Tarihe adlarını yazdıran öğretmenler

Öğretmenler Günü'nde geçmişe gidiyor ve bulundukları toplumda fark yaratarak tarihte iz bırakan öğretmenleri anıyoruz.

Yaşam
Giriş: 24 Kasım 2025 01:11 Güncelleme: 24 Kasım 2025 01:15
ABONE OL

  • İlk öğretmen: Aristoteles

    "İlk Öğretmen" olarak anılan ve felsefe dünyasına yaptığı katkılarla bilinen Aristoteles, eğitimin ve öğretmenlerin önemini her zaman vurgulamıştır. Atina'da "Lykeion" adında kendi okulunu kurduğu bilinen Yunan filozof, yaşadığı dönemde ve hatta sonrasında eğitimin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

    Öğretmenlerin öncelikli sorumluluğunun çocukların hata yaparak, doğal yollarla öğrenmelerine izin vermek olduğunu savunan Aristoteles, ünlü sözüyle öğretmenlere ne kadar değer verdiğini vurguluyor: "Çocukları iyi eğitenler, onları üretenlerden daha çok onurlandırılmalıdır; çünkü bunlar onlara yalnızca yaşamı, iyi yaşama sanatını verirler."

    1 / 8

  • Başöğretmen: Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 1938)

    Ülkesinin her yönden gelişmesini isteyen ve bunun için büyük çaba harcayan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı reformlarla eğitim için de büyük çaba harcamıştır. Tüm okulları Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında toplamıştır.

    Çağdaş ve modern bir eğitim anlayışını benimseyen Atatürk, 1 Kasım 1928'de Türk Harf Devrimi'ni gerçekleştirerek ülkenin tüm dünya ile bütünleşmesini sağladı. Türk halkının okuma yazma seviyesinin yükseltilmesine önem veren müdür ve izinli öğretmenler, yeni alfabenin halka öğretilmesi için çalıştı. Millet Mektepleri'nin 24 Kasım 1928'de açılmasının ardından Atatürk'e "Başöğretmen" unvanı verildi. Başöğretmenlik unvanının verilişinin yıldönümü olan 24 Kasım, ülkemizde "Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaktadır.

    2 / 8

  • Eğitimde çığır açan: Maria Montessori (1870 - 1950)

    Eğitim yöntemi günümüzde de sıklıkla kullanılan ve eğitim felsefesine yön veren Maria Montessori, 1870 yılında İtalya'da öğretmen yetiştiren bir okulda tek kız öğrenci olarak eğitim gördü. Doktora derecesini aldıktan sonra Roma'da bir çocuk bakım merkezi açan ve çağa yön veren eğitim yöntemlerini uygulayan Montessori, olağanüstü bir gözlem ve değerlendirme yeteneğine sahipti.

    Maria Montessori, çocukların en iyi etkinlik yoluyla öğrenebileceğini fark etmiş ve bunu başarmak için yöntemler geliştirmiştir. Çocukların öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak bir ortam yaratan öğretmen, çocuklara uygun masa ve sandalyeler yaptırarak onlar için uygun bir ortam yarattı. Bu şekilde yöntemini bilimsel yöntemlerle destekleyen Montessori, günlük yaşamdan alınan materyalleri ve her çocuğu önemseyen yaklaşımıyla eğitim dünyasının öncülerinden oldu.

    3 / 8

  • Mücadeleyi asla bırakmayan: Jaime Escalante (1930 - 2010)

    1988 yılında yayınlanan "Amerika'nın En İyi Öğretmenleri" kitabında adı geçen Jaime Escalante, eğitim konusunda mücadeleci bir yaklaşıma sahipti. Ülkesi Bolivya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde matematik öğretmenliği yapan Escalante, meslek hayatında çok zor durumların üstesinden başarıyla gelmiş bir isimdi.

    Çalıştığı lisede meydana gelen şiddet ve madde bağımlılığının yaygınlığı nedeniyle öğrencilerden umutlarını kesmişlerdi. Ancak azimli öğretmen bire bir iletişim kurarak öğrencilerinin potansiyelini ortaya çıkarmak için çaba sarf etti. Kendine özgü matematik öğretme tarzını uyguladığı 33 öğrenciden 30'u ileri düzey matematik sınavı olan AP Calculus sınavını geçti. Bu sayede Jaime Escalante büyük takdir topladı ve birçok ödül kazandı.

    4 / 8

  • Bireyin gelişimine odaklanan: Friedrich Fröbel (1782 - 1852)

    Eğitime erken başlamanın önemini vurgulayan ve bu görüşü kabul ettiren Friedrich Fröbel, Alman bir eğitimcidir. İnsan beyninin gelişiminde en önemli dönemin 0-3 yaş arası olduğunu keşfeden Fröbel, araştırmalarını çocuğun içgüdüleri ve dürtüleri üzerine sürdürmüştür.

    Ayrıca Alman eğitimcinin benimsediği eğitim yaklaşımı, sevgi ve hoşgörü gibi kavramlara vurgu yaparak özgür ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bireyin doğal yeteneklerini özgür bir ortamda, öğretmenlerin rehberliğinde keşfetmesi gerektiği düşüncesine sahipti. Fröbel, doğa ve eğitim arasındaki ilişkiye vurgu yapan yaklaşımıyla günümüz anaokullarının kurulmasına öncülük etmiş bir isimdir.

    5 / 8

  • İlk kadın yüksek öğrenim okulunun kurucusu: Emma Hart Willard (1787 - 1870)

    Olağanüstü merakı ve parlak zekâsıyla döneminin en iyi eğitimini alan Emma Hart Willard, 1807 yılında Middlebury'de bir kız akademisinin müdürü oldu. 1819 yılında New York Eyalet Yasama Meclisi'nden kadınlar için eğitim eşitliği ve eğitimin sağlanması konusunda yardım isteyen Willard, tüm engellemelere rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlara yüksek öğrenim imkanı sunan ilk okul olan Troy Female Seminary'nin kurulmasına öncülük etti. Okullarda sahne alan, müfredatın geliştirilmesine yardımcı olan ve birçok ders kitabı yaratan Emma Hart Willard, bugün hala minnetle anılıyor.

    6 / 8

  • Engel tanımayan: Anne Sullivan (1866 - 1936)

    Anne Sullivan kendini eğitime adamış ve yenilikçi bir öğretim tarzı benimsemiş bir öğretmendi. Henüz beş yaşındayken görme yetisini büyük ölçüde kaybetmiş, ancak daha sonra geçirdiği ameliyatlarla görme yetisi az da olsa iyileşmişti. Sullivan, daha sonra ünlü bir pedagog olacak olan Helen Keller ile tanıştı. Helen Keller görme ve işitme yetilerini kaybetmiş ve dilsiz kalmış küçük bir kızdı. Annesi Anne Sullivan'ı öğretmeni olarak işe aldığında hayatı değişti. Anne Sullivan, Helen ile iletişim kurabilmek için önce ona parmaklarıyla yazmayı öğretir. Helen'in eline bir nesne verip onu tanımasını sağlarken, diğer elindeki parmaklarıyla da o nesnenin adını yazar. İlerleyen yıllarda aldığı eğitim sonucunda Helen, Bachelor of Arts derecesi alan ilk görme ve işitme engelli kişi olur. Bu şekilde öğrencisinin hayatında yeni bir sayfa açan öğretmen anne, bugün hala kullandığı yöntemle anılıyor.

    7 / 8

  • Bir sosyal reformcu ve hayırsever: Savitribai Phule (1831 - 1897)

    Savitribai Phule, Hindistan'daki İngiliz yönetimi sırasında kendini kadınları ve düşük kasttan insanları eğitmeye adamış bir eğitimciydi. Hindistan'daki ilk kadın okulunda çalışan ilk kadın öğretmen oldu. Kendisine okuma yazma öğreten eşi Jyotirao Govindrao Phule ile birlikte yaşamları boyunca 18 okul inşa ettiler. Bir sosyal reformcu, hayırsever, eğitimci ve şairdi. Tüm engellemelere rağmen eğitim ve kadınların özgürlüğü için pek çok çalışma yaptı. Hindistan'da, adını taşıyan bir üniversite bulunmaktadır.

    (İçerik: Pera Palace)

    8 / 8

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.