Atom çayı faydaları ve zararları nelerdir?

Sizi zinde tutacak ve hastalıklardan koruyacak bütün baharatların birleşimi olan atom çayı, kış aylarında en iyi dostunuz olacak.

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Baharat kuşağı: Atom çayı

Atom çayı nedir?

Soğuk algınlığına iyi gelen atom çayı, birçok bitkinin karışımıyla edilen bir bitki çayıdır. Kış aylarında vücut direncini yükseltmek için birçok doktor tarafından da tavsiye edilir.

 

Atom çayının içindeki bitkiler şunlardır;

  • Zencefil
  • Tarçın
  • Yenibahar
  • Zerdeçal
  • Havlıcan
  • Karanfil
  • Hibiskus
  • Karabiber
  • Kuşburnu
  • Muskat (hint cevizi) 

 

Atom çayının faydaları nelerdir?

 

Boğaza iyi gelir, ses tellerini açar

İçerisinde bulunan baharatlar ses tellerini açabilir. Zerdeçalda bulunan kurkumin maddesi sayesinde ses tellerinizi daha sağlıklı kullanmanızı sağlar. Boğaz yolu enfeksiyonlarında sesiniz kısılırsa atom çayı tüketebilirsiniz. Güçlü ve emin bir ses tonu için atom çayından yararlanabilirsiniz. Öksürüğe birebirdir.

 

Bronşite iyi gelir

Bronşit hastalığının doğal ilacıdır. Bronşitten kaynaklanan iltihapları antibiyotiğe gerek kalmadan temizler.

 

Gribe iyi gelir

Gribe sebep olan virüslere karşı koruma sağlar. Enerji vererek sizi hemen ayağa kaldıracaktır.

 

Enerji verir

Gün içerisinde yoğun bir tempo sizi bekliyorsa atom çayıyla güne başlamak sizi zinde ve enerjik tutar.

 

Hazımsızlığa iyi gelir

Sindirim problemlerine karşı savaşır ve yemekten sonraları için sizi rahatlatır. İçerisinde bulunan baharatlar sayesinde sindirimi kolaylaştırır.

 

Bademcik iltihaplarına iyi gelir

Bademcik iltihaplanmalarını önler, antibiyotiksiz olarak iyileşmenizi sağlayabilir.

 

Anne sütünü artırır

İçinde bulunan baharatlar sayesinde anne sütünün daha da artmasını sağla yine de doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

 

Doğal bir ağrı kesicidir

Atom çayında bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kan dolaşımınız düzenlenir ve böylelikle ağrılarınızı dindirir.

 

Zayıflamaya katkı sağlar

İçerisinde bulunan tarçın kan şekerini dengelerek ve açlık hissini bastırır. İçerisindeki zerdeçal ve zencefil yağ yakımını hızlandırır, metabolizmanızın hızını artırır. Karanfil sayesinde ödem atmanızı sağlar. Zayıflama sürecinde tüketiyorsanız şeker ilavesiz kullanmanız önerilir.

 

Atom çayı nasıl yapılır?

 

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı yenibahar
  • 2 adet zencefil
  • 2 adet çubuk tarçın
  • 1 tatlı kaşığı karanfil
  • 1 kök havlıcan
  • 1 kaşık toz zerdeçal
  • 5 yaprak hibisküs
  • 1 kaşık toz muskat

 

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri derin bir tencereye koyun. Üzerine 2 litre su koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynamasına izin verin ve ardından altını kapatın. İçilebilir sıcaklığa geldiğinde çayınız içmeye hazır. Kalan kısmı sıcaklığı iyice düşünce buzdolabında muhafaza edebilirsiniz, soğuk olarak da içilir. Afiyet olsun.

 

Atom çayının zararları

  • Atom çayında bulunan bir baharata alerjiniz varsa tüketmemeniz gerekir.
  • Dışarıdan hazır olarak aldığınız atom çayının içeriğine bakmanız sizin yararınıza olacaktır.
  • Gün içerisinde 2 fincandan fazla tüketilmemelidir, aksi halde midede yanma hissi oluşturur.
  • Emzirme döneminde olan kadınlar günde 1 fincanı geçmemelidir.
  • Kronik bir rahatsızlığınız veya düzenli olarak kullandığınız bir ilacınız varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

 

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