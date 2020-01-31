Baharat kuşağı: Atom çayı

Soğuk algınlığına iyi gelen atom çayı, birçok bitkinin karışımıyla edilen bir bitki çayıdır. Kış aylarında vücut direncini yükseltmek için birçok doktor tarafından da tavsiye edilir.
Boğaza iyi gelir, ses tellerini açar
İçerisinde bulunan baharatlar ses tellerini açabilir. Zerdeçalda bulunan kurkumin maddesi sayesinde ses tellerinizi daha sağlıklı kullanmanızı sağlar. Boğaz yolu enfeksiyonlarında sesiniz kısılırsa atom çayı tüketebilirsiniz. Güçlü ve emin bir ses tonu için atom çayından yararlanabilirsiniz. Öksürüğe birebirdir.
Bronşite iyi gelir
Bronşit hastalığının doğal ilacıdır. Bronşitten kaynaklanan iltihapları antibiyotiğe gerek kalmadan temizler.
Gribe iyi gelir
Gribe sebep olan virüslere karşı koruma sağlar. Enerji vererek sizi hemen ayağa kaldıracaktır.
Enerji verir
Gün içerisinde yoğun bir tempo sizi bekliyorsa atom çayıyla güne başlamak sizi zinde ve enerjik tutar.
Hazımsızlığa iyi gelir
Sindirim problemlerine karşı savaşır ve yemekten sonraları için sizi rahatlatır. İçerisinde bulunan baharatlar sayesinde sindirimi kolaylaştırır.
Bademcik iltihaplarına iyi gelir
Bademcik iltihaplanmalarını önler, antibiyotiksiz olarak iyileşmenizi sağlayabilir.
Anne sütünü artırır
İçinde bulunan baharatlar sayesinde anne sütünün daha da artmasını sağla yine de doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.
Doğal bir ağrı kesicidir
Atom çayında bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kan dolaşımınız düzenlenir ve böylelikle ağrılarınızı dindirir.
Zayıflamaya katkı sağlar
İçerisinde bulunan tarçın kan şekerini dengelerek ve açlık hissini bastırır. İçerisindeki zerdeçal ve zencefil yağ yakımını hızlandırır, metabolizmanızın hızını artırır. Karanfil sayesinde ödem atmanızı sağlar. Zayıflama sürecinde tüketiyorsanız şeker ilavesiz kullanmanız önerilir.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri derin bir tencereye koyun. Üzerine 2 litre su koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynamasına izin verin ve ardından altını kapatın. İçilebilir sıcaklığa geldiğinde çayınız içmeye hazır. Kalan kısmı sıcaklığı iyice düşünce buzdolabında muhafaza edebilirsiniz, soğuk olarak da içilir. Afiyet olsun.
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