Tarihe adlarını yazdıran öğretmenler

İlk öğretmen: Aristoteles

"İlk Öğretmen" olarak anılan ve felsefe dünyasına yaptığı katkılarla bilinen Aristoteles, eğitimin ve öğretmenlerin önemini her zaman vurgulamıştır. Atina'da "Lykeion" adında kendi okulunu kurduğu bilinen Yunan filozof, yaşadığı dönemde ve hatta sonrasında eğitimin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Öğretmenlerin öncelikli sorumluluğunun çocukların hata yaparak, doğal yollarla öğrenmelerine izin vermek olduğunu savunan Aristoteles, ünlü sözüyle öğretmenlere ne kadar değer verdiğini vurguluyor: "Çocukları iyi eğitenler, onları üretenlerden daha çok onurlandırılmalıdır; çünkü bunlar onlara yalnızca yaşamı, iyi yaşama sanatını verirler."