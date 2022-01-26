Limon otu yağının faydaları nelerdir?

Limon nanesi olarak da bilinen bu bitki, stresi azaltmaktan kan şekerini düzenlemeye kadar uzman faydalarıyla sizi şaşırtabilir.

Limon otu yağının faydaları nelerdir?
Sağlık
26 Ocak 2022 Çarşamba

Limon gibi kokan yaprakları sizi yanıtlamasın, bu bitkinin bildiğimiz limonla bir alakası yok. Yapraklarının nameye benzeyen görüntüsüyle limon nanesi, oğul otu, melisa otu gibi isimlerle de anılan bu bitki gerek demlenerek gerekse yağı çıkarılarak birçok derde şifa olabiliyor. Özellikle Akdeniz ikliminde yetişen bu bitki, ülkemizde kolayca yetiştirilebilecek bir şifa kaynağı.


Limon otu yağının 10 faydası


1- Anti bakteriyel etkili

Limon otu özütünden elde edilen yağın, özellikle Acinetobacter baumanii olarak bilinen ve üriner sistem enfeksiyonları ile pnömoniye yol açabilen bakteriye karşı etkili olduğu gösterilmiş.


2- Mantara karşı koruyucu

Yaygın görülen mantar enfeksiyonu etkenlerine karşı etkili olduğu görülen limon otu, bu durumla mustarip kişilere yardımcı olabilir.


3- Anti inflamatuar

Uygun şekilde cilde uygulanan yağın, akne benzeri problemleri azalttığını gösteren çalışmalar mevcut.


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Sağlık kaynağı yeşil çay

4- Antioksidan

İçerdiği antioksidanlar sayesinde limon otu yağı, serbest radikallerin ve yol açtığı hastalıkların gelişimini önleyebilir.


5- Bağırsaklarınızı mutlu eder

Limon otu yağı, karın ağrısı ve kramplara karşı bir alternatif olabilir. Ülser gibi mide hastalıklarına yardımcı olabilir ve bazı ilaçların mideye zarar verici etkisini azaltabilir.


6- Böbreklerinizi çalıştırır

İçerdiği maddelerle diüretik etkisi yaratarak, böbreklerinizin daha fazla arıtım yapmasını sağlayabilir.


7- Tansiyonu düzenler

Limon otu yağının yüksek tansiyonu düzenlemek konusunda yeşil çaydan daha etkili olduğu bulunmuştur.


8- Kolestrolü düşürür

Yapılan hayvan deneylerinde limon otu çayı veya yağı tüketiminin yüksek kolestrolü düşürdüğü görülmüştür.


9- Metabolizmayı hızlandırır

Limon otunu tüketmek, metabolizmanızı hızlandırarak kilo verme sürecinizi hızlandırabilir.


10- PMS semptomlarını dindirir

Stres azaltıcı ve ağrı kesici etkisiyle, premenstrüel sendromun can sıkıcı belirtileriyle uğraşmanızı kolaylaştırabilir.


Limon otu yağı ister çay, ister yağ olarak olsun bir medikal durumun kesin tedavisi olarak değil, yardımcı ve destekleyici olarak kullanılmalıdır. Herhangi bir bitki kürü yapmadan önce medikal durumunuz ve ilaç etkileşiminiz hakkında sağlık profesyonellerine danışın.


Referanslar:

Anneye McDermott. “10 Reasons to Drink Lemongrass Tea” Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/lemongrass-tea (09.08.2019).


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