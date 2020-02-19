Kekik suyu nedir? Kekik suyunun faydaları nelerdir?

Mutfakların en sevilen baharatlarından biri olan kekikten elde edilen kekik suyu, birçok rahatsızlığa iyi geldiği gibi zayıflamaya da yardımcı.

+ Sonra Oku
Kekik suyunun faydaları

Kekik suyu nedir?

Kekik suyu (kekik hidrosolü), kekik bitkisi damıtma işleminden geçirilirken elde edilen bitkisel bir özsudur. Damıtma işleminde bitkilerin yaprakları ısıya maruz bırakılır ve oluşan buhar tekrar suya dönüştüğünde bitkinin yapraklarında bulunan faydalı maddeler de bu suda birikmiş olur. Aromatik yağ üretimi yapılırken bitkinin yağı ve hidrosolü (suyu) birbirinden ayrıştırılırken elde edilen suda az miktarda aromatik yağ da bulunabilir. Damıtma işleminin çeşidine bağlı olarak kekik suyunun kalitesi ve içerdiği etken madde oranı da değişmektedir.

 

Kekik suyu nasıl kullanılır?

  • Çeyrek çay bardağı (3-4 yemek kaşığı) kadar kekik suyu, bir su bardağı su ile karıştırılarak içilebilir. Tadı bir hayli yoğun olduğundan, içimini kolaylaştırmak için meyve suyuna karıştırmayı deneyebilir ya da yarım su bardağı su ile karıştırılarak bir dikişte içebilirsiniz.

 

  • Spreyli bir şişeye doldurularak kozmetik amaçlı (saç ve cilt sağlığı için) ve temizlik için kullanılabilir.

 

  • Banyo suyuna bir-iki su bardağı kadar ilave edilebilir.

 

Kekik suyunun yararları nelerdir?

Kekik bitkisinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin ve bileşenlerin birçok şifalı özelliği olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Enfeksiyonlara, mantar ve bakteri üremesine karşı oldukça etkili olduğu gibi kekik, iyi bir ağrı ve spazm giderici olarak da kullanılabilmektedir. Doğru yöntemle elde edilmiş kekik hidrosolü (kekik suyu) da bu etken maddeleri içerdiğinden, bitkinin şifalı özelliklerini taşır:

 

  • Kekiğin esas bileşenlerinden olan timol maddesi, antiseptik, antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özellikler gösterir. Yani vücuttaki enfeksiyonların, bakterilerin ve mantarların giderilmesinde yardımcıdır.

 

  • Ağızdan alındığında mide rahatsızlıklarını hafifletmede etkili olur. Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra sindirimi düzenlemeye de yardımcı olarak mideyi ve bağırsakları destekler.

 

  • Mevsimsel grip ve nezleye bağlı öksürüğü azalttığı gibi astım ve bronşit semptomlarının hafifletilmesinde de yardımcıdır.

 

  • İçeriğindeki vitaminler ve antienflamatuar etki gösteren bileşenler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

 

  • Günde 1-2 yemek kaşığı kadar kekik suyu tüketmek, kan şekerini düzenlemeye yardımcıdır.

 

  • Mikrop öldürücü özelliği sayesinde etkili bir dezenfektan olarak da kullanılabilir.

 

  • Aromatik olarak rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Az miktarda kekik suyu tüketmek bile sinir sisteminin yatıştırılmasına yardımcı olur. Aynı şekilde kekik suyunu yüzünüze püskürterek de kokusundan faydalanabilirsiniz.

 

  • İdrar söktürücü etkisi sayesinde vücuttan fazlalıkların atılmasını kolaylaştırır. Bu özelliği ile kekik suyu zayıflamaya da yardımcıdır.

 

  • Bir pamuk yardımıyla cilt üzerine tonik şeklinde uygulandığında deri üzerindeki bakterilerin arındırılmasına yardımcı olur, cildi canlandırır ve nemlendirir. Aynı şekilde saçlar yıkandıktan sonra kekik suyu ilave edilmiş su ile durulanabilir ya da spreyli bir şişeden saçlara püskürtülebilir.

 

  • Deri üzerindeki yaraları temizlemek ve iyileştirmek için kullanılabilir. Akne temizliğinde kullanılabildiği gibi, egzema nedeniyle oluşan kuruluk ve kızarıklıklara da iyi gelir.

 

  • Yağlı ciltler için Suna Dumankaya’nın kekik suyu içeren karışımı uygulanabilir: “Ciltteki yağlanmayı önlemek için birer kahve fincanı papatya suyu, kekik suyu ve elma sirkesini karıştırın. Bu karışımın içine iki damla da gliserin katın. Bu karışımı her gün yatmadan önce temiz cildinize güzelce yayın.”

 

 

KEKİK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Kendisi kadar suyu da faydalı: Ceviz suyu
Kendisi kadar suyu da faydalı: Ceviz suyu
Faydalarla dolu: Havuç suyu
Faydalarla dolu: Havuç suyu
Nar suyunun faydalarını biliyor musunuz?
Nar suyunun faydalarını biliyor musunuz?
Turşu suyunun faydalarını biliyor musunuz?
Turşu suyunun faydalarını biliyor musunuz?
Peynir altı suyunun faydaları
Peynir altı suyunun faydaları
Maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor!
Maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor!
Türk mutfağının vazgeçilmezi şalgam suyu
Türk mutfağının vazgeçilmezi şalgam suyu
Zayıflatan maydanoz suyunun yararları nelerdir?
Zayıflatan maydanoz suyunun yararları nelerdir?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Uykusuzluğa basit çözümler!
    Uykusuzluğa basit çözümler!

    Süresi : 05:25 İzlenme : 10221

  • Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey
    Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey

    Süresi : 03:21 İzlenme : 10723

  • Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?
    Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?

    Süresi : 01:41 İzlenme : 4592

  • Kol sarkmalarına karşı egzersiz
    Kol sarkmalarına karşı egzersiz

    Süresi : 02:09 İzlenme : 3128

  • Sezaryen mi normal doğum mu?
    Sezaryen mi normal doğum mu?

    Süresi : 01:53 İzlenme : 14383

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X