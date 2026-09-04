Evde idrar testi mesane kanserini %92 oranında tespit ediyor!

Evde yapılabilen bir idrar testi, mesane kanseri vakalarının yüzde 90’ından fazlasını tespit edebiliyor. Yapılan bir araştırma, testin hastalığın teşhisinde umut verici sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından denemeleri sürdürülen non-invaziv test, yedi farklı NHS üroloji bölümünde 964 hasta üzerinde uygulandı. Verilere göre, Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 10 bin 900 yeni mesane kanseri vakası teşhis ediliyor.

Mesane kanseri şüphesi bulunan hastaların çoğuna tanı konulabilmesi için sistoskopi adı verilen invaziv bir işlem uygulanıyor. İnvaziv, tıp dilinde vücut bütünlüğünü bozan, doku içine giren, kesi, iğne veya ameliyat gerektiren girişimsel işlemler veya hastalıkların çevre dokulara yayılma eğilimi anlamına gelmektedir. Bu yöntemde, ucunda küçük bir kamera bulunan ince bir cihaz üretradan geçirilerek mesaneye ulaştırılıyor. Yeni geliştirilen non-invaziv test ise binlerce kişinin bu işlemi yaptırmak zorunda kalmamasını sağlayabilir. Bununla birlikte testin sistoskopinin yerini alması beklenmiyor. Ancak doktorların kanser riski daha yüksek olan hastaları belirlemesine ve acil sistoskopi yapılması gereken kişilere öncelik vermesine yardımcı olabilir.

Araştırmanın yazarlarından Lee Silcock: "En önemli konu, kansere sahip olma ihtimali en yüksek kişileri daha erken tespit etmek ve hangi hastaların sistoskopi için güvenle bekleyebileceğine karar verirken klinisyenlere güven sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

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GALEAS Bladder adı verilen ve ticari olarak da satışa sunulan idrar testi, yaklaşık 1000 hastanın dahil edildiği çalışmada 77 kanser vakasının 71’ini tespit etti. Bu da testin %92,2 oranında başarı gösterdiği anlamına geliyor. Test, mesane kanseri hücrelerinin idrara bıraktığı genetik materyali analiz ediyor. Mesane kanseriyle ilişkili 23 gende bulunan 450’den fazla DNA mutasyonunu tarıyor.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Richard Bryan, sonuçların klinik uygulamalar açısından önemli olduğunu belirtti. Bryan: "Çalışmaya katılan hastaların yalnızca yüzde 8’ine sonunda mesane kanseri teşhisi konuldu. Bu durum, idrarında kan görülen hastaların değerlendirildiği NHS hizmetlerinin karşı karşıya olduğu zorluğu ortaya koyuyor. Günümüzde çok sayıda hasta, çoğunda kanser bulunmamasına rağmen aynı acil tanı sürecine yönlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Bryan, GALEAS’ın umut vadeden ve daha az invaziv bir test olduğunu belirterek, yöntemin uygulanmasının daha kolay olabileceğini ve mesane kanseri tarama ve test süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırabileceğini söyledi. Araştırmacılar, bu tür evde yapılan testlerin kullanıma sunulmasının üroloji bölümlerinin üzerindeki iş yükünü azaltabileceğini belirtti.

Mesane kanserinin belirtileri

Mesane kanserinin en önemli belirtisi idrarda kan görülmesidir.

Diğer belirtiler şunlardır:

İdrar yaparken ağrı, yanma, batma veya kaşıntı

İdrar yaparken ağrı, yanma, batma veya kaşıntı Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek

Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek Normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı

Normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı Aniden ve acil şekilde idrara çıkma ihtiyacı hissetmek

Aniden ve acil şekilde idrara çıkma ihtiyacı hissetmek İştah kaybı ve istemsiz kilo kaybı

İştah kaybı ve istemsiz kilo kaybı Sırt ve alt karın bölgesinde ağrı

Sırt ve alt karın bölgesinde ağrı Kemiklerde ağrı, sızı veya hassasiyet

Kemiklerde ağrı, sızı veya hassasiyet Nedeni bilinmeyen aşırı yorgunluk ve genel olarak kendini iyi hissetmeme.

Kaynak: Rebecca Whittaker. "At-home urine test can detect nine in 10 cases of bladder cancer". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/bladder-cancer-symptoms-urine-test-b3043575.html.

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