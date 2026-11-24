Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilen televizyon yapımlarının ödüllendirildiği gecede Türkiye, bir kez daha Emmy başarısına imza attı. "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...", televizyon için hazırlanan uzun soluklu, dramatik ve devamlılık gösteren dizilerin değerlendirildiği Telenovela kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye, Brezilya ve İspanya'dan yapımların yarıştığı kategoride, "Uzak Şehir" dizisi de finalistler arasında yer aldı. Dünyanın dört bir yanından televizyon profesyonellerini bir araya getiren ödül töreninde Leyla'nın elde ettiği başarı, Türk televizyon sektörünün uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini ekledi.

"Mutluluk travması gibi bir durumdayım"

Hilal Saral, 2017 yılında "Kara Sevda" dizisiyle kazandıkları Uluslararası Emmy Ödülü'nün ardından ikinci kez aynı mutluluğu yaşadığını belirterek, "İkinci defa olduğu için biraz şaşkınım, beklemiyordum açıkçası. Biliyorsunuz 2017'de Kara Sevda ile almıştık ilk Emmy ödülümüzü. Bu defa beklemiyordum ama çok mutluyum, çok şaşkınım. Garip bir şey var, mutluluk travması gibi bir durumdayım şu anda. Ne güzel, daha önce de söyledim ya, bizim anlattığımız hikayelerin ülke dışına çıkması, buralarda ülkemizi temsil ediyor olmak falan, bunun bir parçası olmak. Tabii ki bu bir ekip işi, hep birlikte yapıyoruz. Ama bir parçası olmak çok mutluluk verici. Bir de sizi böyle görünce insan kendini çok iyi hissediyor" açıklamasında bulundu.

54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin kazananları

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen gecede 16 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, Sanat Programı kategorisinde Alman yapımı "Der Talentierte Mr. F.", Komedi kategorisinde Arjantin yapımı "Division Palermo"nun ikinci sezonu, Drama Dizisi kategorisinde Fransız yapımı "Careme", Kısa Dizi kategorisinde Belçika yapımı "De Klas Van 2000", Spor Belgeseli kategorisinde Güney Afrika yapımı "The Philipstown Wirecar Grand Prix" ve Telenovela kategorisinde Türk yapımı "Leyla" ödüle layık görüldü. İngiliz oyuncu Bobby Schofield, "Unforgivable" yapımındaki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu, Belçikalı oyuncu Mona Mina Leon ise "Holy Sh!t" yapımındaki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. İngiliz yapımlarından "Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War" Güncel Olaylar, "Louis Theroux: The Settlers" Belgesel, "The Scarecrows' Wedding" Çocuk Animasyon, "Horrible Science" Çocuk Bilgi ve Eğlence, "Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor" Çocuk Canlı Çekim, "24 Hours In The Kill Zone" Haber, "Educating Yorkshire"ın ikinci sezonu Senaryosuz Eğlence ve "Prisoner 951" TV Filmi/Mini Dizi kategorilerinde Emmy ödülünün sahibi oldu.

Türk dizilerinin Emmy’deki telenovela dalındaki başarısı 2017’de ‘Kara Sevda’nın ödülüyle başlamış, 2023’te ‘Yargı’ ve 2025’te ‘Deha’yla devam etmişti; Leyla bu kategoride ödül alan dördüncü Türk dizisi oldu.