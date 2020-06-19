Faydaları ve zararlarıyla 10 farklı çay çeşidi

Kayısı çayı

İçeriğinde bolca A, B ve C vitamini barındıran kayısı oldukça faydalı bir meyvedir. Aynı şekilde kayısı çayının da birçok faydası vardır. Kabızlığa, kemik sağlığına, sindirim sistemine iyi gelir ve daha birçok faydası da bulunur.

Kayısı çayının faydaları, zararları ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Kayısı çayının faydaları ve zararları nelerdir?

Kantaron çayı

Kantaron bitkisinden elde edilen kantaron çayı, depresyona iyi gelir, stresi azaltır, iltihap gidericidir ve bunun gibi daha birçok faydası bulunur.

Kantaron çayının faydaları, zararları ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Kantaron çayının faydaları nelerdir?

Kekik çayı

350'den farklı çeşidi olan kekik çok şifalı bir bitkidir. Kekik çayı olarak da tüketilebilen bu bitkinin faydaları ise saymakla bitmez. Hazımsızlıktan solunum sistemine, Cilt sağlığından kolon kanserine birçok iyi geldiği rahatsızlık vardır.

Kekik çayının faydaları, zararları ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Kekik çayı faydaları nelerdir?

Melisa çayı

Nane familyasından olan melisa bitkisi, çay olarak da tüketilebilir. Melisa çayı, birçok farklı bitki çayının özelliklerini bir arada bulundurur. Cilt sağlığına, halsizliğe, ağrıya ve daha birçok rahatsızlığa iyi gelir.

Melisa çayının faydaları, zararları ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Melisa çayı faydaları ve zararları

Kiraz sapı çayı

Kiraz, meyvesi kadar sapı da faydalı olan meyvelerden biridir. Kiraz sapı çayının ise birçok faydası vardır; susuzluğu giderir, sakinleştirir, İdrar söktürücüdür.

Kiraz sapı çayının faydaları, zararlar ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir?

Atom çayı

10 farklı bitkiden hazırlanan atom çayı tam bir sağlık deposu. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına çok iyi gelir, boğaz ağrısını giderir ve hatta anne sütünü bile arttırır.

Atom çayının faydaları, zararları ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Atom çayı faydaları ve zararları nelerdir?

Enginar çayı

Sofralarımızı süsleyen enginar aynı zamanda çay olarak da tüketiliyor. İçeriğinde ise bol vitamin ve mineral bulunur. Kan şekerini dengeler, karaciğere iyi gelir, cinsel gücü arttırır ve bunun gibi daha birçok faydası vardır.

Enginar çayının faydaları, zararları ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Enginar çayı nasıl yapılır?

Ada çayı

Dünyada 5600'den fazla çeşidi olan ada çayı içeriğinde bol vitamin ve mineral bulundurur. Sindirim sistemine iyi gelir, Menopoz ve adet için faydalıdır, ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir ve bunun gibi daha birçok faydası bulunmaktadır.

Ada çayının faydaları, zararları ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Ada çayı nedir? Ada çayının faydaları nelerdir?

Biberiye çayı

Baharat, esans ve çay olarak tüketilen biberiye bitkisi oldukça şifalıdır. Biberiye çayının faydaları ise saymakla bitmez; sindirim sistemine iyi gelir, idrar söktürücüdür, baş ağrılarına iyi gelir.

Biberiye çayının faydaları, zararları ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Biberiye çayının faydaları ve zararları nelerdir?

Papatya çayı

Güzel görünümlü papatya çiçeğinin çay olarak tüketildiğinde birçok faydası vardır. Hazımsızlığı giderir, cilde iyi gelir, bağışıklı sistemini güçlendirir.

Papatya çayının faydaları, zararları ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Papatya çayının faydaları nelerdir?