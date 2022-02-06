Kan sulandırıcı besinler

Kan, insan yaşamındaki en önemli sıvıdır ve yaşamın devamı için belirli bir yoğunlukta olması gerekir. Kanın gereğinden fazla yoğun olması pıhtı oluşturabilir ve bu pıhtılar bazen damarları tıkayarak bu damardan beslenen bölgelerin besinsiz kalıp ölmesine yol açabilir. Kan sulandırıcılar veya daha tıbbi adıyla antikoagülanlar, kanın pıhtı oluşturma yeteneğini azaltan maddeler olarak kullanılırlar.

Doğuştan kalp kusurları gibi bazı tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler, kalp krizi veya felç riskini azaltmak için kan inceltici ilaçlara ihtiyaç duyabilir. Gerektiği durumlara bu ilaçları kullanmak, kalp krizi riskini düşürmek için çok önemlidir.

Tüketilen gıdalar da kanın pıhtılaşma yetenekleri üzerine etki edebilir. Bazı besinler, kan sulandırıcı özellikle maddeler içerir. İşte bunlardan bazıları: