Terleme nasıl azaltılır? Terlemeye karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Havaların ısınmasıyla ter kokusu problemi daha da büyüyebilir ancak terlemeyi henüz oluşmadan azaltacak bazı önerilerle bu durumu en aza indirmek mümkün!

Terleme nasıl azaltılır? Terlemeye karşı alınabilecek önlemler nelerdir?
Sağlık
09 Mart 2022 Çarşamba

Terleme, vücudun sıcaklığını düzenleme yöntemidir. Hava sıcakken, vücut terler. Bu nem daha sonra buharlaşır ve vücudu serinletir. Yani terleme günlük yaşamın tamamen doğal bir parçasıdır. Yine de bazı insanlar, özellikle terleri gözle görülür lekeler veya kokular bırakıyorsa, belirli sosyal durumlarda terlemeyi istenmeyebilir. Bu durumlarda, terlediğiniz miktarı azaltmaya yardımcı olabilecek bazı taktiklere başvurabilirsiniz.


Terlemeyi azaltacak yöntemler


1- Yatmadan önce ter önleyici kullanın

Ter önleyici antiperspirantlar, terin cildinizin yüzeyine ulaşmasını önlemek için ter kanallarını tıkayarak çalışır. Ter hala bez tarafından üretilir, ancak yüzeye ulaşamaz. Deodorantlar terlemeyi engellemez, bunun yerine terlediğimizde bakterilerin ürettiği kokuyu maskelemeyi amaçlar. Bazen ter önleyiciler deodorant içerir. Eczaneden satın alabileceğiniz ter önleyicilerin çoğu, alüminyum klorür adı verilen metalik tuzlardan oluşur. Ter önleyicinizden en iyi sonucu almak için koltuk altlarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun ve ardından gece yatmadan önce uygulayın. Bunun nedeni, bileşenlerin ter kanalı üzerinde blok oluşturmak için zamana ihtiyaç duyması ve çoğu insanın geceleri daha az terlemesi veya hiç terlememesidir. Bu taktik hemen işe yaramayabilir, ancak birkaç gece bu rutine bağlı kalırsanız muhtemelen istenen sonuçları elde edebilirsiniz.


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2- Nefes alabilen kumaşlar giyin

Giysi seçimlerinizle terlemeyi azaltmaya yardımcı olmanın en iyi yolu, iyi havalandırılan hafif, nefes alabilen kumaşlar giymektir. Daha açık renkler güneşi emmek yerine yansıtmaya da yardımcı olur, bu nedenle beyaz giymek serin kalmanıza ve teri azaltmanıza yardımcı olabilir. Bu bir seçenek olmadığında, teri gizleyen koyu renkler veya dikkat dağıtıcı desenler seçin. Ayrıca kıyafetlerinizi dış katmanda ter görünmeyecek şekilde katmanlandırabilirsiniz.


3- Bazı yiyeceklerden kaçının

Bir iş yemeğine gidiyorsanız veya terlememeyi tercih ettiğiniz sosyal bir durumdaysanız, kaçınmak isteyebileceğiniz birkaç yemek çeşidi olabilir. Baharatlı yiyeceklerden kesinlikle kaçının. Vücudunuz baharatlı yiyeceklere diğer ısılara tepki verdiği gibi tepki verir; bir şeyleri soğutmaya çalışır, bu da terlemeye neden olur. Kafein, adrenal bezlerimizi uyardığı ve avuç içi, ayak ve koltuk altlarımızın terlemesine neden olduğu için tavsiye edilmez.


4- Serin bir ortam yaratın

Terleme, vücudunuzun sizi soğutma yöntemidir. Böylece serin kalarak terleme ihtiyacını azaltırsınız. Sıcak havalarda, soğuk havayı odanın içinde dolaştırmak için bir fanın önüne bir kase buz koymak gerçekten etkili olabilir. Bir başka iyi fikir, güneşin odalarınızı aşırı ısıtmasını önlemek için gün boyunca perdelerinizi ve panjurlarınızı kapalı tutmaktır. Açık havadaysanız gölgede kalmaya çalışın. Yiyecekleri parçalamak için metabolik ısı gerektiğinden, daha küçük öğünleri daha düzenli olarak yemek vücudunuzun daha serin kalmasına yardımcı olabilir. Cildinizi iyi nemlendirmek, vücut ısınızı da düşük tutacaktır. Nemlendiricilerinizi uygularken serinletici bir etki için buzdolabında da saklayabilirsiniz. Kendinize bir el vantilatörü edinin ve hava izin verdiğinde şapkalardan kaçınarak ve açık ayakkabılar giyerek başınızı ve ayaklarınızı serin tutun. Terleme tamamen doğaldır ve vücut için bir amaca hizmet eder. İhtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, terlemeyi azaltmanın veya etkilerini gizlemenin yolları vardır. Anormal derecede fazla terlediğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza danışın. Uzman tavsiyesi yardımcı olabilir ve medikal tedavi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.


Referans:

Becky Young. “9 Ways to Stop Sweating”. Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/how-to-stop-sweating (18.10.2018).


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