Gıda takviyeleri para tuzağı mı?

Günlük rutininiz bir multivitamin, balık yağı kapsülü veya başka bir besin takviyesi yutmayı içeriyorsa, yalnız değilsiniz. Amerikalıların en az yarısı takviye aldıklarını söylüyor ve açık ara en sık multivitaminler tercih ediliyor.

Multivitaminleri plaseboyla karşılaştıran bir araştırmada bu takviyelerin kalp krizi, felç veya ölüm riskini genel olarak düşürmediği görüldü. Bu durumda eğer emilimi etkileyen özel bir rahatsızlığınız yoksa vitamin ve mineralleri direkt olarak kaynağı olan bitkilerden almak daha mantıklı olabilir.

İşte Harvard Tıp Fakültesi'nde gıda takviyeleri üzerine çalışan Pieter Cohen'in bazı takviyeler üzerine fikirleri:

Omega-3 yağlı asitler

Vitamin ve minerallerden sonra balık yağı en popüler ikinci takviye oluyor. Bu kehribar renkli kapsüller, iltihabı hafifletebilen, kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olan ve muhtemelen tehlikeli kalp ritimlerini önleyen omega-3 yağ asitleri DHA ve EPA'yı içeriyor. Son yirmi yılda plasebolara karşı omega-3 takviyelerinin performansını ölçen birçok araştırmanın sonucu gösteriyor ki bu takviyeler, risk altındaki kişilerde kalp krizini önleyemiyor. Haftada iki porsiyon yağlı balık yemek veya kuruyemişler, baklagiller ve sağlıklı yağlar açısından zengin sağlıklı vejetaryen bir diyet uygulamak, reçetesiz satılan balık yağı takviyelerine para harcamaktan daha makul gözüküyor.

Kırmızı pirinç mayası

Kırmızı mayalı pirinç, beyaz pirincin Monascus purpureus mayası ile buharda pişirilmesiyle yapılıyor. Elde edilen kırmızı renkli özüt, reçeteli kolesterol düşürücü ilaçlarla aynı aktif bileşen olan monacolin K içeriyor. Monacolin K 4 ila 10 mg arasında alındığında kolestrol seviyelerini düşürmesiyle biliniyor fakat her bir hap içerisinde ne kadar monacolin K içerdiği belirtilmediği için bu takviyelerin etki seviyesini hakkında yorum yapmak pek mümkün olmuyor. Eğer yüksek kolesterolünüzü düşürmeniz gerekiyorsa, doktorunuzun reçete edeceği ilacı kullanmanız çok daha güvenilir ve kontrol edilebilir bir tedavi sağlar.

Koenzim Q 10

CoQ 10, vücut tarafından doğal olarak üretilen ve kas hücrelerinde enerji üretimi için gerekli olan vitamin benzeri bir maddedir. Bazı kardiyologlar, statin kullanımına bağlı kas ağrılarını tedavi etmek veya önlemek için bu takviyeyi önerebilir. Statin kullanan kişilerin yaklaşık %10'u kas ağrıları yaşar fakat statin kullanması gereken kişilerin hâlihazırda yaşlı olduğu düşünülürse bu konuda sebebi ve sonucu birbirinden ayırmak pek mümkün olmayabilir. Statinler, karaciğerin kolesterol yapmak için kullandığı bir madde olan mevalonik asitin üretimini bloke ederek çalışır ancak vücudunuz da CoQ 10 yapmak için mevalonik asit kullanır. Bu da statin kullanımının istenmeyen bir yan etki olarak CoQ 10 seviyelerini düşürmesine sebep olabilir. CoQ 10 takviyelerini düzenli olarak almak kandaki seviyeleri artırabilir, ancak bunun kas dokusundaki miktarı yansıtıp yansıtmadığı belirsizdir.

Statin kullanımından sonra oluşan ağrıların sebebinin statin olduğunu doğrulamak için doktorunuza danışın. İlacı bir süre doktor takibinde bırakıp, tekrar almaya başladığınız süreçte bıraktığınızda kaybolan ağrıların geri geldiğini fark ederseniz daha düşük bir doza veya bir muadile geçmeyi doktorunuzla konuşabilir, CoQ 10’un size bir yararı olup olmadığını görmek için kullanmayı da deneyebilirsiniz.

Referanslar:

Julia Corliss. “Are you wasting money on supplements?” Şuradan Alındı: https://www.health.harvard.edu/heart-health/are-you-wasting-money-on-supplements (01.06.2021)