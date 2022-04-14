Zencefilin faydaları nelerdir?

Kimilerinin çok sevdiği ve evinden hiç eksik etmediği, kimilerinin de mesafeli durduğu zencefil, insan vücudu için birçok fayda sağlıyor...

Zencefilin faydaları nelerdir?
Sağlık
14 Nisan 2022 Perşembe

Sarı-kırmızı renkte çiçekli bir bitki olan zencefilin taze, kuru ve toz olarak çeşitli kullanımı vardır. Hem baharat hem de bitki çayı olarak kullanılan zencefil yağ, parfüm ve ilaç olarak da kullanılmaktadır.


Zencefil içeriğinde yaklaşık 150 farklı bileşen içerir. Bunlardan bazıları gingerol, reçine ve reçine asidi, sindirim ve dolaşım uyarcıcı olan borneol ve sineol, C vitamini, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor ve sodyumdur.


Zencefilin faydaları nelerdir?

Antik çağlardan beri tıbbi amaçla kullanılan zencefilin sindirim ve bağışıklık sistemlerine birçok faydası vardır. Antioksidan özelliğe sahiptir ve iltihap önleyicidir.


Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları nelerdir?

  • Hazımsızlığa ve mide şişkinliğine iyi gelir.

  • Mide ağrısına ve bulantısına iyi gelir.

  • Ayrıca mide ve bağırsak gazını söktürür.


  • Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatarak kabızlığı önler.

Zencefilin kalbe ve solunum yollarına faydaları nelerdir?

  • Yüksek kolestrolü düşürücü özelliği vardır.

  • Düzenli kullanımında kan dolaşımını düzenleyerek damarlardaki yağ birikmesini engeller ve felç veya kalp krizi oranını azaltıcı etkisi vardır.

  • Zencefil yağı, nefes darlığını olumlu yönde etkiler.

  • Üst solunum yolu hastalıklarına neden olan belirli virüslere karşı antiviral etkiye sahiptir.

  • Öksürüğe iyi gelir, balgam söktürücü özelliği vardır.

Zencefilin enfeksiyonlara karşı faydaları nelerdir?

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve bu sayede enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırır.

  • Mantar enfeksiyonlarına karşı en etkili bitkidir.

  • Antiseptik etkisi sayesinde mide ve bağırsak enfeksiyonlarına ve gıda zehirlenmelerine karşı savaşır.

Ağrı kesici olarak zencefil

  • Sinir uçlarındaki hücrelere etki ederek ağrı kesici özellik gösterir. Ayrıca ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafifletir.

  • Adet sancısına iyi gelir.

  • Artrite (eklem yangısı) iyi gelir, ayakta diz ağrısını azaltır.

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Zencelifin yan etkileri / zararları nelerdir?

Her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi zencefilin de fazla tüketiminde yan etkiler ve zararlar ortaya çıkabilir;

  • Keskin kokusu nedeniyle mide ekşimesine neden olabilir.

  • Ritim bozukluğu, deri döküntüsü ve depresif etki yaratabilir.


  • Kan sulandırıcı ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.

  • 2 yaşından küçüklere verilmemelidir.

  • Çocuklar için kullanımında önerilen dozun üçte biri kullanılmalıdır.

  • Hamilelikte ve emzirme döneminde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.


Zencefil nasıl tüketilir?

Zencefilin kökü taze ya da kurutulmuş halde yemeklerde ya da bitki çayı olarak tüketilebilir.

Zencefil tabletleri, kapsülleri ya da damlaları şeklinde takviye gıda olarak tüketilebilir.

Zencefil yağı, buhurdanlık aracılığıyla ya da direkt cilde uygulanarak kullanılabilir.


Zencefil çayı nasıl yapılır?

Tarif 1:

Zencefilin kabuklarını soyun. Olabildiğince ince dilimler olmasına özen gösterin. Lifli bir yapıya sahip olduğundan liflere paralel keserseniz kesiminiz kolaylaşır. Kişi sayısına göre istediğiniz miktar su kaynatın. Her bir çay bardağı kadar su için 4-5 zencefil dilimi ilave edin. 10-15 dakika kadar dinlendirin. Sade olarak tüketebileceğiniz gibi bal ya da limon ilave ederek içebilirsiniz.


Tarif 2:

1 çay kaşığı toz zencefil veya ince ince dilimlenmiş taze zencefil, 1 tane çubuk tarçın, 3 tane karanfille, bir tutam ıhlamuru bir fincanda demleyin. 5 dakika demlendikten sonra içine 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. En son olarak 1 dilim limon veya portakal ekleyebilirsiniz.


Antioksidan kaynağı: Zencefil

Başlangıçlardan ana yemeklere hatta tatlılara kadar pek çok yemeğe lezzet katan zencefili sever misiniz? Sevmiyorsanız bile, faydalarını okuyunca fikriniz değişebilir...

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1- Normal kan dolaşımını korur Zencefil, kan akışını artırmak için yardımcı olan krom, magnezyum ve çinko içerir. Aynı içerik titreme, ateş ve aşırı teri önlemeye de yarar.
2- Yol tutmalarını iyileştirir Zencefil, yolla ilgili mide bulantılarını önlemek ve iyileştirmek için de etkili bir bitkidir.
3- Emilimi artırır Zencefil vücutta gerekli besinlerin emilimini ve uyarılmasını artırır. Bunu mide ve pankreas enzim salgılanmasına yardımcı olarak sağlar.
4- Soğuk algınlığı ve grip önler Asya çevresinde doğal soğuk algınlığı ve grip tedavisinde binlerce yıldır kullanılmaktadır.
5- Mide rahatsızlıkları ile savaşır Sindirim sistemine yardım etmek açısından idealdir, böylece gıda emilimini arttırmayı ve olası mide ağrılarından kaçınmanızı da sağlar. Aspirin ve ibuprofene benzer bir şekilde inflamasyonu azaltır.
6- Kolon kanserini önler Minnesota Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada zencefilin kolorektal kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı ispatlandı.
7- Ağrı ve iltihabı azaltır Zencefil bilinen en güçlü iltihap önleyici maddelerin bazılarını içerir ve doğal, güçlü bir ağrı kesicidir.
8- Genel solunum problemleri ile savaşır Eğer öksürük gibi sık görülen solunum hastalıkları muzdarip iseniz, zencefil ciğerlerinizin genişlemesi ve balgam gevşetmede yardımcı olacaktır. Böylece nefes alma zorluklarını daha kolay atlatabilirsiniz.
9- Yumurtalık kanseri tedavisi Toz zencefil yumurtalık kanseri hücrelerinde hücre ölümüne neden olur.
10- Bağışıklığı güçlendirir Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur. Her gün bir miktar zencefil tüketmek, arterlerde yağ birikimini önleyerek inme riskini düşürür. Aynı zamanda midede bakteriyel enfeksiyonları azaltır ve kötü öksürük ve boğaz tahrişine iyi gelir.
11- Hamilelerde bulantı önler Zencefil kürü, hamile kadınların yüzde sabah bulantılarını geçirmekte yüzde 75 başarı oranı göstermiştir.



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