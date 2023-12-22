Daha düzenli bir ev için olmazsa olmaz eşyalar

Katmanl\u0131 ask\u0131l\u0131k\nK\u0131yafetleriniz dolab\u0131n\u0131za s\u0131\u011fmayacak kadar \u00e7oksa ve katlayarak bir d\u00fczen elde edemiyorsan\u0131z size \u00f6nerimiz katmanl\u0131 ask\u0131l\u0131k edinmeniz. Bu ask\u0131l\u0131klara pantolonlar\u0131n\u0131z\u0131 d\u00fczg\u00fcnce yerle\u015ftirebilir, k\u0131r\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 \u00f6nleyebilirsiniz. Bu ask\u0131lara ayn\u0131 zamanda \u015fallar\u0131n\u0131z\u0131 da asabilirsiniz. . Buzdolab\u0131 organizer\nHer al\u0131\u015fveri\u015fte da\u011f\u0131lan bir buzdolab\u0131n\u0131z varsa bu organizerler olduk\u00e7a i\u015finize yarayacak. Sebzeler i\u00e7in, meyveler i\u00e7in ayr\u0131 ayr\u0131 kullanaca\u011f\u0131n\u0131z bu organizerlerle neyi nereye koyaca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 bildi\u011finiz i\u00e7in pratik bir \u015fekilde e\u015fyalar\u0131n\u0131z\u0131 yerle\u015ftirebilir ve da\u011f\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nleyebilirsiniz.. Dolap i\u00e7i rayl\u0131 \u00e7ekmece\nBazen dolaplar\u0131 daha i\u015flevsel kullanmak isteriz ancak nas\u0131l yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bilemeyiz i\u015fte b\u00f6yle durumlarda bu tarz rayl\u0131 \u00e7ekmeceler imdad\u0131m\u0131za yeti\u015fiyor!. \u00c7ekmece i\u00e7i d\u00fczenleyici\nAyr\u0131 boyutlarda birbirinden ayr\u0131 par\u00e7alardan olu\u015fan bu \u00e7ekmece i\u00e7i d\u00fczenleyici setlerini ister mutfak \u00e7ekmecelerinizde \u00e7atal b\u0131\u00e7aklar\u0131n\u0131z\u0131 dizmek i\u00e7in isterseniz de tak\u0131 \u00e7ekmecenizde aksesuarlar\u0131n\u0131z\u0131 d\u00fczenlemek i\u00e7in kullanabilirsiniz.. Baharatl\u0131k\nHer bir baharat\u0131n\u0131z i\u00e7in tek tip bir baharatl\u0131k seti almaya ne dersiniz? \u00dczerinde etiketleri olan baharatl\u0131klar\u0131 tezgah \u00fcst\u00fcn\u00fczde veya dolap i\u00e7inde stand\u0131 ile birlikte kullanabilirsiniz.. File ask\u0131\n\u00c7ocuk odas\u0131ndaki oyuncaklar ne yaparsan\u0131z yap\u0131n d\u00fczenli durmuyor mu? Duvara asaca\u011f\u0131n\u0131z bu tarz file ask\u0131lar sizi b\u00fcy\u00fck oyuncak y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131ndan kurtar\u0131p daha d\u00fczenli bir \u00e7ocuk odas\u0131na kavu\u015fman\u0131za yard\u0131mc\u0131 olabilir.. Ardiye d\u00fczenleyici\nT\u00fcm temizlik ekipmanlar\u0131n\u0131 duvarda yer alan b\u00f6yle bir ask\u0131 ile tek bir yerde toplayabilir, bir f\u0131r\u00e7a \u00e7ekti\u011finizde geriye kalan di\u011fer f\u0131r\u00e7alar\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ebilirsiniz.. Du\u015f raf\u0131\nBu her banyonun olmazsa olmaz par\u00e7as\u0131d\u0131r! G\u00fczellik \u00fcr\u00fcnlerinizi, sa\u00e7 bak\u0131m \u00fcr\u00fcnlerinizi, banyo lifinizi bu raflara yerle\u015ftirebilirsiniz.. Organizer kutular\nDolap i\u00e7inde kullanabilece\u011finiz bu kutular ile hem \u015f\u0131k hem d\u00fczenli bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz.. Tencere - tava d\u00fczenleyici\nSiz de tencere ve tavalar\u0131n\u0131z\u0131 \u00fcst \u00fcste koyuyor ve bir tanesini ald\u0131\u011f\u0131n\u0131zda geriye kalanlar\u0131n kar\u0131\u015fmas\u0131na can\u0131n\u0131z\u0131 s\u0131k\u0131yor musunuz? O halde bu tencere - tava d\u00fczenleyiciler tam sizin i\u00e7in.\n . Dolap i\u00e7i raf\nDolap i\u00e7inizde yeni bir mini dolap yaratmaya ne dersiniz? Bu tarz raflar sizi dolaplar\u0131n\u0131z\u0131n i\u00e7indeki y\u0131\u011f\u0131nlardan kurtaracak.. Tezgah \u00fcst\u00fc d\u00fczenleyici\nBanyonuzda ya da mutfa\u011f\u0131n\u0131zda kullanabilece\u011finiz bu tezgah \u00fcst\u00fc d\u00fczenleyiciler hem \u015f\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle hem de i\u015flevselli\u011fi ile \u00e7ok ho\u015funuza gidecek!. \u00c7anta d\u00fczenleyici\n\u00c7antalar\u0131n\u0131z\u0131 \u00fcst \u00fcste koymaktan s\u0131k\u0131ld\u0131ysan\u0131z b\u00f6yle bir d\u00fczenleyici edinebilirsiniz.. Dolap i\u00e7i raf\nDolap i\u00e7inizi daha i\u015flevsel hale getirecek \u00fcr\u00fcnler saymakla bitmiyor. Bir\u00e7o\u011fumuzun evinde bulunan bu raflardan haberiniz yoksa hemen bir tane edinmelisiniz!.
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