Her gün çay içmenin vücudunuza etkileri nelerdir?

Çay, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ögelerinden biri. Birçok insan için birkaç bardak demli çay, güne başlamak için muhakkak gerekli ve her tün tüketilmesi, etkileri hakkında düşündürüyor. Yurtdışında güne başlamanın en popüler yolu kahve olabilir ancak ülkemizde çayın tercih edilmesinin bazı avantajları var. Çay, kahveye göre daha az kafein içerir ve daha yumuşak bir enerji başlangıcı sağlar. Bu, özellikle kahve içerken kendilerini gergin ve endişeli bulan kafeine duyarlı kişiler için çok faydalıdır.

Peki, her sabah bir fincan siyah çay demlemenin sağlığa diğer faydaları nelerdir? Ve her gün siyah çay içmenin sağlığınız üzerinde potansiyel olarak olumsuz etkileri var mı? İşte düzenli çay tüketmenin bazı faydaları…

1- Ağız kokusuyla savaşır

Düzenli bir kahve içicisiyseniz, muhtemelen kahve nefesinin ne olduğunu biliyorsunuz ancak düzenli olarak siyah çay içiyorsanız, muhtemelen bunun nefesinizi daha iyi bir hale getirdiğini fark etmişsinizdir. Siyah çayda bulunan polifenoller, en yaygın olarak ağız kokusuna neden olan bakterileri öldürür.

2- Kilo vermeye yardımcı olur

Siyah çayın en iyi özelliklerinden biri de uyarıcı etkisidir; içindeki kafein nedeniyle insanların uyanmasına ve hareket etmesine yardımcı olur ancak faydaları bununla sınırlı değil. Siyah çayda bulunan kafein içeriğinden daha fazla enerji ve hatta iştah azalması yaşayabilirsiniz.

3- Ağız enfeksiyonlarını önler

Boğaz ağrısına yatkınsanız veya bunlarla uğraşmak istemiyorsanız günlük bir veya iki fincan siyah çay onları önlemeye yardımcı olabilir. Kötü nefesle savaşan aynı polifenoller, boğaz ağrısına neden olabilecek bakterilerle savaşır.

4- Diş çürüklerini önler

Çay doğal bir florür kaynağıdır. Bunu çaydaki diş minesini doğal olarak güçlendirmeye yardımcı olan tanik asitlerle birleştirin ve çürüklere karşı doğal bir savunmanız olur.

5- Kalbinizi destekler

Siyah çay, flavonoidler adı verilen iyi bir bitki kimyasalları grubu kaynağıdır. Araştırmalar, flavonoidlerin iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini, zararlı LDL kolesterolü düşürebileceğini ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.

6- Odaklanmanızı sağlar

Theanine, çayda bulunan bir amino asittir ve beyni gevşeterek dikkati artırabilir, ancak odaklanma zamanı geldiğinde onu uyarabilir.

7- Sindiriminize yardımcı olur

IBS veya istenmeyen gaz gibi sindirim sorunlarıyla uğraşıyor musunuz? her gün siyah çay içmek bu sorunlardan bazılarını doğal olarak kontrol altına almanıza yardımcı olabilir. Siyah çayda bulunan taninler, mide rahatsızlığını ve ishali azaltabilen bağırsak yolunu yatıştırabilir.

8- Beyninizi güçlendirir

Ailenizde Alzheimer veya Parkinson hastalığı geçmişiniz varsa ve bunu mümkün olduğunca engellemek mi istiyorsanız, siyah çay yardımcı olabilir. düzenli çay tüketimi, beyin yapısına olumlu bir katkı sağlar ve yaşa bağlı oluşan rahatsızlıkları azaltır.

9- Kanser riskini azaltır

Siyah çayda bulunan polifenoller, belirli kanser hücrelerinin oluşumunu önlemeye yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.

10- Antioksidan içerir

Çay, theaflavinler, thearubiginler ve kateşinler dahil olmak üzere polifenoller açısından zengindir ve bunların tümü vücudunuzun sorunsuz çalışmasını sağlamak için ihtiyaç duyar. Ayrıca LDL kolesterolü ve kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olurlar, bu da seçiminizi her gün siyah çay içmek için elde edebileceğiniz başka bir faydadır.

Herkes çay içmeli mi?

Her gün siyah çay içmek birçok fayda getirmesine rağmen, herkes için uygun olmayabilir. Siyah çaydaki kateşinler vücudunuzun yiyeceklerdeki demiri emme yeteneğini engelleyebilir. Sağlıklı insanların çoğu bundan etkilenmeyecek olsa da, demir eksikliği veya anemisi olanlar büyük miktarlarda çaydan kaçınmalıdır. Bununla birlikte her gün çok fazla siyah çay içmek kanama riskinizi artırabilir. Kanama bozukluğuna dair bir hastalığınız varsa veya bir ameliyat planlıyorsanız, birkaç hafta önce çay içmeyi bırakmayı düşünmelisiniz.

Son olarak, çayın bazı tansiyon ve kalp ilaçları ile ters reaksiyonları olabilir, bu nedenle içmenin sizin için güvenli olup olmadığını doktorunuza danışın.

Ne kadar çay içmelisiniz?

Aşırı durumlarda böbrek yetmezliğine neden olabileceğinden, her gün ne kadar siyah çay içtiğinize de dikkat etmelisiniz. Peki, her gün ne kadar siyah çay içmek güvenli? Genel olarak, günde iki ila üç fincan siyah çay ağzınızı ve vücudunuzu daha mutlu ve sağlıklı bir yer haline getirmek için birçok fayda sağlayabilir ancak hamileyseniz veya ek bir hastalığınız varsa daha dikkatli olmanız gerekebilir.

Referans:

Cat Laufente. "When You Drink Black Tea Every Day, This Is What Happens To Your Body". Şuradan alındı: https://www.thelist.com/182725/when-you-drink-black-tea-every-day-this-is-what-happens-to-your-body/?utm_campaign=clip (29.03.2021).