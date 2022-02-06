Kan sulandırıcı besinler

Uyarı
Gıdalar, ilaçlar kadar yoğun olmasa da etkin maddeler içerebilir ve etken madde miktarını tam olarak ölçmek mümkün olmayacağından dolayı fazla kullanımları bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Doğal kan sulandırıcı özelliklere sahip meyve ve sebzeler reçete edilmiş bir ilacın yerini tutmayacağı gibi, kanın zaten fazla akışkan olduğu durumlarda bu besinleri fazla tüketmek durumu şiddetlendirebilir. Doğal olmalarına rağmen bazı maddeler ve yiyecekler, özellikle ilaçlarla birlikte alındığında kanı çok fazla seyreltebilir ve bu, kanama riskini artırabilir. Sağlığınızı etkileyebilecek herhangi bir ilaç, gıda takviyesi veya tedaviye başlamadan önce daima doktorunuzla konuşun.
"Hangi ilaç hangi besin ile yenmemeli?" haberimize de göz atabilirsiniz.
Bu yazı bilgi vermek amaçlıdır ve tıbbı tavsiye içermez.
Referanslar:
Stacy Sampson. ''5 Natural Blood Thinners'' Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/high-blood-pressure/best-natural-blood-thinners (20.04.2020).
Jayne Leonard. ''Blood-thinning foods, drinks, and supplements'' Şuradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322384#_noHeaderPrefixedContent (15.02.2020).
Elizabeth Renner. ''Warfarin And Your Diet'' Şuradan alındı: https://www.med.umich.edu/1libr/AntiCoag/WarfarinCoumadinDiet.pdf (11/2021).
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