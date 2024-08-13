Onaylanma ihtiyacından kurtulmak için...

Onaylanma ihtiyacından kurtulmak, insanın kendini keşfetme ve özgürleşme yolculuğunda atacağı en önemli adımlardan biridir; bu süreç, bireyin gerçek benliğini bulmasına ve içsel huzuru yakalamasına olanak tanır.

Onaylanma ihtiyacından kurtulmak için...
Sağlık
Giriş: 13 Ağustos 2024 14:05
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Bir süredir, özellikle sosyal medyanın yükselişiyle, giderek daha fazla insanın dışarıdan onay ve takdir arayışına yöneldiği görülüyor. Bu alışkanlık masum görünebilir, ancak zihinsel sağlığınız için zararlıdır. Aldığınız her kararda, onay ve takdir arayışında olmanız, sizi çaresiz, güvensiz ve en önemlisi kendinizden tamamen emin olamayan biri gibi hissettirir. Başkalarını mutlu etmeyi o kadar çok benimsersiniz ki, kendi mutluluğunuz geri planda kalır. Sonuç olarak, durum tam bir karmaşa haline gelir.


Onaylanma ihtiyacından kurtulmak, bireyin kendine duyduğu güveni ve saygıyı yeniden inşa etmesi için atılması gereken kritik bir adımdır. Sürekli olarak başkalarının onayına ihtiyaç duymak, kişinin kendi değerini dış kaynaklara bağlamasına ve zamanla kendi öz benliğinden uzaklaşmasına yol açabilir. Bu bağımlılığı kırmak, hem zihinsel hem de duygusal özgürlüğün kapılarını aralar.


Başkalarının düşüncelerine göre şekillenmek yerine, kendi değerlerinizi ve ihtiyaçlarınızı öncelik haline getirmelisiniz. Bu sayede, dışarıdan gelen olumsuz eleştiriler ya da övgüler, içsel dengeyi bozmaktan uzak kalır. Onaylanma ihtiyacından kurtulmak, bireyin kendi hayatına yön verme gücünü kazanmasını sağlar ve gerçek bir özgüvenin temellerini atar.


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Başkaları mutluluğunuzdan sorumlu değildir

Dışarıdan onay ve takdir aldığınızda, bu sizi bir an için iyi hissettirecektir. Ancak, mutluluğunuzun kaynağı kendinizden başka birinden geldiği için, sürekli mutlu kalabilmek için sonsuz bir kaynağa ihtiyacınız olacaktır. Ne yazık ki bu imkansızdır. Gerçek onayı ve dolayısıyla gerçek mutluluğu size sağlayabilecek tek kişi sizsiniz.


Başkalarından onay aramayı bıraktığınızda özgürlüğü bulacaksınız

Dışarıdan onay aradığımızda, başkalarının görüşlerinin kölesi oluruz. Bu da bizi insanları memnun etmeye çalışan, karmaşık bir versiyonumuz haline getirir. Ancak, başkaları tarafından onaylanma ihtiyacını bıraktığınızda, istediğiniz kişi olma özgürlüğüne kavuşursunuz.


Dışarıdan onay aramak zamanınızı ve enerjinizi boşa harcar

Hiç kimsenin sizin hakkınızdaki görüşü kendi görüşünüzden daha önemli olmadığından, dışarıdan onay aramak zaman kaybıdır. Başkalarından onay almak için büyük çabalar gösterebilirsiniz. Ancak sonunda, sizin görüşünüz önemli olmalıdır. Dışarıdan onay arama ihtiyacını bıraktığınızda, çok fazla enerjinizi tasarruf edersiniz.


Herkes sizi farklı şekilde görür

Her insan bir değildir. Önemli bir karar almanız gerektiğinde 15 farklı kişiyle konuşabilirsiniz ve 15 farklı yanıtla karşılanabilirsiniz. Güzel bir selfie paylaşıp, harika göründüğünüzü doğrulamak için onay arayabilirsiniz, ancak 6 kişi bunu kabul ederken, 3 kişi kendinize benzemediğinizi ya da kötü veya acımasız şeyler söyleyebilir. Kendinizi başkalarının görüşlerine göre değerlendirmeye çalışırsanız, kendiniz hakkında dağınık bir görüşe sahip olursunuz.


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Değerinizi siz belirlersiniz

Sonuçta, değer duygunuz içten gelir. Ve bu iyi bir şeydir, çünkü ruhunuzla uyumlu olmayan bir şey yaptığınızda, bunu size söyleyecektir. Diğer insanlar size gerçeği söylemeyebilir, ancak içsel sesiniz yalan söylemeyecek, yeter ki dinleyin.


Herkesi memnun edemezsiniz

Ne yaparsanız yapın, herkesi memnun edemezsiniz. Ve bazı insanlar, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, sizin ya da eylemleriniz hakkında güzel bir şey söylemeyeceklerdir. Bu yüzden zamanınızı boşa harcamayın. İnsanları umursamamanın yolları nelerdir?


Dışarıdan onay aramak sizi boş bırakacaktır

Çünkü herkesi mutlu edemezsiniz ve çünkü mutluluk içten gelmelidir, mutluluğunuzun kaynağı onay olduğunda, boş kalacaksınız.


Kendinizi daha iyi tanıyacaksınız

Nihayet dışarıdan onay aramayı bırakmaya karar verdiğinizde, kendinizi daha derinden anlama yolculuğuna başlayacaksınız. Gerçekten ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu anlamaya başlayacaksınız.


Dışarıdan onay ararken kendinizi tüketirsiniz

Başkalarının onayını arayarak, zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu tüketirsiniz. İç huzurunuzu kaybedersiniz ve olumlu enerjinizi sabote edersiniz. Bazı insanlar, onlara bu fırsatı verdiğiniz için kötü enerji konuşacaktır.


Anksiyeteniz azalacaktır

Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü umursamaktan vazgeçtiğinizde, başka hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak bir iç huzuru bulacaksınız. Bu da, anksiyetenizi yavaşça serbest bırakmanıza ve gerçek özgürlüğü bulmanıza yardımcı olacaktır.


Gerçek özgüven geliştireceksiniz

Belki de onay bağımlılığından kurtulma yolculuğunun en güzel yanı, içten gelen bir özgüven geliştirmenizdir. Diğerlerinden güzel, nazik, özgün ya da iyi olduğunuzu doğrulamalarını istemek ya da dilenmek yerine, bunu gözü kapalı bileceksiniz. Sonuç olarak, daha iyi bir insan olacaksınız.



Kaynak: Harley Manson. "11 Reasons To Stop Seeking Approval From Other People". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/11-reasons-to-stop-seeking-approval-from-other-people/. (22.01.2022).


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