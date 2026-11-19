Lif bakımından zengin bir beslenme düzeni, mikroplastiklere ve nanoplastiklere karşı beklenmedik bir koruma sağlayabilir. Yeni bir araştırmaya göre lif, bu parçacıkların bağırsaklardan atılmasına yardımcı olarak vücutta birikmelerini önleyebilir. Güney Çin Teknoloji Üniversitesi araştırmasına göre günlük lif tüketimi, plastik parçacıklarının vücutta birikip iç organlara zarar vermesini önlemeye yardımcı olabiliyor.

Yayımlanan araştırmanın bulguları, gıda ambalajlarından, tek kullanımlık şişelerden ve sentetik tüketim ürünlerinden kaynaklanan gündelik kirleticilere karşı vücudun geliştirebileceği yeni bir fizyolojik savunma mekanizmasına işaret ediyor. Araştırmanın yazarı Eddy Y. Zeng, elde edilen sonuçların basit beslenme alışkanlıklarının vücudu sentetik atıklara karşı korumaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Lif bakımından zengin besinler plastik parçacıklara karşı koruyabilir

Lif açısından zengin besinler arasında fasulye, mercimek, nohut, yulaf ve tam buğday ekmeği gibi günlük olarak tüketebileceğimiz gıdaların yanı sıra brokoli, bezelye ve yeşil yapraklı sebzeler de bulunuyor. Yetişkinlerin günde yaklaşık 30 gram lif tüketmesi öneriliyor. Lifin kan şekerini dengede tutmaya, kolesterolü düşürmeye ve sindirimi desteklemeye yardımcı olduğu zaten biliniyor. Araştırmanın yazarı Zeng ise yeni bulguların lif tüketiminin bunlara ek bir faydası daha olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Tek kullanımlık kahve bardaklarından gıda ambalajlarına kadar pek çok kaynaktan yayılan mikroplastikler ve nano boyutlu plastik parçacıkları, günümüzde tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin büyük bölümünü kirletiyor. Çevrede ve insan vücudunda kolayca parçalanmayan bu maddeler, kalıcı kirleticiler olarak biliniyor. Yutulduktan sonra bu parçacıklar vücudu her zaman sorunsuz bir şekilde terk etmiyor. Daha önce yapılan araştırmalarda, insan atardamarlarında birikmiş plastik parçacıklarına rastlanmıştı. Bu parçacıkların kalp krizi de dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

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Lif, plastik parçacıklarını nasıl vücuttan uzaklaştırıyor?

Besinlerin vücudu plastik parçacıklarına karşı koruyup koruyamayacağını araştıran bilim insanları, özellikle lifli gıdaların bu süreçteki olası rolüne odaklandı. Araştırmada, lifin doğal ağ benzeri yapısının bağırsaklardan geçerken plastik parçacıklarını yakalayıp yakalayamayacağı incelendi. Bu mekanizmanın, bir ağın parçacıkları tutmasına benzer şekilde çalışabileceği düşünülüyor.

Laboratuvar bulguları, lif iplikçiklerinin plastik parçacıklarına fiziksel olarak tutunabildiğini ve bunların dışkı yoluyla doğal biçimde vücuttan atılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca lif bakımından zengin beslenmenin, plastik parçacıklarının bağırsaklarda birikmesini önlemeye ve olası doku hasarına karşı koruma sağlamaya yardımcı olabileceğine işaret edildi.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var

Araştırmacılar, lifli beslenmenin insan vücudundaki mikro ve nanoplastiklerin atılımını ne ölçüde destekleyebileceğini belirlemek için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyuyor. Yine de, lif tüketimini artırmanın her koşulda faydalı olduğuna dikkat çekiyor. Öğünlere daha fazla yeşil sebze, baklagil ve tam tahıl eklemek genel sağlık açısından kanıtlanmış faydalar sunuyor.

Kaynak: Suha Kidwai. "How eating more lentils, chickpeas and oats could flush plastic particles out of your system". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/health/fibre-microplastic-particles-south-china-university-b3082301.html.

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