Bağışıklık güçlendiren alkali gıdalar

Metabolizmanın sağlıklı çalışmasını desteklemek için uygulanan alkali beslenme, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmek için de etkili.

+ Sonra Oku
Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 alkali yiyecek

Vücudumuzun asit dengesi, sağlığımızı genel olarak etkileyen önemli faktörlerden biri. Vücudun pH dengesi bozulduğunda ve asidik bir ortam oluştuğunda, hastalıkların ve kanserli hücrelerin gelişmesi için elverişli bir ortam oluşmuş oluyor. Asitli yiyeceklerden uzak durmayı ve vücudun alkali dengesini korumayı hedefleyen alkali diyeti, kan dolaşımındaki pH seviyesini de korumaya yardımcı oluyor. İçeriğinde bağışıklık sistemini de güçlendiren kimyasallar bulunan alkali gıdaları tüketmek, çeşitli hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı:

 

1- Turpgiller

Karnabahar, brokoli, lahana ve brüksel lahanasının da dahil olduğu turpgiller grubu, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun alkali dengesini korumak için yenilebilecek en sağlıklı besinler arasında. İçerdikleri antioksidanlar ve vitaminler bağışıklığı güçlendirirken, vücudun zararlı kimyasallardan arınmasına da yardımcı olurlar.

 

2- Yeşillikler

Bilinen en iyi alkali yiyecekler arasında taze yeşillikler de bulunuyor. Kale, ıspanak, kara lahana gibi özellikle koyu renk yapraklı yeşillikler, bol miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemi koruyuculardan. İçerdikleri E vitamini ve folat da hastalıklardan korunmaya ve metabolizmanın arınmasına yardımcı. Az pişirilmiş olarak yemeklerde, çiğ olarak salatalarda veya smoothie’lerde tüketilebilirler.

 

3- Mantarlar

Yüksek alkali özelliği bulunan mantarlar, bağışıklık sistemini uyaran minerallerden olan çinkoyu bol miktarda bulundururlar. Özellikle C vitamini ile birlikte alındığında çinkonun birçok viral hastalığa karşı da koruma sağladığı biliniyor. Kolaylıkla bulunan kültür mantarı, istiridye mantarı veya kestane mantarının yanı sıra diğer mantar türlerini de beslenme düzeninize dahil etmeyi ihmal etmeyin.

 

4- Soğan ve sarımsak

Hastalıklardan koruyucu besin denildiğinde ilk akla gelenler arasında olan soğan ve sarımsak, aynı zamanda en iyi alkali besinler arasında. İçerdikleri kuersetin adlı kimyasal bileşen, çok iyi bir antioksidan olarak metabolizmanın yenilenmesine destek olur ve hastalıklara karşı korur.

 

5- Avokado

Avokado meyvesinin içeriğindeki glutatyon adlı kimyasal bileşen, vücuttaki enfeksiyonlara karşı savaşmada en etkililerden biri. Kandaki pH dengesini düzenlemesinin yanı sıra düzenli avokado yemek, bol miktarda sağlıklı lif, K vitamini, E vitamini, potasyum ve magnezyum da almanızı sağlar.

 

6- Limon

Limonun faydalarını saymamıza bile gerek yok ancak çok iyi bir alkali gıda olduğunu ve bağışıklık sistemimizi desteklemek için tüketebileceğimiz en iyi ve en kolay gıdalardan biri olduğunu hatırlatmak gerek. Suyunuza veya sodanıza karıştırın, salatanıza sıkın, çayınıza katın... Bağışıklık sisteminizi canlandıracak ve alkali dengenizi destekleyecek limonu asla mutfağınızdan eksik etmeyin.

 

7- Brezilya cevizi

Ülkemizde yeni yeni tüketilmeye başlanan Brezilya cevizi, yeryüzündeki en iyi selenyum içeriğine sahip yemiş. Bağışıklık sistemi için önemli minerallerden biri olan selenyum, sadece hastalıklara karşı korumakla kalmıyor aynı zamanda ruh halini de iyileştirmeye yardımcı oluyor.

 

ALKALİ DİYETİ NEDİR? Dr. Ayşegül Çoruhlu “alkali diye... ALKALİ BESİNLER NELERDİR? Kanser, obezite ve kalp hastalık...

 

Referanslar:

Dr. Anna Cabeca. "Strengthen Your Immune System With These 7 Alkaline Foods" Şuradan alındı: https://drannacabeca.com/blogs/keto-alkaline-diet/strengthen-your-immune-system-with-these-7-alkaline-foods (25.03.2020)

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
İlkbahara özgü meyve ve sebzelerle bağışıklığınızı güçlendirin
İlkbahara özgü meyve ve sebzelerle bağışıklığınızı güçlendirin
Koronaya karşı savaşan besin destekleri
Koronaya karşı savaşan besin destekleri
Yeterince su içmediğinize dair 13 işaret
Yeterince su içmediğinize dair 13 işaret
Ayurveda’nın önerdiği 10 basit beslenme kuralı
Ayurveda’nın önerdiği 10 basit beslenme kuralı
Bozulmaya yüz tutmuş meyve sebzeleri nasıl değerlendirebilirsiniz?
Bozulmaya yüz tutmuş meyve sebzeleri nasıl değerlendirebilirsiniz?
D vitamini hakkında bunları biliyor musunuz?
D vitamini hakkında bunları biliyor musunuz?
Ev yapımı ballı pastil
Ev yapımı ballı pastil
Bağışıklık sistemi için bu çayı için!
Bağışıklık sistemi için bu çayı için!

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X