Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 alkali yiyecek

Bağışıklık güçlendiren alkali gıdalar

Metabolizmanın sağlıklı çalışmasını desteklemek için uygulanan alkali beslenme, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmek için de etkili.

Vücudumuzun asit dengesi, sağlığımızı genel olarak etkileyen önemli faktörlerden biri. Vücudun pH dengesi bozulduğunda ve asidik bir ortam oluştuğunda, hastalıkların ve kanserli hücrelerin gelişmesi için elverişli bir ortam oluşmuş oluyor. Asitli yiyeceklerden uzak durmayı ve vücudun alkali dengesini korumayı hedefleyen alkali diyeti, kan dolaşımındaki pH seviyesini de korumaya yardımcı oluyor. İçeriğinde bağışıklık sistemini de güçlendiren kimyasallar bulunan alkali gıdaları tüketmek, çeşitli hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı:

1- Turpgiller

Karnabahar, brokoli, lahana ve brüksel lahanasının da dahil olduğu turpgiller grubu, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun alkali dengesini korumak için yenilebilecek en sağlıklı besinler arasında. İçerdikleri antioksidanlar ve vitaminler bağışıklığı güçlendirirken, vücudun zararlı kimyasallardan arınmasına da yardımcı olurlar.

2- Yeşillikler

Bilinen en iyi alkali yiyecekler arasında taze yeşillikler de bulunuyor. Kale, ıspanak, kara lahana gibi özellikle koyu renk yapraklı yeşillikler, bol miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemi koruyuculardan. İçerdikleri E vitamini ve folat da hastalıklardan korunmaya ve metabolizmanın arınmasına yardımcı. Az pişirilmiş olarak yemeklerde, çiğ olarak salatalarda veya smoothie’lerde tüketilebilirler.

3- Mantarlar

Yüksek alkali özelliği bulunan mantarlar, bağışıklık sistemini uyaran minerallerden olan çinkoyu bol miktarda bulundururlar. Özellikle C vitamini ile birlikte alındığında çinkonun birçok viral hastalığa karşı da koruma sağladığı biliniyor. Kolaylıkla bulunan kültür mantarı, istiridye mantarı veya kestane mantarının yanı sıra diğer mantar türlerini de beslenme düzeninize dahil etmeyi ihmal etmeyin.

4- Soğan ve sarımsak

Hastalıklardan koruyucu besin denildiğinde ilk akla gelenler arasında olan soğan ve sarımsak, aynı zamanda en iyi alkali besinler arasında. İçerdikleri kuersetin adlı kimyasal bileşen, çok iyi bir antioksidan olarak metabolizmanın yenilenmesine destek olur ve hastalıklara karşı korur.

5- Avokado

Avokado meyvesinin içeriğindeki glutatyon adlı kimyasal bileşen, vücuttaki enfeksiyonlara karşı savaşmada en etkililerden biri. Kandaki pH dengesini düzenlemesinin yanı sıra düzenli avokado yemek, bol miktarda sağlıklı lif, K vitamini, E vitamini, potasyum ve magnezyum da almanızı sağlar.

6- Limon

Limonun faydalarını saymamıza bile gerek yok ancak çok iyi bir alkali gıda olduğunu ve bağışıklık sistemimizi desteklemek için tüketebileceğimiz en iyi ve en kolay gıdalardan biri olduğunu hatırlatmak gerek. Suyunuza veya sodanıza karıştırın, salatanıza sıkın, çayınıza katın... Bağışıklık sisteminizi canlandıracak ve alkali dengenizi destekleyecek limonu asla mutfağınızdan eksik etmeyin.

7- Brezilya cevizi

Ülkemizde yeni yeni tüketilmeye başlanan Brezilya cevizi, yeryüzündeki en iyi selenyum içeriğine sahip yemiş. Bağışıklık sistemi için önemli minerallerden biri olan selenyum, sadece hastalıklara karşı korumakla kalmıyor aynı zamanda ruh halini de iyileştirmeye yardımcı oluyor.

