Kekik suyu nedir? Kekik suyunun faydaları nelerdir?

Mutfakların en sevilen baharatlarından biri olan kekikten elde edilen kekik suyu, birçok rahatsızlığa iyi geldiği gibi zayıflamaya da yardımcı.

Kekik suyu nedir?

Kekik suyu (kekik hidrosolü), kekik bitkisi damıtma işleminden geçirilirken elde edilen bitkisel bir özsudur. Damıtma işleminde bitkilerin yaprakları ısıya maruz bırakılır ve oluşan buhar tekrar suya dönüştüğünde bitkinin yapraklarında bulunan faydalı maddeler de bu suda birikmiş olur. Aromatik yağ üretimi yapılırken bitkinin yağı ve hidrosolü (suyu) birbirinden ayrıştırılırken elde edilen suda az miktarda aromatik yağ da bulunabilir. Damıtma işleminin çeşidine bağlı olarak kekik suyunun kalitesi ve içerdiği etken madde oranı da değişmektedir.

Kekik suyu nasıl kullanılır?

Çeyrek çay bardağı (3-4 yemek kaşığı) kadar kekik suyu, bir su bardağı su ile karıştırılarak içilebilir. Tadı bir hayli yoğun olduğundan, içimini kolaylaştırmak için meyve suyuna karıştırmayı deneyebilir ya da yarım su bardağı su ile karıştırılarak bir dikişte içebilirsiniz.

Spreyli bir şişeye doldurularak kozmetik amaçlı (saç ve cilt sağlığı için) ve temizlik için kullanılabilir.

Banyo suyuna bir-iki su bardağı kadar ilave edilebilir.

Kekik suyunun yararları nelerdir?

Kekik bitkisinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin ve bileşenlerin birçok şifalı özelliği olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Enfeksiyonlara, mantar ve bakteri üremesine karşı oldukça etkili olduğu gibi kekik, iyi bir ağrı ve spazm giderici olarak da kullanılabilmektedir. Doğru yöntemle elde edilmiş kekik hidrosolü (kekik suyu) da bu etken maddeleri içerdiğinden, bitkinin şifalı özelliklerini taşır:

Kekiğin esas bileşenlerinden olan timol maddesi, antiseptik, antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özellikler gösterir. Yani vücuttaki enfeksiyonların, bakterilerin ve mantarların giderilmesinde yardımcıdır.

Ağızdan alındığında mide rahatsızlıklarını hafifletmede etkili olur. Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra sindirimi düzenlemeye de yardımcı olarak mideyi ve bağırsakları destekler.

Mevsimsel grip ve nezleye bağlı öksürüğü azalttığı gibi astım ve bronşit semptomlarının hafifletilmesinde de yardımcıdır.

İçeriğindeki vitaminler ve antienflamatuar etki gösteren bileşenler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Günde 1-2 yemek kaşığı kadar kekik suyu tüketmek, kan şekerini düzenlemeye yardımcıdır.

Mikrop öldürücü özelliği sayesinde etkili bir dezenfektan olarak da kullanılabilir.

Aromatik olarak rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Az miktarda kekik suyu tüketmek bile sinir sisteminin yatıştırılmasına yardımcı olur. Aynı şekilde kekik suyunu yüzünüze püskürterek de kokusundan faydalanabilirsiniz.

İdrar söktürücü etkisi sayesinde vücuttan fazlalıkların atılmasını kolaylaştırır. Bu özelliği ile kekik suyu zayıflamaya da yardımcıdır.

Bir pamuk yardımıyla cilt üzerine tonik şeklinde uygulandığında deri üzerindeki bakterilerin arındırılmasına yardımcı olur, cildi canlandırır ve nemlendirir. Aynı şekilde saçlar yıkandıktan sonra kekik suyu ilave edilmiş su ile durulanabilir ya da spreyli bir şişeden saçlara püskürtülebilir.

Deri üzerindeki yaraları temizlemek ve iyileştirmek için kullanılabilir. Akne temizliğinde kullanılabildiği gibi, egzema nedeniyle oluşan kuruluk ve kızarıklıklara da iyi gelir.