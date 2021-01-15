Kalp sağlığı için zararlı 11 besin

Vücudumuzun en önemli organı olan kalbimizin sağlığı için kırmızı et, beyaz pirinç, margarin ve hamur işi gibi birçok besinden uzak durmamız gerekiyor.

Kalp sağlığı için zararlı 11 besin
Sağlık
15 Ocak 2021 Cuma

Kalp sağlığına zararlı olan yiyecekler kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırmakla birlikte kötü kolestrol, yüksek tansiyon gibi birçok başka soruna da neden olabiliyor. Birazdan bahsedeceğimiz bazı yiyecekler ve içecekler ise kalp sağlığı için özellikle büyük tehlike teşkil ediyor.

İşte kalp sağlığınız için uzak durmanız gereken 11 besin:

1- İşlenmiş etler ve kırmızı et

Sosis, salam gibi işlenmiş etlerin az yağlı olan seçeneklerini bile tercih etseniz içinde koruyucu olarak sodyum nitrat bulunuyor. Nitrat, iç iltihaplanma riskini artırırken kronik iltihaplanma oluşması da damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Sodyum ise tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

Kırmızı etin aşırı tüketiminin de kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırdığı bilinirken, bitki kökenli yiyeceklerden protein almak kalp sağlığını iyileştirmeye büyük fayda sağlıyor.


2- Sofra tuzu

Günlük tuz ihtiyacımızın yüzde 85'ini tükettiğimiz besinler aracılığıyla alıyoruz ve geriye kalan yüzde 15'i ayarlamak ise kendi elimizde. Bu nedenle ihtiyacımız olan kadarını almak ve yemek tariflerinde belirtilenden fazla tuz eklememek daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmemize yardımcı olabilir. Son olarak yemeğinizi tatmadan tuz ekleyenlerdenseniz bundan kesinlikle vazgeçmelisiniz.




3- Kızarmış yiyecekler

Kızarmış yiyecekler sağlık problemlerine davetiye çıkarırlar. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre kızarmış yiyecekleri çok tüketen insanların koroner kalp hastalığına yakalanarak ölme riski daha fazla. Sıklıkla tükettiğimiz bir başka yiyecek olan patates kızartması ise yüksek tansiyon ve Tip2 Diyabet ile yakından ilişkili.

Trans yağ ile yapılan kızartmalar ise kötü kolestrolü yükseltmekte. Son yıllarda yeniden kullanılabilmelerinden dolayı sıklıkla tercih edilen trans yağ kullanımı ABD'de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yasaklanmış durumda.


4- Margarin

İçinde çok fazla katkı maddesi ve doymuş yağ bulundurmasından dolayı margarin de sağlıklı olmayan besinler arasında. Kandaki trigliseridleri artıran margarin arteriyel duvarların içinde yağ birikmesine yol açıyor. Bunun yanında tereyağı, margarine göre masum. 2016 yılında PLOS One isimli bilimsel dergide yayımlanan bir makaleye gere tereyağı tüketimi ve kalp hastalıkları arasında bir bağlantılı bulunmamakta.


5- Hamur işi ve pastalar

Pasta, çörekler ve diğer pastane ürünleri sadece yağ, şeker ve beyaz un içermekle kalmazlar aynı zamanda vücudunuza trans yağ girmesine de sebep olurlar. Trans yağlar da başta kötü kolestrolü yükseltmek olmak üzere birçok hastalığa yol açabiliyorlar.


6- Beyaz ekmek ve beyaz pirinç

Karbonhidrat ürünü olan beyaz ekmek kan şekerini hızlı bir şekilde artırıyor. Bu da zaman içinde diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanma riskine neden oluyor. Beyaz pirinç için de aynı şey geçerli. İşlem görmüş karbonhidratlar karında yağlanmaya ve buna bağlı olarak da diyabet ile damar hastalıklarına yol açıyor.



7- Gazlı içecekler

İngiliz Tabipler Birliği tarafından çıkarılan resmi dergide 2012 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre tatlandırılmış içecek kalp hastalıkları ve felç riskini artırıyor. Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nin bir araştırmasına göre gazoz, meyve suları, sporcu içecekleri de damar tıkanıklığına bağlı ölüm riskini artırmakta.

Bununla benzer şekilde enerji içecekleri de büyük miktarlarda şeker içeriyor ve herhangi bir rahatsızlığı olmayan sağlıklı bireylerde bile kalp hastalığı oluşumuna neden olabiliyor.

8- Ketçap ve barbekü sos

Ketçap gibi sosların daha uzun süre raf ömrünün olması için şeker ve sodyum içeriyorlar. 2 çay kaşığı ketçap 320 miligram sodyum içerirken bu oran barbekü sosta 310 miligram. Sodyum ve şeker katkısı daha az olan sosları tercih edebileceğiniz gibi evde doğal yollarla da yiyeceklerinizi tatlandırabilirsiniz.


9- Yağsız paketli atıştırmalıklar

Asla doğal olmayan yağsız atıştırmalıklar az yağlı olanlardan bile daha zararlı. Genellikle kilo vermek isteyen kişilerin satın alma eğiliminde olduğu yağsız atıştırmalıklar düşündüğünüz gibi sağlıklı değil. Bir ürünün içinde yağ olmaması bunun şeker ile telafi edildiği anlamına geliyor. Bu nedenle atıştırmalığınızı satın almadan içindekiler kısmına göz atmalı ve şeker oranına da dikkat etmelisiniz.


Bu besinleri bir de böyle tüketin!
Bu besinleri bir de böyle tüketin! Bu 8 besini farklı şekilde tüker...
Meyve ve sebze yemezsek ne olur? "Meyve ve sebze yemezsek ne olur...

10- Aromalı sütler

Aromalı ve tatlandırılmış süt çeşitlerinin son zamanlarda marketlerde daha çok yer alması hangi sütü seçmemiz gerektiği konusunda kafa karışıklığına neden oluyor. Uzmanlar tarafından kalp sağlığı için daha iyi olan fındık sütü ve şekersiz badem sütü öneriliyor. Çikolatalı, vanilyalı gibi aromalı sütler ise kesinlikle uzak durmanız gereken seçenekler arasında yer alıyor.


11- Alkol

Özellikle yüksek tansiyon hastalarının alkol tüketmesi kalp hastalıkları riskini artırıyor. Buna ek olarak kalorisi yüksek olan alkollü içecekler kilo almanıza da neden oluyor ve fazla kilo da kalp hastalıklarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.


İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru


Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Referanslar: Delish. 40 Worst Foods For Your Heart, According To Cardiologists And Dietitians. Şuradan alınmıştır: https://www.delish.com/food-news/g34385341/worst-foods-heart-health/

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.