devamı: Salatalığın faydaları nelerdir?

Semizotu

Kanı temizleyen semizotunun, idrar söktürdüğünü, sinir krizlerini ve beyin yorgunluğunu geçirdiğini biliyor muydunuz? İçerisinde bol miktarda protein, karbonhidrat, kalsiyum, sodyum, potasyum, B1, B2 ve B6 vitaminleri bulunmaktadır. Ayrıca semizotu, gut hastalığına, baş ağrısı ve bedendeki diğer ağrılara iyi gelir.

Mısır

Mısır; B1, B3, B5, C, patotonik asit vitamini, folat, niasin vitaminini ile fosfor ve magnezyum mineralleri içerir. Yüksek kolesterolü düşürdüğü gibi, ishali de önler. Devamı: Mısırın faydaları nelerdir?

Dolmalık biber

Farklı renklerde olan dolmalık biberin menopoz sonrası görülen kemik erimelerinin önüne geçtiğini biliyor muydunuz? Bol miktarda K vitamini içermektedir. K vitamini ise kanın pıhtılaşma özelliğini arttırarak kanamaları durdurur. Dolma biber bağışıklık sistemimiz için oldukça faydalıdır. Zeytinyağlı biber dolmasını fırınlayarak pişirmenin püf noktası ise bu tarifte! Devamı: Fırınlanmış zeytinyağlı biber dolması tarifi

Diğer temmuz ayı sebzeleri nelerdir?