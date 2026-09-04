Hafta sonu geç kalkmak kalbe iyi geliyor: İşte ideal uyku süresi

Hafta sonları hafta içindeki uyku açığını kapatmak için daha fazla uyumak, kalp sağlığının daha iyi olması ve yüksek tansiyon riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi. Yeni bir araştırmaya göre, hafta sonu yaklaşık iki saatlik ek uyku, yüksek tansiyon riskini düşürebiliyor.

Blim insanları, yaklaşık 41 bin kişinin verilerini yedi yıl boyunca inceledi. Araştırmanın sonuçları, Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) konferansında sunuldu. Araştırmada, “genel nüfusta hafta sonu telafi uykusunun daha düşük hipertansiyon olasılığıyla ilişkili olduğu” belirtildi. Bilim insanları, yaklaşık iki saatlik ölçülü bir hafta sonu telafi uykusunun, yüksek tansiyon riskinde azalmayla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, “Fiziksel aktivite, korunmanın temel unsuru olmaya devam etse de hafta sonu uyku açığını makul ölçüde kapatmak, yeterince fiziksel aktivite yapmayan kişiler için ek faydalar sağlayabilir” ifadelerine yer verildi. Araştırmanın yazarlarından Dr. Nawton Lee: "Yeterince uyumamak vücut üzerinde ek bir stres oluşturur. Kalbin ve damarların daha fazla çalışmasına neden olur ve kan basıncını yükseltebilir. Hafta sonu biraz daha fazla uyumak, vücuda toparlanma ve bu stresin bir kısmını azaltma fırsatı verebilir” açıklamasında bulundu.

Araştırma, yetersiz uyku ve fiziksel hareketsizliğin kalp sağlığı açısından başlıca risk faktörleri olmaya devam ettiğini vurguladı. Hafta sonu telafi uykusunun ise hafta içinde biriken uyku açığının etkilerini kısmen giderebileceği belirtildi. Fiziksel olarak hareketsiz katılımcılarda faydanın daha belirgin olduğu görüldü. Bu grupta hipertansiyon riskinin yüzde 6,9 oranında azaldığı tespit edildi.

Araştırmaya göre, 1 saat 27 dakikalık ek uyku, kan basıncı açısından en fazla faydayı sağlayan süre olarak öne çıktı. Bu miktardaki ek uykunun, yüksek tansiyon görülme olasılığında yüzde 9'luk bir düşüşle ilişkili olduğu belirlendi. Ancak hafta sonu dört saatten fazla ekstra uyuyanlarda yüksek tansiyon riskinin arttığı görüldü.

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Egzersiz de kan basıncını düşürmede etkili

Bu yılın başlarında yayımlanan bir başka araştırmada ise yüksek yoğunluklu interval antrenmanının (HIIT), yüksek tansiyonu bulunan ve daha sağlıklı seviyelere ulaşmak isteyen kişiler için önerilebileceği ortaya konuldu. Brezilyalı araştırmacılar, yüksek tansiyon ve egzersiz üzerine yapılan 31 çalışmanın verilerini bir araya getirdi. Sonuçlar, hem HIIT'in hem de kombine egzersiz programlarının kan basıncını etkili şekilde düşürdüğünü gösterdi.

Araştırmada ayrıca koşu, bisiklet ve yüzme gibi aerobik egzersizlerin hipertansiyonun kontrol altına alınmasındaki faydalarına dikkat çekildi. Buna karşılık araştırmacılar, yoga, pilates ve eğlence amaçlı yapılan sporların kan basıncı üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut kanıtların “sınırlı ve kesinlikten uzak” olduğunu belirterek, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: Maira Butt. "Never feel guilty again: Weekend lie-ins may help your heart, experts claim". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/weekend-lie-in-study-korea-university-health-b3041913.html.

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