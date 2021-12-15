Zencefilli kurabiye ev nasıl yapılır?

Zencefilli kurabiye ev geleneği 11. yüzyılda eski Roma'da başlayıp zamanla Kuzey Avrupa ülkelerine yayılıyor. Her yıl Aralık ayının ilk haftasından itibaren çeşitli şekillerde yapılarak pastanelerin vitrinlerini süslüyor. Kurabiye ev için zencefil, tarçın, muskat, kakule ve pekmezle hazırlanan hamur çeşitli şekillerde kalıplarla kesiliyor, karamel ile yapıştırılıp icing ve süs şekerlemeleriyle tamamlanıyor.

Evde kızımla birlikte uzun yıllardan beri şato, bahçeli & havuzlu veya tek katlı kütük şeklinde çok keyifle yaptığımız evlerimiz var. Yılbaşına kadar üzerini streç film ile kaplayıp vitrinimizde süs olarak bekletiriz ve gidip gelip adeta değerli bir eser yapmışçasına seyrederiz;) Saatler yılbaşı gece yarısını gösterdiğinde kenarlarından kopartılıp afiyetle yenilmeye başlanır...

Eski yıllarda mimar titizliğiyle kendi kalıplarımızı kalın kartonlara çizerek hazırlardık, şimdilerde uygun fiyatlı kurabiye ev kalıpları her yerde kolaylıkla bulunabiliyor. Aşağıda hazır kurabiye ev kalıplarıyla yaptığım tarifi veriyorum, bu ölçüden 20*15 cm’lik bir ev ve kenarlardan kalan hamurlarla tepsi dolusu çeşitli şekillerde kurabiye çıkıyor.

Çocuklarla ve ruhu çocuk olan aile bireyleriyle yaratıcı ve keyifli bir aktivite olarak yapılabilir...

Hazırlama & bekletme süresi: 1,5 saat

Pişirme süresi: 12 - 15 dakika

Süsleme süresi: 1 saat

Malzemeler:

Hamur için:

250 ml lik bardak ölçüsüyle

4,5 - 5 bardak un

3 tatlı kaşığı zencefil

2 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı muskat

Yarım çay kaşığı toz kakule

Yarım çay kaşığı karbonat

1 tutam tuz

170 gr tereyağı, oda ısısında

1 bardak toz şeker

2 yumurta

Yarım bardak üzüm pekmezi

Evin camları için:

Renkli meyve şekerlemeleri

İcing için:

1 yumurta akı

250 gr pudra şekeri

Yarım çay kaşığı krem tartar

1 paket vanilya

1 tutam tuz

Karamel için;

140 gr toz şeker

90 ml su

Sonradan gerekli olan malzemeler:

25 cm çapında strafor, düz büyük bir tabak & ahşap gibi elinizde olan herhangi bir altlık

Yarım bardak rendelenmiş Hindistan cevizi

Süs şekerlemeleri

Hamurun yapılışı:

*Unun dört bardağı, zencefil, tarçın, muskat, kakule, karbonat ve tuzu harmanlayıp eleyerek kenarda bekletin.

*Tereyağı ve toz şekeri derin bir kaba alarak mikserle kremamsı kıvama gelene kadar çırpın. Yumurta ve pekmezi ekleyerek 2 - 3 dakika daha çırpın. Unlu karışımı sıvı karışıma yavaş yavaş ilave ederken bir yandan çırpmaya devam edin. Bu aşamada ihtiyaç duyarsanız kalan bir bardak unu da kontrollü olarak ekleyin (hamur orta sertlikte ve ele yapışmayan kıvamda olmalı).

*Hamuru iki eşit parçaya ayırıp küçük boy buzdolabı poşetlerine aktarın ve üzerlerinden merdane ile geçerek düzleştirin (bu yöntem hamurları açarken kolaylık sağlıyor). Hamurları buzdolabında en az bir saat bekletin (bir gece önceden hazırlayıp gece boyunca buzdolabında bekletebilirsiniz).

*Pişirme kağıdını fırın tepsisi boyutunda kesip tezgaha alın, hamuru kağıt üzerinde yarım cm inceliğinde açarak 2 şer adet evin ön ve arka duvarları ve 2 adet çatı olacak gibi aralıklı olarak kesin, kenarlardaki fazlalıkları minik kurabiyeler yapmak üzere poşete koyun (kalan hamurların kurumamaları için). Evin duvarlarını ve çatılarını pişirme kağıdı ile birlikte dikkatlice tepsilere geçirin. Evin çatısı ve ön & arka duvarlarını pencere ve kapı olacak gibi minik kalıplarla keserek içlerinden çıkan parçaları daha sonra patika yapmak için tepsinin boşluklarına yerleştirin. Kestiğiniz yerlerin boşluklarına meyve şekerlemeleri yerleştirin (kurabiyeler pişerken şekerler de eriyip cam gibi olacaklar, bu arada çok fazla kenardan kesmemeye dikkat edin).

*10 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 12 - 15 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin. Pişen kurabiyeleri fırından aldıktan sonra tamamen soğuyana kadar tepsilerde bekletin (fırından çıkınca yumuşak olan kurabiyeler bekledikçe sertleşiyor).

*Kenarlardan artan hamurları da toparlayıp incecik açın, kardan adam, kar tanesi gibi yılbaşı konseptli kurabiye kalıplarıyla keserek 170 derecede ısıtılmış fırında 10 - 12 dakika kızarana kadar pişirin.

*İcing malzemelerini derin bir kaba alarak mikserin en yüksek deviri ile koyulaşana kadar 5 - 6 dakika çırpın ve sıkma torbasına geçirerek tepeden sıkıca bağlayın ve buzdolabına alın (çırptıktan sonra ters çevirdiğinizde dökülmüyorsa kullanıma hazır hale gelmiş demektir, gerekirse bir kaç dakika daha çırpın).

*Karamel için; Toz şeker ve suyu çelik tencereye alın, orta ateşte şeker eriyip karamel rengini alana kadar pişirin.

*Tüm malzemelerin ön hazırlıklarını yaptıktan sonra kurabiye evleri yapıştırmaya başlayabiliriz; Evlerin önce yan duvarlarına fırça yardımıyla karamel sürün ve bekletmeden yapıştırıp düz bir ahşap, strafor veya tabak üzerine yerleştirin. Daha sonra çatıların her iki tarafına karamel sürüp yan duvarların üzerine yapıştırın.

*Bu aşamadan sonra kurabiye evi icing ile dilediğiniz gibi süsleyin, patika için pişirdiğiniz minik parçaların altlarına icing sürerek evin kapısının önüne yapıştırın. Kar efekti için rendelenmiş hindistan cevizini serpiştirin ve süs şekerlemeleriyle süsleyin.

Kısa notlar;

*Hamurların camlarında kullandığımız şekerler pişince eriyor, tepside soğudukça sertleşiyorlar. Doğal olarak pişirme kağıdına yapışıyorlar, kırılmamaları için spatula yardımıyla dikkatlice kaldırın.

*Pişen hamurların birleştirme ve süslemesini ertesi gün yapabilirsiniz.

*Evleri yapıştırırken karamel soğuyup koyulaşırsa kısık ateşe alıp ısıtın.

İçinizdeki çocuğun hayat boyu sizinle olması dileğiyle afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...