Yapılan yeni bir araştırma, limonda ve diğer turunçgil meyvelerde bulunan doğal bileşen limonoidin meme kanseri hücre gelişimini engellediğini ortaya koydu. Bu sonuç, turunçgillerin meme kanserinin önlenmesindeki önemine yeni bir ışık tutuyor ve meyve tüketiminin meme kanseri riskini düşürdüğünü gösteren geçmiş çalışmaları destekliyor.

Çoğu insan, hiçbir şey ziyan edilmeden, limonun tamamının tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Yalnızca sağlık için değil; aynı zamanda da inanılmaz lezzeti için. Nasıl mı?

Basit: Organik bir limonu alın, yıkayın ve dondurucuya atın. Limon donduktan sonra, soymaya ihtiyaç duymadan istediğiniz gibi rendeleyebilir ya da dilimleyebilirsiniz.

Sonra ise salatalarınıza, dondurmalarınıza, çorbalarınıza, kahvaltılık gevreklerinize, makarna soslarınıza vs. ekleyin. Neyin üzerine serperseniz serpin, deneyimleyeceğiniz şey, daha önce denediklerinize hiç benzemeyecek.

Neden limonu dondurarak tüketmelisiniz?

Limon kabuğu, limonun suyundan 5-10 kat daha fazla vitamin barındırır ve kabuk, genelde ziyan edilen kısımdır. Kabuk, aynı zamanda da vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

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Limonu neden daha çok tüketmelisiniz? Limon neden faydalı?

Ama bekleyin, daha fazlası var. Limon kanser hücrelerini öldürmede de çok etkili; iddialara göre kemoterapiden 10.000 kat daha güçlü. Bu bilgi, açığa çıkarılmıyor; çünkü dışarıda büyük kar getiren sentetik, zehirli versiyonlarını yapmak isteyen insanlar var.

İyi haber şu ki limonun tadı gayet hoş ve kemoterapi gibi korkunç etkilere sebep olmuyor. Ancak tuhaf olsa da insanlar bu gerçeği sıkı bir şekilde koruyarak hastalıklarından kar elde edenlerin riske girmelerini önlüyorlar.

Limonun bir diğer ilginç yönü, kist ve tümörler üzerinde dikkate değer etkilerinin olması. Kimileri, limonun tüm kanser türlerine karşı kanıtlanmış bir ilaç olduğunu söylüyor.

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Dahası da var. Limon, bakteriyel enfeksiyonlara ve mantarlara karşı anti-mikrobiyal etkiler gösteriyor. İç parazitlere ve kurtlara karşı etkili, kan basıncını düzenliyor, anti-depresan olarak işliyor, stresle ve sinir hastalıkları ile savaşıyor.

Bu bilginin kaynağı, ismi belirtilmese de dünyadaki en büyük ilaç üreticilerinden birisi. Firmanın açıklamalarına göre, 1970 yılından beri yapılan yaklaşık 20 laboratuar çalışması, limon özünün 12 kanserdeki habis hücreleri yok ettiği ve limon ağacı bileşenlerinin Adriamycin ürününden – kanser hücrelerinin gelişiminin yavaşlatmak için kullanılan ilaçtan–10.000 kat daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

Dahası, limon özünden yapılan bir tür terapi, yalnızca habis hücreleri yok ediyor ve sağlıklı olanları etkilemiyor. Süreç, basit: Organik bir limon alın, yıkayın, dondurun, rendeleyin ve yediğiniz her şeyin içerisine koyun!

Roket bilimi değil sonuçta. Doğa, vücut sağlığımızı koruyabilmemiz için gezegene bir şeyler bıraktı. Şirketler bu bilgiyi saklıyor ve hastalığı iyileştirmek için sentetikler yaratıyorlar. Sentetik kimyasal, tüketimi ile birlikte, savaşmak için farklı ilaçlar gerektiren yeni semptomlar doğuruyor. Kendimiz için sorumluluk almaz ve kodamanların kazançlarına karşı çıkmazsak, kaçınılmaz bir şekilde hayatımız boyunca kandırılmış olacağız.

Kaynak: whydontyoutrythis.com