Kantaron çayı nedir, neye yarar?

Sarı, yıldız şeklinde çiçekleri olan kantaron bitkisi yüzyıllardır şia için kullanılan bir bitkidir. Bu bitkinin kaynatılmasıyla kantaron çayı elde edilir. Özellikle depresyona iyi geldiği bilinen kantaron bitkisinin yağ olarak kullanımı da mevcuttur.
1 bardak kaynamış suya 2 çay kaşığı kurutulmuş kantaron bitkisi ekleyin ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Biraz tatlandırmak için limon ya da bal katabilirsiniz.
Düzenli olarak 4-6 hafta boyunca günde 1 bardak tüketilmeli ve ardından 2 hafta ara verilmelidir.
Ruh haline iyi gelir
Kantaron çayı uzun yıllar boyunca ruhsal, psikolojik sorunlara çözüm olarak antidepresan niteliğinde kullanılmıştır. Sinirleri yatıştırır, depresyona iyi gelir. Olaylara daha olumlu yönden bakmayı, hemen sinirlenmemeyi sağlar.
Strese iyi gelir
Günümüzde en çok yaşadığımız sorunlardan biri olan stresi rahatlatmaya yarar. Strese bağlı olan kaygı, uykusuzluk gibi sorunları da giderir.
Cilde iyi gelir
Kantaron çayının hücre yenileyici özelliği bulunmaktadır. Bu sayede ciltte oluşmuş yara, yanık ya da sivilce izlerinin giderilmesinde büyük fayda sağlar. Aynı zamanda sivilce oluşumunu da önler.
İltihap gidericidir
Antiseptik özelliği sayesinde mikrop ve bakterilere karşı vücudu korur. Vücutta oluşan iltihapların daha hızlı giderilmesini sağlar.
Sindirim sistemini rahatlatır
Bağırsak ve mide problemlerinin tedavi sürecinde destekleyicidir. Karın ağrısı ve iştahsızlık gibi sorunların da önüne geçer.
Hormonları dengeler
Tiroit de dahil olmak üzere birçok hormon üzerinde dengeleyici etkisi vardır. Özellikle tiroid hastalarına önerilir. Menapoz döneminde hormonsal dengesizliklerden oluşan ağrıları gidermeye yardımcı olur.
Adet sancılarını hafifletir
Kantaron çayını geceleri yatmadan önce içen kadınlar, adet dönemlerini daha sancısız geçirebilirler.
Ağrı kesicidir
Kantaron çayı doğal bir ağrı kesicidir. İçeriğinde bulunan antioksidan ve anti inflamatuar sayesinde eklem ağrılarını, kas ağrılarını, gut hastalığından kaynaklanan ağrıları gidermede etkilidir.
Mide sağlığına iyi gelir
Düzenli olarak tüketildiğinde hazmı kolaylaştırır ve mide sorunlarını önler. Ülser, gastrit gibi mide sorunlarına iyi gelir.
Kansere karşı savaşır
Kantaron çayı antioksidan, anti inflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde kansere karşı korur, kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını önler.
Solunum sistemini rahatlatır
Grip ve nezle gibi soğuk algınlıklarında boğazı rahatlatır, balgam söktürücüdür. Aynı zamanda bu hastalıklara yakalanmamak adına günde bir küçük fincanda kantaron çayı içebilirsiniz.
Baş ağrısını giderir
Ağrı kesici özellikleriyle bilinen kantaron çayından bir fincan içmek baş ağrısının geçmesine yardımcı olur.
Ateş düşürücüdür
Kantaron çayı ateş düşürücüdür ve hastalık etkilerini yatıştırıcı özelliktedir.
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