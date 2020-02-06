Doğal antibiyotik: Soğan suyu

Soğan suyu antioksidan özelliği ile bilinir. İçeriğinde A, B, C, E vitaminler ve fosfor, kalsiyum, iyot, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi birçok mineraller vardır. Bütün bu özellikleriyle bağışıklık sisteminden kalp sağlığına birçok faydası bulunan soğan suyunun yararları ve nasıl yapıldığına bakalım…
Soğan suyunun iki ayrı yapılışı vardır. Ancak her ikisinde de taze ve kahverengi kabuklu soğanlar kullanmalısınız.
1. tarif
3 veya 4 soğanı soyun ve doğrayın. Parçaları meyve sıkacağına koyun ve sıkın. İşte soğan suyunuz hazır.
2. tarif
3-4 adet soğan yıkayın ve kabuklarıyla beraber sirkeli suda bir süre bekletin. Ardından tencereye her bir soğan için bir su bardağı su koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra yıkamış olduğunuz soğanları dörde bölün ve kabuklarıyla beraber kaynayan suya atın. Bu şekilde 5 dakika daha kaynatın. Yapmış olduğunuz bu suyu ılık halde tüketin.
Altı ayda bir 15 gün süre ile kullanmanız önerilmektedir. Öğle ve akşam yemeklerinden önce bir badak ılık soğan suyu içebilirsiniz. 15 gün süreyi aşmamaya büyük özen göstermek gerekir. Her içeceğiniz zaman muhakkak taze hazırlanmış olmalıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
İçeriğinde bulunan selenyum, vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini arttırır.Sağlıklı bakterileri güvende tutar ve grip, bronşit, öksürük gibi rahatsızlıkların çabuk iyileşmesini sağlar.
Kanser hücreleriyle savaşır
Soğan suyunun içeriğinde bulunan bileşenler tümör hücrelerini yok eder ve bu sayede kanserle savaşır.
Astım ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir
İçeriğinde bulunan quercetin sayesinde iltihaplanma ve alerjilerle savaşır. Astım ve solunum yolu hastalıklarının tedavisinde yardımcıdır.
Kalp sağlığına iyi gelir
Kan damarı sertleşmesi, yüksek kalp basıncı ve kalp krizi gibi rahatsızlıkların oluşma riskini azaltır.
Tırnak mantarını iyileştirir
Soğan suyu antifungal özellikleri sayesinde tırnak mantarıyla savaşır. Mantar olan tırnağınıza bir pamuk yardımıyla sürebilirsiniz.
Cilt için çok faydalı
Ciltteki kırışıklıkları giderir ve daha parlak bir görünüm kazandırır. Sivilce tedavisinde de etkilidir. Bal ve zeytinyağı ile karıştırılıp maske olarak kullanılabilir. Yarım kaşık yoğurt ve bir kaşık soğan suyunu da karıştırıp maske olarak kullanabilirsiniz.
Ödemi atar, zayıflatır
Diyetlere yardımcı olarak tüketilebilir. Antioksidan özelliği sayesinde vücutta birikmiş ödemi ve toksin maddeleri atar, yağ yakımını hızlandırır.
Kemik sağlığını korur
Özellikle menopoza giren ve osteoporoz riski yüksek olan kadınların tüketmesi fayda sağlar.
Göz sağlığı için önemli
Antimikrobiyel özelliği sayesinde göz enfeksiyonlarının oluşumunu engeller ya da tedavisinde destek olur.
Saçın uzamasını sağlar
İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde saç köklerinizi güçlendirir ve daha sağlıklı uzamasını sağlar.
Saç bitine iyi gelir
Saç diplerinde bulunan bitlerin ve yumurtalarının ölmesini sağlar. Saç diplerinize soğan suyu sürün ve 2-3 saat bone takarak bekletin. Ardından saçlarınızı yıkayın ve ince dişli bir tarak ile tarayın. Üç gün üst üste bunu yapabilirsiniz. Bitlerden tamamen kurtulmak için zamanla haftada bir ve ayda bir yapmaya devam edin.
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