Aynı evde yaşayıp birbirine yabancılaşan çiftlerin sayısı neden artıyor?

Bir zamanlar saatlerce konuşan, birlikte geçirilen en sıradan anlardan bile keyif alan çiftler… Aynı evde olmayı heyecanla bekleyen iki kişi… Peki, ne oluyor da zaman içinde aynı evin içinde yaşayan ama birbirine temas edemeyen bir ilişki ortaya çıkıyor?

Günümüzde birçok çift fiziksel olarak aynı hayatın içinde kalmaya devam ederken, duygusal olarak birbirinden uzaklaşıyor. Aynı masada yemek yeniyor, aynı salonda vakit geçiriliyor, aynı yatağa yatılıyor ama ilişkinin duygusu giderek silikleşiyor. Bir süre sonra çiftler birbirlerinin hayat arkadaşından çok, aynı evi paylaşan iki kişiye dönüşebiliyor. Akademik araştırmalar, fiziksel yakınlığın duygusal yakınlığı da beslediğini vurguluyor. Çünkü aynı evi paylaşmak; yalnızca ortak bir yaşam düzeni kurmak anlamı taşımıyor. Aynı zamanda duygu paylaşımını, zihinsel teması, gündelik hayatın içinde birbirine alan açabilmeyi de kapsıyor. Birlikte geçirilen zaman arttıkça çiftlerin ortak deneyim alanı da büyüyor. Ancak ilişkinin içinde çözülemeyen meseleler birikmeye başladığında, aynı fiziksel alan bu kez duygusal uzaklığın yaşandığı bir yere dönüşebiliyor. Üstelik bu uzaklaşma çoğu zaman aniden ortaya çıkmıyor. Sessizce ilerliyor. Önce konuşmalar azalıyor. Sonra paylaşımlar küçülüyor. Bir süre sonra çiftler birbirinin ne hissettiğini merak etmeyi bırakabiliyor. İlişkinin içinde görünmeyen bir mesafe oluşuyor.

Peki çiftleri aynı evin içinde birbirinden uzaklaştıran şey ne?

1- Çözülmeyen iletişim sorunları ilişkiyi sessizleştiriyor

Çiftlerin birbirinden uzaklaşmasının en önemli nedenlerinden biri iletişim sorunları oluyor. Konuşulmayan meseleler, ertelenen tartışmalar ve halı altına süpürülen duygular zaman içinde büyüyor. Üstelik çözülemeyen her mesele, ilişkinin başka alanlarına da yayılıyor. Çünkü bir ilişkide sorun yaşanması, çoğu zaman tarafların aynı olaya farklı duygu, beklenti ve ihtiyaçlarla yaklaşması anlamına geliyor. Her birey kendi geçmiş deneyimleri, kendi hikâyesi ve kendi duygusal ihtiyacı üzerinden ilişkiyi yorumluyor. Bu yüzden çiftler yalnızca bir konuyu tartışmıyor; çoğu zaman anlaşılma, görülme ve değer hissetme ihtiyaçlarını da ilişkiye taşıyor. İletişim alanı zayıfladığında çiftler birbirini duymakta zorlanıyor. Duygular anlaşılmadığında ise ilişki içinde yalnızlık hissi büyüyor. Oysa kimi zaman aynı fikirde buluşamamak bile ilişkinin önünde bir engel yaratmıyor. Asıl belirleyici olan, tarafların birbirinin duygusunu anlayabilmesi ve ihtiyaçlarını görebilmesi oluyor.

2- Çiftlerin dönüşümü aynı anda ilerlemeyebiliyor

İlişkiler yaşayan bir yapı taşıyor. Zaman içinde insanlar değişiyor, gelişiyor, dönüşüyor. Hayat deneyimleri, yaşanan olaylar ve ilişkinin kendi dinamiği çiftlerin duygu dünyasını da etkiliyor. Ancak her dönüşüm aynı hızda gerçekleşmiyor. Taraflardan biri ilişkisini geliştirmeye, yenilik katmaya ve birlikte yeni deneyimler yaşamaya daha açık yaklaşırken, diğeri daha geride kalabiliyor. Örneğin partnerlerden biri yeni bir hobi edinmek, sosyal olarak daha aktif olmak ya da ilişkiye yeni deneyimler katmak isterken, diğer taraf aynı motivasyonu göstermeyebiliyor. Bu durum zamanla çiftlerin aynı düzlemde buluşmasını zorlaştırıyor. Birbirine uyumlanamayan çiftler, giderek daha az paylaşım yaşamaya başlıyor. Paylaşım azaldıkça da duygusal yakınlık zayıflıyor.

3- İlişkinin içinde değişen öncelikler dengeyi değiştirebiliyor

İlişkiler zaman içinde farklı dönemlerden geçiyor. Evlilik, çocuk sahibi olmak, kariyer sürecindeki değişimler ya da hayatın getirdiği yeni sorumluluklar çiftlerin ilişki dinamiğini dönüştürüyor. Özellikle çocuk sahibi olmak, çiftlerin duygusal önceliklerini önemli ölçüde değiştirebiliyor. Örneğin bir kadın anne olduğunda, yalnızca bebeğiyle bağ kurmuyor; aynı zamanda annelik kimliğiyle yeni bir duygusal süreç yaşamaya başlıyor. Bu süreçte ilişkisel öncelikler bir süre geri planda kalabiliyor. Aslında ilişkinin doğasında dönemsel değişimler yer alıyor. Ancak partnerler bu yeni düzene uyum sağlayamadığında, çiftler birbirinden uzaklaşabiliyor. Burada önemli olan, ilişkinin değişen ihtiyaçlarını fark edebilmek ve bireysel ihtiyaçlarla ilişkisel ihtiyaçlar arasında denge kurabilmek oluyor.

Tüm bu süreçler zaman içinde çiftlerin birbirine yabancılaşmasına neden olabiliyor. Bir süre sonra ilişki içinde heyecanı, tutkuyu, sevgiyi ve duygusal bağı hissedemediklerini fark ediyorlar. Aynı evin içinde iki yabancı gibi yaşamaya başladıklarını düşünüyorlar. Oysa ilişkilerde yaşanan uzaklaşma kalıcı bir son anlamı taşımıyor. Çözülmeyen meseleler görünür hale geldiğinde, ilişkinin içinde sıkışan duygular da yeniden hareket etmeye başlıyor. Birbirinden uzaklaşan çiftler yeniden yakınlaşabiliyor. Duygusal bağ yeniden kurulabiliyor.

Bu yüzden yabancılaşmayı yalnızca bir uzaklaşma hali olarak görmek yerine, ilişkinin yardım çağrısı olarak okuyabilmek gerekiyor. Çünkü bazen ilişkiye yeniden nefes aldıran şey, tam da o görmezden gelinen meselelerle yüzleşebilmek oluyor.