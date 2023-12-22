Daha düzenli bir ev için olmazsa olmaz eşyalar

2024 yılında daha düzenli bir eviniz olsun istiyorsanız bu düzenleyiciler mutlaka evinizde bulunmalı!

Yaşam
Giriş: 22 Aralık 2023 22:33
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  • Katmanlı askılık

    Kıyafetleriniz dolabınıza sığmayacak kadar çoksa ve katlayarak bir düzen elde edemiyorsanız size önerimiz katmanlı askılık edinmeniz. Bu askılıklara pantolonlarınızı düzgünce yerleştirebilir, kırışmalarını önleyebilirsiniz. Bu askılara aynı zamanda şallarınızı da asabilirsiniz.

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  • Buzdolabı organizer

    Her alışverişte dağılan bir buzdolabınız varsa bu organizerler oldukça işinize yarayacak. Sebzeler için, meyveler için ayrı ayrı kullanacağınız bu organizerlerle neyi nereye koyacağınızı bildiğiniz için pratik bir şekilde eşyalarınızı yerleştirebilir ve dağılmasını önleyebilirsiniz.

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  • Dolap içi raylı çekmece

    Bazen dolapları daha işlevsel kullanmak isteriz ancak nasıl yapacağımızı bilemeyiz işte böyle durumlarda bu tarz raylı çekmeceler imdadımıza yetişiyor!

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  • Çekmece içi düzenleyici

    Ayrı boyutlarda birbirinden ayrı parçalardan oluşan bu çekmece içi düzenleyici setlerini ister mutfak çekmecelerinizde çatal bıçaklarınızı dizmek için isterseniz de takı çekmecenizde aksesuarlarınızı düzenlemek için kullanabilirsiniz.

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  • Baharatlık

    Her bir baharatınız için tek tip bir baharatlık seti almaya ne dersiniz? Üzerinde etiketleri olan baharatlıkları tezgah üstünüzde veya dolap içinde standı ile birlikte kullanabilirsiniz.

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  • File askı

    Çocuk odasındaki oyuncaklar ne yaparsanız yapın düzenli durmuyor mu? Duvara asacağınız bu tarz file askılar sizi büyük oyuncak yığınlarından kurtarıp daha düzenli bir çocuk odasına kavuşmanıza yardımcı olabilir.

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  • Ardiye düzenleyici

    Tüm temizlik ekipmanlarını duvarda yer alan böyle bir askı ile tek bir yerde toplayabilir, bir fırça çektiğinizde geriye kalan diğer fırçaların yıkılmasının önüne geçebilirsiniz.

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  • Duş rafı

    Bu her banyonun olmazsa olmaz parçasıdır! Güzellik ürünlerinizi, saç bakım ürünlerinizi, banyo lifinizi bu raflara yerleştirebilirsiniz.

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  • Organizer kutular

    Dolap içinde kullanabileceğiniz bu kutular ile hem şık hem düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz.

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  • Tencere - tava düzenleyici

    Siz de tencere ve tavalarınızı üst üste koyuyor ve bir tanesini aldığınızda geriye kalanların karışmasına canınızı sıkıyor musunuz? O halde bu tencere - tava düzenleyiciler tam sizin için.

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  • Dolap içi raf

    Dolap içinizde yeni bir mini dolap yaratmaya ne dersiniz? Bu tarz raflar sizi dolaplarınızın içindeki yığınlardan kurtaracak.

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  • Tezgah üstü düzenleyici

    Banyonuzda ya da mutfağınızda kullanabileceğiniz bu tezgah üstü düzenleyiciler hem şık görüntüsüyle hem de işlevselliği ile çok hoşunuza gidecek!

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  • Çanta düzenleyici

    Çantalarınızı üst üste koymaktan sıkıldıysanız böyle bir düzenleyici edinebilirsiniz.

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  • Dolap içi raf

    Dolap içinizi daha işlevsel hale getirecek ürünler saymakla bitmiyor. Birçoğumuzun evinde bulunan bu raflardan haberiniz yoksa hemen bir tane edinmelisiniz!

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