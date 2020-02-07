Kantaron çayı nedir, neye yarar?

Kantaron çayının faydaları nelerdir?

Yüzyıllardır ruh sağlığına şifa olması için kullanılan kantaron çayının birçok faydası bulunmakta.

Kantaron çayı nedir?

Sarı, yıldız şeklinde çiçekleri olan kantaron bitkisi yüzyıllardır şia için kullanılan bir bitkidir. Bu bitkinin kaynatılmasıyla kantaron çayı elde edilir. Özellikle depresyona iyi geldiği bilinen kantaron bitkisinin yağ olarak kullanımı da mevcuttur.

Kantaron çayı nasıl yapılır?

1 bardak kaynamış suya 2 çay kaşığı kurutulmuş kantaron bitkisi ekleyin ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Biraz tatlandırmak için limon ya da bal katabilirsiniz.

Kantaron çayı ne kadar tüketilmeli?

Düzenli olarak 4-6 hafta boyunca günde 1 bardak tüketilmeli ve ardından 2 hafta ara verilmelidir.

Kantaron çayının faydaları nelerdir?

Ruh haline iyi gelir

Kantaron çayı uzun yıllar boyunca ruhsal, psikolojik sorunlara çözüm olarak antidepresan niteliğinde kullanılmıştır. Sinirleri yatıştırır, depresyona iyi gelir. Olaylara daha olumlu yönden bakmayı, hemen sinirlenmemeyi sağlar.

Strese iyi gelir

Günümüzde en çok yaşadığımız sorunlardan biri olan stresi rahatlatmaya yarar. Strese bağlı olan kaygı, uykusuzluk gibi sorunları da giderir.

Cilde iyi gelir

Kantaron çayının hücre yenileyici özelliği bulunmaktadır. Bu sayede ciltte oluşmuş yara, yanık ya da sivilce izlerinin giderilmesinde büyük fayda sağlar. Aynı zamanda sivilce oluşumunu da önler.

İltihap gidericidir

Antiseptik özelliği sayesinde mikrop ve bakterilere karşı vücudu korur. Vücutta oluşan iltihapların daha hızlı giderilmesini sağlar.

Sindirim sistemini rahatlatır

Bağırsak ve mide problemlerinin tedavi sürecinde destekleyicidir. Karın ağrısı ve iştahsızlık gibi sorunların da önüne geçer.

Hormonları dengeler

Tiroit de dahil olmak üzere birçok hormon üzerinde dengeleyici etkisi vardır. Özellikle tiroid hastalarına önerilir. Menapoz döneminde hormonsal dengesizliklerden oluşan ağrıları gidermeye yardımcı olur.

Adet sancılarını hafifletir

Kantaron çayını geceleri yatmadan önce içen kadınlar, adet dönemlerini daha sancısız geçirebilirler.

Ağrı kesicidir

Kantaron çayı doğal bir ağrı kesicidir. İçeriğinde bulunan antioksidan ve anti inflamatuar sayesinde eklem ağrılarını, kas ağrılarını, gut hastalığından kaynaklanan ağrıları gidermede etkilidir.

Mide sağlığına iyi gelir

Düzenli olarak tüketildiğinde hazmı kolaylaştırır ve mide sorunlarını önler. Ülser, gastrit gibi mide sorunlarına iyi gelir.

Kansere karşı savaşır

Kantaron çayı antioksidan, anti inflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde kansere karşı korur, kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını önler.

Solunum sistemini rahatlatır

Grip ve nezle gibi soğuk algınlıklarında boğazı rahatlatır, balgam söktürücüdür. Aynı zamanda bu hastalıklara yakalanmamak adına günde bir küçük fincanda kantaron çayı içebilirsiniz.

Baş ağrısını giderir

Ağrı kesici özellikleriyle bilinen kantaron çayından bir fincan içmek baş ağrısının geçmesine yardımcı olur.

Ateş düşürücüdür

Kantaron çayı ateş düşürücüdür ve hastalık etkilerini yatıştırıcı özelliktedir.

Strese iyi gelen bitkiler

+8 Gündelik koşturmaca arasında bazen gereğinden fazla strese ve yorgunluğa maruz kalabiliyoruz. Vücudu rahatlatmak, zihni dinlendirmek ve daha iyi bir uyku çekmek için özellikle stresi azaltıcı etkisi olan bitkilerin şifasından yararlanabilirsiniz. Aşağıda bahsettiğimiz çayların hepsini demlemek için aynı yöntemi kullanmalısınız: Bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş bitkinin üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edilerek, ağzı kapalı olacak şekilde 10 dakika boyunca demlenmeli. Gündelik koşturmaca arasında bazen gereğinden fazla strese ve yorgunluğa maruz kalabiliyoruz. Vücudu rahatlatmak, zihni dinlendirmek ve daha iyi bir uyku çekmek için özellikle stresi azaltıcı etkisi olan bitkilerin şifasından yararlanabilirsiniz. Aşağıda bahsettiğimiz çayların hepsini demlemek için aynı yöntemi kullanmalısınız: Bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş bitkinin üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edilerek, ağzı kapalı olacak şekilde 10 dakika boyunca demlenmeli.

Kantaron çayının zararları nelerdir?