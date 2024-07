Kendi ihtiyaçlarınıza nasıl öncelik verirsiniz?

Günlük koşuşturmaca içinde, hayatınızdaki en önemli kişiyi - sizi - gözden kaçırmak kolay olabilir. Sürekli başkalarının ihtiyaçlarına kapılıp gitmek veya kendiniz için bir an bile bulmakta zorlanmak, kendi refahınıza odaklanmanız gerektiğini hatırlatır.

Kendine odaklanmak ne demektir?

Kendine odaklanmak, kendinizle olan ilişkinizi, başkalarıyla olan ilişkileriniz kadar özenli ve dikkatli hale getirmek demektir. Bu, ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koyma izni vermek ve ara sıra yapılan şımartma veya rahatlama anlarının ötesine geçmektir.

Kendine odaklanarak, zihinsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarınızı sürekli olarak kabul eder ve ele alırsınız. Sizi neyin güçlendirdiğini ve en iyi yaşamınızı sürdürmek için neye ihtiyaç duyduğunuzu anlamaya yönelik bir taahhüt oluşturursunuz. Bu, öz bakımın temel bir parçasıdır.

Kendinizi önceliklendirmeyi benimsemenin faydaları nelerdir?

Kendinizi önceliklendirmeye başladığınızda, uzun vadeli refahınıza yatırım yapmış olursunuz. Kendine odaklanmak bencilce değildir, daha mutlu ve sağlıklı bir hayata doğru atılmış gerekli bir adımdır.

Artan özsaygı ve güven

İhtiyaçlarınıza ve başarılarınıza odaklanarak, doğal olarak daha güçlü bir öz değer duygusu geliştirirsiniz. Bu, kibirli olmanız anlamına gelmez. Bunun yerine, kendinize sağlıklı bir saygı geliştirir, güçlü yönlerinizi tanır, başarılarınızı kutlar ve değerinizin farkına varırsınız.

Gelişmiş yaşam kalitesi

Daha az stresli ve ihtiyaçlarınızla daha uyumlu olduğunuzda, genel yaşam kaliteniz iyileşir. Stres, anksiyete ve yorgunluk hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınıza zarar verebilir, bu yüzden kendinizi önceliklendirdiğinizde daha mutlu, daha rahat ve hayatın tadını daha fazla çıkaran biri olma olasılığınız yüksektir.

Hedeflere ulaşmayı kolaylaştırma

Ne istediğinizi bilmek ve hedeflerinizi önceliklendirmek, onları çok daha kolay ulaşılabilir hale getirir. İster kariyer hedefi, ister kişisel bir proje, isterse bir fitness hedefi olsun, kendinize odaklanmak bu hedeflere ulaşmak için gereken netliği ve motivasyonu sağlar.

Daha iyi karar verme becerileri

Kendi değerleriniz ve öncelikleriniz hakkında daha net bir anlayışla, daha güvenli kararlar verebilirsiniz. Bu, gerçek benliğiniz ve sizin için önemli olan şeylerle uyumlu seçimler yapma olasılığınızın daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Şimdiye ve an'a odaklanmak

İhtiyaçlarınıza ve refahınıza odaklanarak, anı yaşamaya daha yatkın olursunuz. Bu zihin açıklığı, şu anın tadını çıkarmanızı sağlar. Geçmiş veya gelecekle ilgili endişeleri azaltarak, şimdiyi doyasıya yaşar ve hayatı olduğu gibi kucaklarsınız.

İlişkilerin iyileştirilmesi

Kendinize özen gösterdiğinizde, başkalarıyla olan ilişkileriniz de iyileşir. Kendiniz hakkında iyi hissettiğinizde, olumlu etkileşimlerde bulunmanız olasıdır. Ayrıca, sınırlar koymak ve kendi ihtiyaçlarınıza saygı göstermek, başkalarına da size aynı saygıyı göstermeyi öğretir.

Artan dayanıklılık

Kendinizi önceliklendirmek dayanıklılık oluşturur, bu da yaşamın zorluklarıyla başa çıkmada sizi daha donanımlı hale getirir. Zihinsel ve fiziksel olarak iyi bir durumda olduğunuzda, zorluklar karşısında daha güçlü olursunuz.

Artan yaratıcılık ve üretkenlik

Öz bakım ve düşünce için zaman ayırmak, genellikle artan yaratıcılık ve üretkenliğe yol açar. Zihniniz açık ve vücudunuz dinlenmiş olduğunda, daha yaratıcı düşünebilir ve daha verimli çalışabilirsiniz.

Kendi ihtiyaçlarınızı önceliklendirmenin 18 yolu

Günlük hayatınıza bu basit, etkili adımları dahil ederek kendinize odaklanmayı sürdürün ve daha merkezlenmiş, tatmin edici bir yaşam yaratın.

1. Pratik öz bakım uygulayın

Öz bakımını günlük rutininizin bir parçası haline getirin. Bu, sıcak bir banyo yapmak, kitap okumak veya yoga yapmak kadar basit olabilir. Kısa bir öz bakım aktivitesini rutininize ekleyerek başlayın.

2. Vücudunuzu besleyin

Beslenmenize, uykunuza ve egzersizinize dikkat edin. Günde bir sağlıklı öğün seçerek veya daha iyi uyku için tutarlı bir yatma saati belirleyerek başlayın.

3. Net sınırlar koyun

Enerjinizi veya zamanınızı aşırı yoran taleplere hayır demeyi öğrenin. Bu pratiği, daha çok bir yükümlülük gibi hissettiren bir görevi geri çevirerek yapın.

4. Kendinizi aktif bir şekilde dinleyin

Düşüncelerinize ve hislerinize dikkat edin. Her güne birkaç dakika sessiz zaman ayırarak kendinizi kontrol edin.

5. Duygularınızı ve hislerinizi yazın

Duygularınızı ifade etmek ve anlamak için günlük tutun. Her gün, o gün nasıl hissettiğinizi ve nedenini birkaç satır yazarak başlayın.

6. Farkındalıkla beden taramaları yapın

Bedeninizin nasıl hissettiğini anlamak için düzenli olarak kontrol edin. Sessiz bir an ayırarak ayak parmaklarınızdan başlayıp başınıza kadar bedeninizi tarayarak herhangi bir gerginlik veya rahatsızlık olup olmadığını fark edin.

7. Kişisel zaman ayırın

Gün içinde sadece kendinize ait anlarınız olduğundan emin olun. Hoşlandığınız bir şeyi yapmaya adanmış kısa bir süre (yaklaşık 15 dakika) ile başlayın.

8. Karşılaştırmalardan kaçının

Kendi yolculuğunuza odaklanın ve başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının. Kendinizi kıyaslarken bulduğunuz her seferinde, düşüncelerinizi yeniden yönlendirin ve kendi hayatınızda takdir ettiğiniz bir şeyi fark edin.

9. Öz şefkat geliştirin

Kendinize bir arkadaşa sunacağınız aynı şefkati gösterin. Kendinize karşı sert olduğunuzda, duraklayın ve düşüncelerinizi daha şefkatli bir şekilde yeniden çerçeveleyin.

10. Keyif aldığınız aktivitelerle meşgul olun

Sevdiğiniz şeyler ile zaman geçirin. Hoşlandığınız bir hobi veya aktiviteyi belirleyin ve her hafta ona zaman ayırın.

11. Farkındalık uygulayın

Meditasyon veya doğada yavaş yürüyüşler gibi farkındalığı teşvik eden aktiviteler ile meşgul olun. Her gün birkaç dakika meditasyon yaparak bir uygulama ile başlayın.

12. İlgi alanlarınızı keşfedin

Yeni bir şey öğrenmeye veya uzun süredir ilginizi çeken bir konuyu keşfetmeye zaman ayırın. Merak ettiğiniz bir konuyu her gün birkaç dakika araştırarak başlayın.

13. Gerekli olduğunda destek arayın

Yardım istemekten veya profesyonel tavsiye aramaktan çekinmeyin. Bir arkadaşınıza güvenmek veya zorluklarla karşılaşıyorsanız bir danışma seansı düşünmekle başlayın.

14. Başarılarınızı kutlayın

Başarılarınızı, ne kadar küçük olursa olsun, tanıyın ve kutlayın. Bir başarı günlüğü başlatın ve her hafta küçük zaferleri not edin.

15. Düzenli olarak düşünün

Deneyimlerinizi ve büyümenizi düşünmek için zaman ayırın. Ne öğrendiğinizi ve nasıl büyüdüğünüzü değerlendirmek için haftalık bir gözden geçirme yapmayı deneyin.

16. Dinlenmeyi önceliklendirin

Dinlenmenin önemini anlayın ve mola vermekten suçluluk duymayın. Yeniden şarj olmak için gün içinde kısa molalar planlayarak başlayın.

17. Dijital olarak bağlantıyı kesin

Stresi azaltmak ve odaklanmayı artırmak için dijital cihazlara ara verin. Her gün, yemek sırasında veya yatmadan önce gibi dijital olmayan bir dönemle başlayın.

18. Yaratıcılığı keşfedin

Yaratıcı aktiviteler kendinizi ifade etmek için harika bir yol olabilir. Doodle yapmak, el işleriyle uğraşmak veya yeni bir tarif denemek gibi basit bir yaratıcı görev deneyin.

Kaynak: Dr. Chris Mosunic. "How to focus on yourself more and prioritize your own needs". Şuradan alındı: https://www.calm.com/blog/how-to-focus-on-yourself.