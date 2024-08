Sıcak yemekler hemen dolaba konur mu?

Yiyecekleri soğutma ve depolama şekliniz, yiyeceklerin güvenliğini sağlamak veya onları tüketim için güvensiz hale getirebilecek patojenlerin büyümesi arasındaki farkı yaratabilir. Bu da gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir. Yemeklerinizi mümkün olan en kısa sürede buzdolabına koymak, bakterilerin çoğalmasını önlemenin en iyi yoludur. Peki, yemeği pişirdikten hemen sonra buzdolabına koymak doğru mudur?

Yemeklerin buzdolabına konmadan önce soğuması gerekir mi?

Genellikle sıcak olan yiyecekleri buzdolabına koyma hatasına düşüyoruz. Bunun sizin ve aileniz için tehlikeli olabileceğini biliyor muydunuz? Dondurmanın ve soğutmanın amacı, yiyeceklerin besin değerini kaybetmemesini sağlamak ve onları daha uzun süre taze ve kontaminasyondan uzak tutmaktır. İster dondurma, ister yeniden ısıtma, ister soğutma olsun, dikkatli olmak en iyisidir.

Beslenme Uzmanı Dr. Anju Sood: "Sıcak yiyecekleri veya sıcak sıvıları hemen buzdolabına koyarsanız, besin değerlerini kaybedebilir ve buzdolabınızın daha fazla çalışmasına neden olabilirsiniz. Hafif sıcak yiyecekleri buzdolabına koymakta bir sakınca yoktur, ancak en azından oda sıcaklığına gelmesini beklemelisiniz" açıklamasında bulundu.

Sıcak yemeği buzdolabına koymadan önce ne kadar beklemelisiniz?

Sıcak yiyecekler önce oda sıcaklığına getirilmelidir, çünkü kaynar haldeyken buzdolabına koyulursa salmonella bakterisi, yiyeceği buzdolabında çok kolay bir şekilde bozabilir. Ayrıca, sıcak yiyeceği buzdolabına koyarak diğer hassas gıdaları (yumurta, sebzeler ve et) riske atıyorsunuz; onların kontamine olma olasılığı artar. Ancak, yiyecekleri belirli bir süreden fazla da bekletmemelisiniz. Sıcak yiyeceklerin iki saatten fazla dışarıda bırakılmaması gerektiğini, bu süreden sonra bakterilerin çoğalmaya başlamaktadır. Beklemek istiyorsanız, iki saat içinde buzdolabına koymalısınız.

Beslenme Uzmanı Dr. Rupali Dutta, tüm hassas yiyeceklerin -süt, sebzeler, et ve pişmiş yiyecekler- bozulmayı önlemek için her zaman buzdolabında saklanması gerektiğini açıklıyor. Pişmiş yiyecekleri saklıyorsanız, pişirmeden sonraki iki saat içinde bunu yapın. Yiyeceği daha hızlı soğutmak için daha küçük porsiyonlara bölmek de yardımcı olur, böylece yiyecek hızlıca soğuyabilir ve kontaminasyonu önlemek için daha erken dondurulabilir. Yiyeceklerin nem içeriğini korumak için onları hava geçirmez kaplara koyun ya da folyolara sarın. Bu, yiyeceklerin kokularının birbirine karışmasını engellerken bakterileri de dışarıda tutar. Yiyeceklerin yenilebilir olup olmadığını anlamak için rengini, kokusunu ve tadını kontrol edin.

Sıcak yiyeceği buzdolabına koymanın cihazınıza zarar verebileceği veya etrafındaki yiyeceklerin sıcaklığını etkileyebileceği konusunda yaygın bir inanış vardır. Ancak, yeni cihazlarda bu konuda fazla endişelenmenize gerek yok; buzdolabının termostatı sıcaklık ve nemi düzenleyerek cihazınıza zarar gelmemesini sağlar. Bununla birlikte, eski bir modeliniz varsa, sıcak yiyecekleri hava geçirmez kaplarda saklamak gibi önlemler alabilirsiniz; bu, yoğuşmayı ve buzlanmayı önlemeye yardımcı olur.

Yemeği daha hızlı nasıl soğutabilirsiniz?

Eğer iki saat beklemek istemiyorsanız ya da zamanında soğumayacak büyük miktarda sıcak yemek hazırladıysanız, soğutma sürecini hızlandırmak için bazı yöntemler kullanabilirsiniz. Sıcak yiyeceklerinizi buzdolabına koymadan önce dikkat edilmesi gereken ipuçları...

Sıcak yemeği daha küçük kaplara ayırın. Porsiyon boyutu ne kadar küçük olursa, yiyecek o kadar hızlı soğur.

Yemekleri ya da içecekleri soğutmak için paslanmaz çelik kaplarda bırakın. Paslanmaz çelik, ısıyı plastikten çok daha hızlı bir şekilde yiyecekten uzaklaştırır ve her zaman porsiyonu saklamak için plastik bir kaba geri koyabilirsiniz.

Buzlu su banyosu kullanın. Yemek kaplarınızı buzlu su ile dolu bir lavaboya koyun ve daha hızlı soğuması için karıştırın.

Buz küpleri ekleyin. Eğer çorba, yahni veya suyla bozulmayacak başka bir yemek soğutuyorsanız, daha hızlı soğumasına yardımcı olmak için içine birkaç buz küpü atın.

Sıcak yiyeceği buzdolabında etrafında boşluk bırakarak saklayın, böylece soğuk hava dolaşabilir.

Kaynak: Sushmita Sengupta. "Never Put Hot Food In the Fridge, Here's Why". Şuradan alındı: https://food.ndtv.com/food-drinks/never-put-hot-food-in-the-fridge-heres-why-1773749. (12.01.2021).

Eileen Haraminac. "Cooling hot food, do it right to prevent bacterial growth". Şuradan alındı: https://www.canr.msu.edu/news/cooling_hot_food_do_it_right_to_prevent_bacterial_growth. (26.01.2017).