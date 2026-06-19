Günlük hayatta hepimiz zaman zaman yorgun hissederiz; ancak bazı insanlar için sıradan bir ofis günü, bir alışveriş merkezi ziyareti veya kalabalık bir akşam yemeği gerçek bir aşırı uyarılma krizine dönüşebilir. Uzmanlara göre, Yüksek Duyarlı Kişiler (HSP) olarak da adlandırılan ve toplumun %30'unu oluşturan bu grubun sinir sistemi; çevredeki seslere, ışıklara, kokulara ve hatta diğer insanların duygularına karşı çok daha düşük bir eşiğe sahip.

Peki bu hassasiyet beynimizi gün içinde nasıl etkiliyor? Scientific Reports dergisinde 2025 yılında yayımlanan ve 139 yetişkinin günlük yaşantısının akıllı telefonlar üzerinden anlık olarak (günde 5 kez) takip edildiği yeni bir araştırma, duyusal hassasiyetin bilinmeyen yönlerini ve bu durumla başa çıkmanın yollarını ortaya koydu.

Aşırı uyarılmada tehlike saatleri: Öğleden sonra 1 ile 7 arası

Araştırmaya göre, aşırı uyarılma hissi gün boyunca sabit kalmıyor. İster yüksek duyarlı olun ister olmayın, hepimiz için uyarılmanın zirve yaptığı bir zaman dilimi var: Öğleden sonra 1 ile akşam 7 arası.

İş gününün yoğunluğu veya okul çıkışı gibi faktörlerin etkilendiği bu saatler, zihinsel yükün en fazla biriktiği zamanlar. Ayrıca araştırmacılar, başkalarıyla birlikte olmanın aşırı uyarılma hissini tek başına olmaya kıyasla belirgin şekilde artırdığını belirtiyor.

ÇOCUKLU HAYAT Çocuğunuz aşırı uyarana maruz kalmış olabilir mi?

Hassasiyetin iki yüzü: Zorluklara karşı kırılgan, güzelliklere karşı çok daha açık

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, Yüksek Duyarlı Kişilerin (HSP) çevrelerinden nasıl etkilendiklerine dair keşfedilen bu "çift yönlü" gerçek. Bilim insanları bu durumu, hassasiyetin sadece bir yük değil, aynı zamanda büyük bir avantaj barındırmasıyla açıklıyor:

Zorlayıcı tarafı: Duyusal hassasiyeti yüksek olan kişiler; kötü ışıklandırma, rahatsız edici sesler gibi olumsuz dış etkenlere maruz kaldıklarında veya yorgunluk ve stres gibi olumsuz bir ruh hali içindeyken, diğer insanlara kıyasla çok daha şiddetli bir aşırı uyarılma ve tükenmişlik yaşıyorlar.

RUH Aşırı uyarılma yaşayanlara özel terapist önerileri

Avantajlı ve iyileştirici tarafı var mı?

İşin güzel kısmı tam da burada başlıyor! Bu kişilerin sinir sistemi olumlu şeyleri kucaklamaya da aynı derecede açıktır. Yüksek duyarlı kişiler; doğa sesleri, dinlendirici bir müzik, loş bir ışık veya pozitif bir ruh hali içindeyken bu anların tadını ortalama bir insana göre çok daha yoğun çıkarırlar. Olumlu ortamlardan adeta bir sünger gibi beslenerek hızla şarj olur ve çok daha derin bir rahatlama hissederler.

Yani duyusal hassasiyet bir "hastalık" veya "kusur" değil; sadece ortamın enerjisini bir sünger gibi çok daha yoğun emen bir sinir sistemi farklılığı.

Aşırı uyarılma krizlerini nasıl önleyebilirsiniz?

Eğer günün sonunda kendinizi duyusal olarak tükenmiş hissediyorsanız, araştırmadan çıkarılan şu uzman tavsiyelerine kulak verebilirsiniz:

1. Uyku, sizin en büyük kalkanınızdır: Araştırma, yüksek duyarlı kişilerin "yorgunluktan" diğer insanlara göre çok daha fazla ve olumsuz etkilendiğini kanıtlıyor. Yorgun olduğunuzda beyniniz gereksiz sesleri ve ışıkları filtrelemekte zorlanır. Bu yüzden iyi bir uyku hijyeni sizin için bir lüks değil, zorunluluktur.

2. Sadece "kaçmak" işe yaramaz: Kalabalıklardan kaçmak veya sürekli gürültü önleyici kulaklık takmak kısa vadede rahatlatsa da, uzun vadede duyusal toleransınızı daha da düşürerek sizi daha hassas hale getirebilir. Bunun yerine, size iyi gelen küçük dozlarda sosyal etkileşimler yaşamak veya ortamı olduğu gibi kabul etmeye yönelik farkındalık (mindfulness) egzersizleri yapmak daha kalıcı bir çözümdür.

3. Önce yükü azaltın, sonra güzellik ekleyin: Çok gürültülü ve yorucu bir ortamdayken rahatlamak için kulaklığınızı takıp üstüne bir de müzik açmak her zaman işe yaramaz. Vücudunuz zaten aşırı yük altındayken ona yeni bir uyaran (ne kadar güzel olursa olsun) eklemek yerine, önce bulunduğunuz ortamdaki "kötü" uyaranları (örneğin televizyonun veya çok parlak bir ışığın sesini) kısmaya odaklanın.

4. İyi uyaranlardan "şarj olun": Madem iyi şeylerden diğer insanlara göre çok daha fazla keyif alma kapasiteniz var, bunu kendi lehinize kullanın! Yüksek duyarlı kişilerin doğayla bağ kurması, evlerinde sakinleştirici ortamlar (yumuşak ışıklar, güzel kokular) yaratması ruh sağlıkları için muazzam bir yatırımdır.

Kaynak: "Sensory processing sensitivity and overstimulation in daily life" (2026) Şuradan alındı: https://www.nature.com/articles/s41598-025-31629-3

RUH DEHB’liler duyusal hassasiyete daha yatkın