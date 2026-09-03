“Yumurtanın turşusu mu olurmuş?” dediğinizi duyar gibiyiz. Cevap veriyoruz: Evet. Üstelik sosyal medya aracılığıyla trend olmuş bir lezzet değil; yüzyıllar öncesine, temelleri İngiltere ve Amerika’ya dayanan bir lezzet...

Yumurta turşusunun tarihçesi 1620’li yıllarda İngiltere’den Amerikaya giden Mayflower gemisine dayanıyor. 66 gün boyunca sürecek gemi yolculuğunda gemide yangın çıkmasından korkulduğu için çok az yiyeceğin pişirilmesine izin verilmişti. Bu noktada besleyici ve doyurucu özelliği ile yumurta turşusu bir kahraman olarak görülmeye başlandı çünkü yumurtaların turşu yapılarak saklanmış olması aylar sonra bile bozulmadan yenilebilmesini sağlıyordu.

Turşu yumurta, haşlanmış yumurtaların cam kavanozlara doldurulup turşu suyu eklenmesiyle yapılır; bazen pancar suyu da pembe bir renk ve ekşi bir tat verir. Sağlıklı çoğu insan, kolesterol seviyelerini etkilemeden haftada üç veya dört kez bir veya iki yumurta tüketebilir. Ancak dikkatli olunması gereken bir şey vardır. Bazen, turşu aromasının içine işlemesi için yumurta önce kürdanla delinir. Bu uygulama, botulinum toksini bulaştırabilir ve botulizm adı verilen ciddi bir hastalığa neden olabilir. Bu şekilde yapılan turşu yumurtalardan kaçınmak gerekir. Tipik bir İngiliz turşu yumurta tarifinde yumurta, sirke, tuz ve şeker bulunur. Yumurtalar önce haşlanır, soyulur, sonra diğer malzemelerle birlikte haşlanır. Bu şekilde konservelenen yumurtalar üç ila dört ay dayanırlar ve geleneksel olarak İngiliz meyhanelerinde ve balık ve patates kızartması dükkanlarında bulunurlar.

Turşu, bilinen en eski gıda muhafaza yöntemlerinden biridir. Sürecin kesin kökenleri bilinmemekle birlikte arkeologlar, Mezopotamyalıların MÖ 2400'den beri yiyecekleri turşu yaptığını düşünüyor. Bu gemi yolculuğu ise yumurta turşusunun yaygınlığını artırarak 18. yüzyıl boyunca birçok ürünün daha sonra yenebilmesi için turşu haline getirilmesini sağladı. Günümüzde Pensilvanya Hollandalıları olarak bilinen ABD'nin Pennsylvania eyaleti ve Kanada'nın Ontario bölgesinde yaşayan etnik bir grubun en sevdiği yiyeceklerden biri olan bu lezzet süreç içerisinde sadece “zor zaman” yiyeceği olmaktan çıkmış meze ve atıştırmalık olarak popülerlik kazanmıştır.

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Yumurta turşusu bir atıştırmalıktan çok daha fazlası…

Yumurta turşusunun faydaları nelerdir?

Yüksek kaliteli protein, vitaminler (B12 vitamini gibi) ve mineraller (demir ve çinko gibi) ile dolu, besin açısından güçlü bir kaynak olan yumurtalar salamura edildiklerinde besin değerlerini korurken lezzetli bir tat kazanırlar. Bazı bölgelerde bu turşu yumurtalar hindi veya tavuk gibi yağsız etlerden yapılan sosisler ile tüketilirler. Bu şekilde tüketildiklerinde sağlıklı bir protein kaynağı olabilirler.

Kilo kontrolüne yardımcı olur

Kilonuzu kontrol altında tutmak istiyorsanız yumurta turşusu ve sosis, diğer birçok atıştırmalıktan daha az kaloriyle doyurucu bir protein kaynağı olabilirler. Yumurta turşusundaki protein, daha uzun süre tok kalmanızı sağlayarak kalori açısından yoğun seçeneklere olan atıştırma isteğinizi azaltır. Yumurta turşusu düşük kalorili olduğundan kilo yönetimi planına etkili bir katkı sağlar.

Turşuya eklenen baharat ve otlar sağlığınıza olan faydalarını artırıyor

Yumurta turşusu suyunda kullanılan baharatlar ve otlar bu ürünün faydalarını artırabilir. Sarımsak, hardal tohumu, karabiber ve zerdeçal gibi malzemeler vücuttaki oksidatif stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan antioksidanlarla doludur.

Yumurta turşusunda kullanılan sarımsak, sirke ve baharat kombinasyonu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Özellikle sarımsak, vücudunuzun enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olabilecek antimikrobiyal özellikleriyle bilinir. Sirkenin asidik yapısı da bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülmektedir. Ayrıca, salamura yumurtada bulunan B12 vitamini ve demir özellikle bu iki besin maddesi kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için hayati önem taşıdığından, sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

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Yumurta turşusu nasıl yapılır?

Yumurta turşusu haşlanmış ve kabukları soyulmuş yumurtaların temel olarak sirke, tuz, baharatlar ve belki de diğer çeşnilerden oluşan bir karışım içinde bekletilmesiyle elde edilir. Turşu karışımı kaynatılır, 5 dakika kısık ateşte pişirilir ve kabukları soyulmuş yumurtaların üzerine dökülür. Oda sıcaklığındaki karışım yerine kaynar karışım kullanıldığında yumurta beyazları daha yumuşak olur.

Turşu yapımında kullanılan yumurtaların kabuklarının temiz ve sağlam olması gerekir. Baharatların yumurtanın içine nüfuz edebilmesi için küçük veya orta boy yumurtalar genellikle turşu için iyi bir seçimdir. Yumurtalar nispeten uzun bir süre saklanacağından, en yüksek kaliteyi sağlamak için en taze yumurtalar turşu yapımında seçilmelidir bununla birlikte, birkaç günlük yumurtaların haşlandıktan sonra soyulması daha rahattır. Yumurta turşusu için kullanılacak kap, sıkıca kapatılabilen bir kap olmalıdır; cam kavanozlar konserve yapımı için en ideal olanıdır.

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