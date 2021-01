Kalp sağlığı için zararlı 11 besin

Kalp sağlığına zararlı olan yiyecekler kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırmakla birlikte kötü kolestrol, yüksek tansiyon gibi birçok başka soruna da neden olabiliyor. Birazdan bahsedeceğimiz bazı yiyecekler ve içecekler ise kalp sağlığı için özellikle büyük tehlike teşkil ediyor.

İşte kalp sağlığınız için uzak durmanız gereken 11 besin:

1- İşlenmiş etler ve kırmızı et

Sosis, salam gibi işlenmiş etlerin az yağlı olan seçeneklerini bile tercih etseniz içinde koruyucu olarak sodyum nitrat bulunuyor. Nitrat, iç iltihaplanma riskini artırırken kronik iltihaplanma oluşması da damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Sodyum ise tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

Kırmızı etin aşırı tüketiminin de kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırdığı bilinirken, bitki kökenli yiyeceklerden protein almak kalp sağlığını iyileştirmeye büyük fayda sağlıyor.

2- Sofra tuzu

Günlük tuz ihtiyacımızın yüzde 85'ini tükettiğimiz besinler aracılığıyla alıyoruz ve geriye kalan yüzde 15'i ayarlamak ise kendi elimizde. Bu nedenle ihtiyacımız olan kadarını almak ve yemek tariflerinde belirtilenden fazla tuz eklememek daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmemize yardımcı olabilir. Son olarak yemeğinizi tatmadan tuz ekleyenlerdenseniz bundan kesinlikle vazgeçmelisiniz.

3- Kızarmış yiyecekler

Kızarmış yiyecekler sağlık problemlerine davetiye çıkarırlar. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre kızarmış yiyecekleri çok tüketen insanların koroner kalp hastalığına yakalanarak ölme riski daha fazla. Sıklıkla tükettiğimiz bir başka yiyecek olan patates kızartması ise yüksek tansiyon ve Tip2 Diyabet ile yakından ilişkili.

Trans yağ ile yapılan kızartmalar ise kötü kolestrolü yükseltmekte. Son yıllarda yeniden kullanılabilmelerinden dolayı sıklıkla tercih edilen trans yağ kullanımı ABD'de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yasaklanmış durumda.

4- Margarin

İçinde çok fazla katkı maddesi ve doymuş yağ bulundurmasından dolayı margarin de sağlıklı olmayan besinler arasında. Kandaki trigliseridleri artıran margarin arteriyel duvarların içinde yağ birikmesine yol açıyor. Bunun yanında tereyağı, margarine göre masum. 2016 yılında PLOS One isimli bilimsel dergide yayımlanan bir makaleye gere tereyağı tüketimi ve kalp hastalıkları arasında bir bağlantılı bulunmamakta.

5- Hamur işi ve pastalar

Pasta, çörekler ve diğer pastane ürünleri sadece yağ, şeker ve beyaz un içermekle kalmazlar aynı zamanda vücudunuza trans yağ girmesine de sebep olurlar. Trans yağlar da başta kötü kolestrolü yükseltmek olmak üzere birçok hastalığa yol açabiliyorlar.

6- Beyaz ekmek ve beyaz pirinç

Karbonhidrat ürünü olan beyaz ekmek kan şekerini hızlı bir şekilde artırıyor. Bu da zaman içinde diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanma riskine neden oluyor. Beyaz pirinç için de aynı şey geçerli. İşlem görmüş karbonhidratlar karında yağlanmaya ve buna bağlı olarak da diyabet ile damar hastalıklarına yol açıyor.

7- Gazlı içecekler

İngiliz Tabipler Birliği tarafından çıkarılan resmi dergide 2012 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre tatlandırılmış içecek kalp hastalıkları ve felç riskini artırıyor. Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nin bir araştırmasına göre gazoz, meyve suları, sporcu içecekleri de damar tıkanıklığına bağlı ölüm riskini artırmakta.

Bununla benzer şekilde enerji içecekleri de büyük miktarlarda şeker içeriyor ve herhangi bir rahatsızlığı olmayan sağlıklı bireylerde bile kalp hastalığı oluşumuna neden olabiliyor.

8- Ketçap ve barbekü sos

Ketçap gibi sosların daha uzun süre raf ömrünün olması için şeker ve sodyum içeriyorlar. 2 çay kaşığı ketçap 320 miligram sodyum içerirken bu oran barbekü sosta 310 miligram. Sodyum ve şeker katkısı daha az olan sosları tercih edebileceğiniz gibi evde doğal yollarla da yiyeceklerinizi tatlandırabilirsiniz.

9- Yağsız paketli atıştırmalıklar

Asla doğal olmayan yağsız atıştırmalıklar az yağlı olanlardan bile daha zararlı. Genellikle kilo vermek isteyen kişilerin satın alma eğiliminde olduğu yağsız atıştırmalıklar düşündüğünüz gibi sağlıklı değil. Bir ürünün içinde yağ olmaması bunun şeker ile telafi edildiği anlamına geliyor. Bu nedenle atıştırmalığınızı satın almadan içindekiler kısmına göz atmalı ve şeker oranına da dikkat etmelisiniz.

10- Aromalı sütler

Aromalı ve tatlandırılmış süt çeşitlerinin son zamanlarda marketlerde daha çok yer alması hangi sütü seçmemiz gerektiği konusunda kafa karışıklığına neden oluyor. Uzmanlar tarafından kalp sağlığı için daha iyi olan fındık sütü ve şekersiz badem sütü öneriliyor. Çikolatalı, vanilyalı gibi aromalı sütler ise kesinlikle uzak durmanız gereken seçenekler arasında yer alıyor.

11- Alkol

Özellikle yüksek tansiyon hastalarının alkol tüketmesi kalp hastalıkları riskini artırıyor. Buna ek olarak kalorisi yüksek olan alkollü içecekler kilo almanıza da neden oluyor ve fazla kilo da kalp hastalıklarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Referanslar: Delish. 40 Worst Foods For Your Heart, According To Cardiologists And Dietitians. Şuradan alınmıştır: https://www.delish.com/food-news/g34385341/worst-foods-heart-health/