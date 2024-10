Rahatlamayı bilmeyenler için 10 ipucu

Dinlenmenin teoride kulağa hoş geldiğini düşünüyorsanız ancak nasıl uygulayacağınız konusunda hiçbir fikriniz yoksa endişelenmeyin. Birçok kişi için rahatlamak söylendiği kadar kolay değildir ancak gerçek bir dinlenme için bazı ipuçlarımız var…

1- Sizi gerçekten neyin rahatlattığını bilin

Kulağa bariz gelebilir ancak birçok insan boş zamanlarını nasıl geçirdikleri konusunda çok seçici veya yaratıcı değildir. Klinik psikolog Ryan Howes , "İnsanlar genellikle dinlendiklerini düşünürler, oysa aslında dinlenmezler" diyor. Örneğin, belki birkaç saat boyunca Twitter'da gezinmeyi rahatlama olarak sayma eğilimindesiniz. Bu bazı insanlar için dinlendirici olabilir ancak çoğu kişi için her şeyden daha streslidir. Ya da belki de meditasyon yapmak, şekerleme yapmak veya köpük banyosu yapmak gibi rahatlatıcı olduğunu duyduğunuz şeyleri yapmaya zorluyorsunuz, ancak aslında bunları çok sıkıcı veya yararsız buluyorsunuz. Her rahatlama yöntemi herkese uymaz. Dinlenmenin sizin için ne anlama geldiğini anlamaya başlamak için, ilk etapta bu konudaki düşüncenizi yeniden çerçevelemek isteyebilirsiniz. Rahatlama tek bir aktivite değildir; herhangi bir aktivitenin sonucudur. Ve hangi aktivitelerin rahatlamaya yol açacağı size bağlı olacaktır. Hobileri, farklı fiziksel aktivite türlerini, çeşitli sosyalleşme yollarını, kişisel bakım uygulamalarını ve daha fazlasını keşfedin. Sonra dikkat edin. Kendinize şunu sorun, “Bunu yaptıktan sonra nasıl hissediyorum?”, “Kendimi topraklanmış hissediyor muyum?”, “Kendimi rahat hissediyor muyum?” Eğer öyleyse, belki de bu, dinlenmenin bir yolu olarak listenizde olabilecek bir şeydir.

2- Dinlenme zamanınızın farkında olun

Amaçlılık dinlenmenin altın kuralıdır. Rahatlamanın etkili olması için, buna bağlı kalmanız gerekir. Gerçek şu ki, dinlenmemizi çoğu zaman yarım yamalak yapıyoruz. Mesajlar veya sosyal medyayla dikkatimiz dağılıyor. Hobilerimizi yan işlere dönüştürüyor ve onların neşesini kaçırıyoruz. Dinlenme zamanımızı yapılacaklar listemizi düşünerek geçiriyoruz. Aslında ne istediğimizi bilmediğimiz için kendimizi dikkat dağıtıcı şeylere açık bırakıyoruz veya aktiviteler arasında amaçsızca dolaşıyoruz. Bunun yerine, kendinize "Tamam, rahatlama zamanı" deme alışkanlığı edinin ve bunun gerçekten ne anlama geldiğini bilin.

3- Dinlenme zamanınızı planlayın

Bir şeyleri planlamadığımızda, kararlarımızı o an nasıl hissettiğimize göre alma eğiliminde oluruz. Ve bu bazen dinlenmek için işe yarayabilirken (örneğin zor bir gün geçirdiğinizde ve sessiz bir gece geçirmek için planlarınızı yeniden planlamaya karar verdiğinizde), diğer zamanlarda bize karşı çalışır. Eğer ruh halinizin gelmesini veya rahatlamayı "hak ettiğinizi" hissedene kadar beklerseniz yeterince dinlenemezsiniz. Dinlenmeyi planlamanın en önemli kısmı: Ne istediğiniz ve neye ihtiyacınız olduğu konusunda dürüst olun. Planlamayı kendinizi kısıtlamak için bir araç olarak kullanmak istemezsiniz; bunu zamanınızı korumak için kullanın. Örneğin, kalbinizin derinliklerinde, en sevdiğiniz rahatlatıcı TV programını maraton şeklinde izlemekten başka hiçbir şey yapmadan kanepede bütün bir gün geçirmek istediğinizi biliyorsanız, kendinize en başından itibaren bunu yapma izni verin.

4- Hafta boyunca rahatlamanın tadını çıkarın

Hafta içinde kendinizi çok zorluyorsunuz ve sadece hafta sonları dinleniyorsunuz ya da belki kendinize "düzgün" bir şekilde dinlenmek için zamanınızın olmadığını düşünüyorunuz. Böyle düşüncelere sahip olduğumuzda yaptığımız aktiviteler çok fazla dinlendirici olmaz. Örneğin, televizyon izlemek veya oyun oynamak. İkisi de rahatlatıcı aktiviteler ancak bazen keyif almak yerine suçluluk duyarız çünkü saatlerce içine çekilebiliyoruz. Saatlerce bu etkinliklerle rahatlamaya çalışmaktansa daha düzenli olarak daha küçük anlarda dinlenmeyi deneyebilirsiniz. Gevşemeyi programınıza düzenli olarak dahil etmek çok daha etkilidir. Bu yüzden, genellikle hafta sonu için sakladığınız aktivitelerden bazılarını hafta boyunca serpiştirmeyi deneyin ve bunun sizin için nasıl işe yaradığını görün.

5- Ruh halinize uygun bir ritüel oluşturun

İş gününden dinlenme anına geçiş zamanı geldiğinde, bir sinyal görevi görebilecek yeni bir alışkanlık edinmeyi deneyin. Yürüyüşe çıkın, meditasyon yapın, egzersiz yapın, kısa bir ev işi yapın, ertesi gün için yapılacaklar listenizi yazın, müzik dinleyin; kendinize "Tamam, iş günü bitti ve dinlenme zamanı" demenize yardımcı olan her neyse onu yapın.

6- Duygularınızı ve olumsuz iç konuşmalarınızı yönetme becerileri edinin

Kaygıdan suçluluğa kadar birçok güçlü duygu dinlenmenin önüne geçebilir. Normalde sizi rahatlatan bir aktiviteyi fiziksel olarak yapıyor olsanız bile, zihniniz buna dahil değilse, o kadar etkili olmayacaktır. İşin zihinsel tarafıyla ilgilenmeniz gerekir ve çoğu zaman bu, sizi rahatlamaya yönelik bir zihniyete sokmaya yardımcı olabilecek başa çıkma becerileri ve terapötik araçları tazelemek gibi görünür. Öfke ve hayal kırıklığı, genel üzüntü veya sıkıntı gibi güçlü duygulardan kurtulmakta zorluk çekiyorsanız öz şefkat için meditasyonu deneyin.

7- Dinlenmeyi hak etmek için kendinizi zorlamayın

Rahatlamadan önce yapılacaklar listenizi bitirmeyi planlayanlardansanız yapılacaklar listeniz bitmediğinde dinlenmeyi hak etmediğinizi düşünürsünüz. Bu da sizin daha çok yorulmanıza neden olur. Dinlenmenin kazanmanız gereken bir şey olduğuna karar verdiğinizde, buna "hak ettiğinizi" hissetmek gerçekten çok zordur. Bu yüzden dinlenmeyi yalnızca başarıdan sonra hak ettiğiniz bir lüks olarak düşünmek yerine, kendinize dinlenmenin gerekli olduğunu hatırlatmayı deneyin.

8- Beklentilerinizi ayarlayın

Bu günlerde rahatlamak için kendimize çok fazla baskı yapıyoruz. “Kendinize iyi bakmalısınız”, “Kendinize iyi bakmak sizin sorumluluğunuz”, “Kendinize iyi bakmıyorsanız kendinize kötülük ediyorsunuz” gibi söylemler üzerimizdeki baskıyı artırıyor. Bu baskılar yerine, dinlenmenin ne olduğu konusunda gerçekçi olun.

9- Yardım isteyin

Rahatlayıp dinlenmek beklediğinizden daha karmaşık olabilir. Ya da her yolu deneyip dinlenememek… Sorununuzun nereden kaynaklandığını bilmemek, sizin için neyin işe yarayacağını bulmanın önünde bir engeldir. Böyle durumlarda konunun uzmanından yardım almakta fayda var.

10- Son olarak kendinize karşı nazik olun

Dinlenmeyi mümkün olduğunca etkili olacak şekilde yapmaya çalışmak değerli bir çabadır; ancak ayrıca ek bir stres kaynağı veya sürekli olarak kendinizi yapmaya zorladığınız bir şey olmamalıdır. Yapabileceğimiz en iyi şey, dinlenmeyi mükemmel bir şekilde yapmaya takılıp kalmamak ve kendinize karşı sabırlı olup bunun devam eden bir yolculuk olduğunu anlamaktır.

Referanslar:

Anna Borges. "11 Tips for Anyone Who Doesn’t Know How to Relax". Şuradan alındı: https://www.self.com/story/how-to-relax-according-to-therapists (20.08.2020).