Hayatınızı değiştirmenize yardımcı olacak 3 aylık ritüel

Yetişkinlik, bazen iş, ilişkiler ve aradaki her şeyi dengelemek; düzen ve huzur bulmak çoğu zaman zor olabilir. Size bir ipucu: Zamanınızı planlamak için bir takvim kullanmak gerçekten fark yaratabilir. Sadece randevuları ve son tarihleri takip etmekle ilgili değil, aynı zamanda neyin önemli olduğuna bilinçli bir şekilde karar vermek ve ona zaman ayırmakla ilgili. Programınızı gözlerinizin önünde görmek, hayatın karmaşıklıklarını netlik ve amaçla ele almanıza yardımcı olur.

Hayatınızı sadeleştirmek ve genel mutluluğunuzu artırmak için her ay bu üç günü planlamayı düşünün. Her biri, organize kalmanıza, dinlenmenize ve ilham bulmanıza yardımcı olacak.

1. "İşlerini yoluna koyma günü"

Bu gün, hayatı sorunsuz bir şekilde yürütmenizi sağlayan ancak kolayca ihmal edilebilen o temel görevleri üstlenmekle ilgilidir. Yoğun yaşamlarımızda, bu küçük ama kritik sorumluluklar birikebilir ve gereksiz stres ve düzensizlik yaratabilir. Her ay belirli bir günü bu görevleri önden halletmek için ayırarak, bunları verimli ve düzenli bir şekilde ele almanızı sağlarsınız.

Yapılacak görevler şunlar olabilir:

Faturaları ödemek. Elektrik, kira veya ipotek, kredi kartları gibi tüm faturalarınızın zamanında ödendiğinden emin olun, böylece gecikme ücretlerinden kaçınır ve sağlıklı bir kredi puanına sahip olursunuz.

Finansları düzenlemek. Banka hesap özetlerinizi gözden geçirin, bütçenizi güncelleyin ve finansal hedeflerinizi değerlendirin. Yaklaşan harcamalar için plan yapmak, tasarrufları ayarlamak veya yatırımları yönetmek için harika bir fırsat.

Randevular planlamak. Tıbbi kontroller, diş hekimliği ziyaretleri veya başka gerekli randevuları ayarlayın. Ayrıca, sigorta poliçeleri gibi yenileme gerektiren şeyleri kontrol etmek için de iyi bir zaman.

Düzenleme yapmak. Araştırmalar, az değeri olan eşyalara tutunmanın depresyon hissine katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, gardırobunuzu düzenleyerek, eski evrakları temizleyerek veya dijital dosyalarınızı ve e-postalarınızı düzenleyerek yaşam ve çalışma alanlarınızı düzenlemek için biraz zaman ayırın.

Ev bakımı. Küçük ev onarımları, araba bakımı veya başka gerekli bakım görevlerini yerine getirin.

Bu günün faydaları şunlardır:

Finansal ve idari görevlerinizi düzenli olarak yönetmek, sorumluluklarınızın üstünde kalmanızı sağlar ve gecikme ödemeleri, gereksiz ücretler ve son dakika telaşlarının stresinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Görevleri acil hale gelmeden önce ele almak, sorumluluklar biriktiğinde oluşabilecek stres ve endişeyi azaltır.

Bu görevleri belirli bir günde tamamlamak, hayatınız üzerinde bir kontrol ve düzen duygusu sağlar, böylece günlük sorumluluklardan daha az bunalmış hissedersiniz.

Bu yapılandırılmış yaklaşım, diğer günleri daha odaklı ve verimli iş için serbest bırakarak günlük operasyonların daha sorunsuz olmasını sağlar ve temiz ve düzenli bir zihniyetle maksimum verimliliği sağlar.

2. "Dinlenme günü"

Sürekli bağlantıda olmanın ve meşgul olmanın norm haline geldiği hiper-bağlantılı dünyamızda, tükenmişlik yaygın bir sonuç haline geldi. Dinlenme günü, hiçbir yükümlülük veya plan olmadan dinlenmek ve yeniden şarj olmak için ayrılmış bir zamandır. Bu gün, dinlenmeye, düşünmeye ve sadece olmaya izin vermekle ilgilidir; üstelik bunu yaparken suçluluk hissetmemek önemlidir. Bu gün, hayatın sürekli hızından bir adım geri çekilip duraklama şansı sunar.

Bu gün boyunca şunları yapmayı tercih edebilirsiniz:

Teknolojiden uzaklaşmak. Sürekli çevrimiçi olmanın yan etkileri arasında baş ağrıları, göz yorgunluğu, vücut ağrıları ve uyku düzeninde bozulmalar gibi fiziksel belirtiler bulunur. Ayrıca, dijital iletişime fazla güvenmek yüz yüze etkileşimleri engelleyebilir ve yalnızlık hissine yol açabilir. Bu nedenle, telefonunuzu kapatın, sosyal medyadan çıkın ve bilgisayarınızdan uzaklaşın. Dijital dünyadan kopmak, anda kalmanıza ve sürekli bilgi akışını azaltmanıza yardımcı olur.

Dinlenmek ve rahatlamak. Kitap okumak, keyifli bir yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak veya sadece tembellik yapmak gibi dinlendirici aktivitelerle günü geçirin. Anahtar, zorunluluk veya yük gibi hissettiren her şeyden kaçınmaktır.

Düşünmek. Bu zamanı düşüncelerinizi, hislerinizi ve genel olarak hayatınızı değerlendirmek için kullanın. Bunu, günlük tutarak, meditasyon yaparak veya sessizce oturarak yapabilirsiniz. Düşünme, hayatınıza ve en çok neyin önemli olduğuna dair içgörüler kazanmanıza yardımcı olabilir.

Hiçbir şey yapmamak için zaman ayırmanın birçok faydası vardır. Öncelikle, sürekli aktiviteden uzaklaşarak zihninizin ve bedeninizin günlük streslerden kurtulmasına olanak tanır. Rutin görevlerden uzaklaşmak, beyninizin sıfırlanmasına ve yeni fikirler keşfetmesine izin vererek zihinsel netliği ve yaratıcılığı artırır. Duygusal olarak, bu, kendinizle yeniden bağlantı kurmanızı ve hayatın basit zevklerini takdir etmenizi sağlayarak huzur ve memnuniyet hissi getirir. Paradoksal olarak, hiçbir şey yapmaya adanmış bir gün, enerjinizi yenileyerek ve önünüzdeki görevler için odaklanmanızı keskinleştirerek uzun vadede verimliliği de artırabilir.

3. "Aylık zihinsel geri dönüş günü"

Bu günü, geçtiğimiz ayı değerlendirmek, ilerlemenizi kutlamak ve planlamanızı amaçlı bir şekilde yapmak için ayırın. Geçmiş başarılarınızı ve tecrübelerinizi gözden geçirip, geleceğiniz için net bir yol çizmek için kendinize ayrılmış bir zaman dilimidir.

Bu günü şöyle geçirebilirsiniz:

Günlüğünüzü gözden geçirin. Geçtiğimiz ayın günlük yazılarını sessiz bir zamanda okuyun. Neleri başardığınızı, nasıl hissettiğinizi ve öğrendiğiniz dersleri düşünün. Bu uygulama, davranışlarınızda ve duygularınızda kalıpları görmenize yardımcı olarak kişisel gelişiminiz hakkında değerli içgörüler sunar.

Yeni hedefler belirleyin. Düşüncelerinizden yola çıkarak, gelecek ayda neyi başarmak istediğinizi düşünün. Hedefleriniz, yeni bir hobiye başlamak veya fitness düzeyinizi iyileştirmek gibi kişisel amaçlardan, bir projeyi tamamlamak veya yeni bir beceri öğrenmek gibi profesyonel hedeflere kadar uzanabilir. Net, ulaşılabilir hedefler belirlemek, motive olmanızı sağlar ve çaba göstereceğiniz bir şey sunar.

Geleceği planlayın. Düşünceleriniz ve hedef belirlemenizden yola çıkarak, bir sonraki ay için programınızı oluşturun. Yeni hedeflerinizi dahil edin ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığına göre ayarlamalar yapın. Bu, önünüzdeki ayın iyi organize edilmiş ve önceliklerinizle uyumlu olmasını sağlar.

Bu pratik, sizi yere sağlam basan ve zihinsel bir yenilenme sağlayan bir süreçtir. Deneyimlerinizi ve başarılarınızı düzenli olarak değerlendirmek, kendinizle daha derin bir bağlantı kurmanızı sağlar. Bunu yaparken, ayın olumlu yönlerini fark etmek için bir an ayırın. Ne kadar küçük olursa olsun, minnettar olduğunuz şeyleri yazın. Şükran, ruh halinizi ve yaşamınıza olan bakış açınızı önemli ölçüde iyileştirir ve yolculuğunuz boyunca daha fazla memnuniyet hissetmenizi sağlar.

Kaynak: Mark Travers. "3 Monthly Ritual Days That'll Help You Turn Your Life Around". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/social-instincts/202408/3-monthly-ritual-days-thatll-help-you-turn-your-life-around. (13.08.2024).