Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ilme, eğitime, bilgiye değer veren, öğretmekten vazgeçmeyen, bir canlının yaşamına rehber olmuş, ışık tutmuş, yol açmış herkesin öğretmenler günü kutlu olsun!

Hepimiz yaşamlarımızda hem öğretmen hem öğrenciyiz. Ruhsal büyüme yolculuğumuzda deneyimleyerek öğreniyor, edindiğimiz tecrübelerle bir diğerinin yaşamına ışık oluyoruz. Doğum haritamızda ise Satürn'ün bulunduğu alan bize öğretmenlik ediyor, hangi konuda derslerden geçtiğimizi ve nelere ihtiyacımız olduğunu anlatıyor. Bu nedenle aşağıdaki yazıyı hem Güneş hem Satürn burcunuza göre okuyabilir, öğrencileriniz veya öğretmenlerinize bu farkındalık ile yaklaşabilirsiniz.

Hangi burç nasıl bir öğretmendir?

Koç

Doğuştan liderlik ve yönetme becerisine sahip Koç burçları, öğrendiklerini heyecanla anlatacak ve bildiklerine tutkuyla sarılacaktır. Fethetme arzularından ötürü merak ettikleri bilginin peşine düşecek, öğrendiklerini aktarmak için sabırsızlanacaktır. Ders esnasında özgür ve doğal olabilmeli, kısıtlanmamalı, öğrencileri ile arkadaş olabilmelidir. Dersi sıkıcı hale getirmemek için her şeyi yapacaktır.

Boğa

Sabırlı, kararlı, disiplinli, huzur ve rahatlığı seven Boğalar, öğrencilerine de dersi öğrenene kadar sabırla, şefkatle anlatacaktır. Ders ortamında huzuru sağlayacak, öğrencilerinin öğrenmek için ihtiyacı olanı görerek ona göre bir yol izleyecektir. Dersleri yaratıcı bir hale getirebilir, görsel olarak destekleyip akılda kalıcı olmasını sağlayabilirler. Tüm öğrencileri onun yanında güvende hissedecektir ancak öğrencilerinin disiplinli ve sorumluluk sahibi olmaları önemlidir.

İkizler

Merkür yönetiminde, doğuştan bilgiyi almak ve aktarmakla görevli İkizler burçları, bu misyonlarını okulda da en güzel haliyle yerine getirecektir. Onların meraklı yaklaşımı öğrencilerine de geçecektir. İkizler bir eğitimci, öğrencilerine dersi en zeki, en eğlenceli, en kıvrak şekilde aktarabilir. Dersler çok konuşkan, mizah dolu ve akıcı geçebilir. Yalnızca zaman yönetimi değişken olabilir.

Yengeç

Koruyan, kollayan, şefkatli Yengeçler, öğrencilerine adeta bir ebeveyn gibi yaklaşacaktır. Onun yanında kendinizi evinizde gibi hissedebilir, okula aidiyetle bağlanabilirsiniz. Öğrencilerinin dertlerini dinleyecek, empati kuracak, severek öğretecektir. Başarısız hissetmenize izin vermeyecektir. Size duygusal yaklaşsa da sorumluluklar konusunda net olacak, disiplin ve istikrar arayacak, sevgisinin ve emeğinin karşılığını aldığını görmek isteyecektir.

Aslan

Kaç yaşında olursa olsun içindeki çocuğu hiç kaybetmeyen Aslanlar, ders anlatırken adeta sahnede gibi parlayacaktır. Size dersleri en yaratıcı ve keyifli haliyle sunacak, sabırla anlatacaktır. O ders anlatırken başka bir şeyle ilgilenmeniz mümkün değildir çünkü ciddi bir kontrol sahibidir. Sizleri rekabet ve yarışmalarla güdüleyebilir. Hem eğlenceli hem baskın bir öğretmeniniz olacaktır.

Başak

Merkür yönetiminde olan, doğuştan öğretmenlerden bir diğeri Başaklardır. Onların bu hayattaki misyonu; her şeyi en iyi ve verimli haline getirmektir. Dolayısıyla dersleri anlatırken planlı, programlı olacak, gereksiz bilgi sunmayacak, sizin en mükemmel hale gelmeniz için uğraşacaktır. Zeki, analitik, detaycı ve pratiktir. Sizin fark etmediğiniz ayrıntıları dahi görürler. Başarılı olmanız için sizi ileriye taşıyacak birçok yöntemle siz anlayana dek bilgisini sunmaya devam edecektir.

Terazi

Eğer Terazi bir öğretmeniniz varsa dersler sizin için uyum ve huzur içinde geçecektir. Öğretmeniniz sizin için bir arkadaş gibidir ve size her zaman nazik yaklaşacaktır. Ona rahatlıkla diğer öğretmenler, yöneticiler veya arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunları açabilirsiniz. Teraziler dersi yaratıcı şekilde, görsel veya seslerle destekleyerek anlatmak isterler. Her zaman şık ve bakımlıdırlar, sizin de kıyafetlerinize, dış görünüşünüze özen göstermenize önem verirler. Sınavlarınızı incelerken ise notlarınıza en adil yaklaşan öğretmenlerdir.

Akrep

Akrep burcu bir öğretmeniniz varsa, hareketlerinizden ve mimiklerinizden dahi neyi öğrenip öğrenmediğinizin anlaşılmasına hazır olun. Öğretmeniniz sezgisel zekası ile tüm sınıfı siz görmediğini sandığınızda bile takip edebilecek, sizin ruhsal ihtiyaçlarınıza göre ders temposunu değiştirecektir. Oldukça kontrolcü olan Akrepler, dersi disiplinli ve tutkuyla anlatacaktır. Bildiklerini en derin ve detaycı biçimde araştırdıkları için, sizden de araştırmacı olmanızı ve dersleri ciddiye almanızı bekleyeceklerdir.

Yay

Bilginin meşalesini taşıyan, eğitim ve öğretimin burcu Yaylar! Öğretmenler gününün Yay burcu dönemine denk gelmesi hiç tesadüfi değildir çünkü Yay burçlarının misyonu, bilgiyi almak ve yaymaktır. Eğer bir Yay öğretmeniniz varsa; öğrendiklerini deneyimlemeden kabul etmeyen, araştıran, içselleştiren ve onun önce felsefesini idrak etmenizi sağlayan bir öğretmeniniz olacaktır. Dersleriniz eğlenceli ve macera dolu geçecek, bildiklerinizde derinleşmek için belki de onunla okul gezilerine katılacaksınız. Bir konuda uzmanlaşmak istiyorsanız, eğitimini ondan almalısınız.

Oğlak

Hani dersleri en sert geçen, bizi en çok zorlayan, ancak en çok da onun ödevlerini yaptığımız, ciddiye aldığımız, geriye dönüp baktığımızda öğrettiklerini en çok hatırladığımız öğretmenler vardır ya... İşte onlar, Oğlaklardır. Bir Oğlak öğretmeniniz varsa derste sizden istikrar, çaba ve sorumluluk isteyecek, sabırla ve en doğru şekilde size dersleri anlatacaktır. Dakik, kuralcı, çalışkan öğretmeniniz sizden de aynısını bekleyecektir. Onunla öğrendiğiniz her şey kalıcı olur, sizin iyiliğiniz için sizden çok çaba harcar ve onun sayesinde hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Kova

Bildiklerinizi unutun! Kova öğretmeniniz size tüm ezbere eğitim sistemine baş kaldırarak dersleri en özgün, en yenilikçi şekilde aktaracak, zihninizi bambaşka şekilde çalıştıracaktır. Aynı zamanda bu derslerde ekip ruhu önemli olacak, birçok aktivite yapılacaktır. Onunla birlikte bildiklerinizi sorgulama, icat etme, yeni yöntemler bulma becerilerinizi ve sosyal zekanızı oldukça geliştirebilirsiniz.

Balık

En huzurlu, en sakin, en yaratıcı dersleri geçirebileceğiniz Balık öğretmenleriniz, size dersleri şefkatle, empati kurarak anlatacaktır. Sunduğu bilgileri sanatsal biçimde ortaya koyacak, derslere duygusal olarak bağlanmanızı isteyecek, sizlerle sohbet edecektir. Zodyağın en bilge burcu olan Balık'lar, dersleri ezbere ve sert metotlarla değil, ana konuyu anlayarak, içselleştirerek, çeşitli materyallerle destekleyerek aktaracaktır.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi