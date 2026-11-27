Astrolojide yaşam enerjimizi, eylemlerimizi ve eril yanımızı temsil eden Mars, 26 Kasım itibarıyla Başak burcuna adım attı. Normalde bir burçta yaklaşık 6 hafta seyahat eden Mars, bu kez 15 Temmuz tarihine kadar hayatımızı değiştirecek. Bu etki; üretkenlik, detaylar, arınma, ruhsal ve fiziksel sağlığımız, düzen ve rutinlerimizle ilgilidir. Önümüzdeki 8 aylık bu özel döngü, bizi aceleci adımlardan uzaklaştırıp hayatımızı sadeleştirmeye ve ruhumuzla uyumlu bir yaşam düzeni kurmaya davet ediyor.

Bu uzun bir yolculuk ve yol boyunca birçok durak olacak.

Zihinsel Uyanış (26 Kasım – 6 Aralık)

Mars, 26 Kasım günü Başak burcuna geçtiği ilk anda Güneş ile Uranüs arasındaki gerilim noktasıyla yolculuğuna başladı. Bu etki, ani ve beklenmedik olaylar yaratarak, bizi tüm rutinlerimizi yenilemeye davet ediyor. Düşünce yapımız, günlük yaşamımız, çalışma düzenimiz bu döngüde dönüşmek zorunda kalabilir. Özellikle; eğitim, medya, sağlık, iletişim, ulaşım, teknoloji alanlarında hızlı değişimlere uyum sağlama ihtiyacımız artabilir. Hayatın akışını zorlamak yerine esnek kalabildiğimizde, zamanımızı ve enerjimizi daha yaratıcı ve akılcı bir biçimde yönetebiliriz. Bu yolculuğu; verimli, üretken, şifa dolu geçirebiliriz. Buradaki zorluk, zihnimizin eylemlerimize dahil olmasıdır. Hareket etmeden önce çok fazla düşünebilir, kusurlara karşı tahammülsüz olabilir, anksiyetik hissedebilir veya bir şeyi mükemmel yapmaya çalışırken çok enerji harcayabiliriz. Ancak unutmayalım ki; mükemmeliyetçilik, tembelliğin şık giyinmiş halidir.

Mars Retrosu (9 Ocak – 3 Nisan 2027)

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte Mars, hızını yavaşlatacak ve 9 Ocak tarihinde durağan pozisyona geçecek. Gezegenlerin durağanlaştığı anlar, dış dünyadaki hareketin yerini sessizliğe bıraktığı duraklardır. Bu eşik, kendimizi aşırı zorladığımız ya da her şeyi kusursuz yapmaya çalışırken yorulduğumuz alanları fark etmemizi sağlayacak. 10 Ocak tarihinde retro hareketine başlayan Mars, aynı günlerde Venüs ile kare açı yapacak. İlişkilerde bir taraf; özgürlük, hareket ve deneyim ararken, bir taraf da daha kontrollü, ölçülü ve hesaplı davranmak isteyebilir. Bu nedenle beklentiler, gelecek planları, emek ve maddi paylaşımlar konusunda anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Bir tarafta hayatın keyfini çıkarma isteği, diğer tarafta yetiştirilmesi gereken sorumluluklarımız olabilir. Aynı zamanda; sevgiyi ve takdiri hak etmek için kendimizi tüketmemize gerek olmadığını hatırlayabilir, yaşam enerjimizi gerçekten ruhumuzu besleyen kişi ve yerlere yönlendirebiliriz.

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Retronun en güçlü ayı: Şubat

Şubat ayı, Mars retrosunun en çarpıcı günlerini yaşatacak. Özellikle Merkür’ün de retroya başlaması, tutulmalar ve Uranüs, Güneş arasında gerçekleşecek açılar, 2027 yılını şekillendiriyor olacak. 7- 19 Şubat arasında başlayacak Merkür - Mars ile karşıtlığı; yanlış anlaşılmalar, dalgınlıklar, planların değişmesi, eksik bilgiler, iletişim problemleri ve verilen sözlerle yerine getirilmemesi gibi durumlar yaratabilir. Retro Merkür; rüyalarımızı, sezgilerimizi ve duygularımızı görünür kılarken, Retro Mars ile kurduğu bu karşıtlık detaylar, mantık ve düzen ile ilgilidir. Bugünlerde uzun zamandır görmezden gelinen konuları, neye nasıl ve neden çaba harcadığımızı sorgulayabiliriz. Zihinsel gürültüyü azaltmak, bedenimizin verdiği sinyallere kulak vermek ve henüz netleşmemiş konuları zamana bırakmak önemli olacaktır.

Kasım ayına geri dönüyoruz (22 Şubat – 14 Mayıs)

22 Şubat tarihinde geri hareketindeki Mars, Aslan burcuna geri dönecek. Bu döngüde Kasım ayında yaşanan konular, tamamlanmamış meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu geçiş, neyi yaptığımızla değil, yaptıklarımızın arkasında nasıl bir motivasyonumuz olduğuyla ilgilidir. Takdir edilme ihtiyacı, görülme arzusu, gurur ve kişisel beklentiler yeniden değerlendirilebilir. Uzun süredir ertelenen projeler, girişimler, yaratıcı çalışmalar hayata geçirilebilir. 14 Mayıs tarihine kadar sürecek bu evre, yaptığımız işlere ve verdiğimiz emeklere ne kadar ruh, neşe ve özgünlük kattığımızı hatırlamamız için bir fırsat sunacaktır.

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Yeni düzeni kurmak (14 Mayıs – 15 Temmuz)

Mars, 1 Nisan tarihinde retro hareketini tammalayacak. 14 Mayıs tarihinde yeniden Başak burcuna dönerek, 15 Temmuz tarihine kadar bu burçtaki yolculuğunu tamamlayacak. Kasım ayından bu yana arındırdığımız, iyileştiğimiz, sadeleştiğimiz ve yenilediğimiz her şey, yerini hafif, akıcı, sade ve huzurlu bir akışa bırakacak. Çoğu zaman kendimizi bitmeyen telaşların, gürültülü rollerin, meşguliyetlerin ve kalabalıkların ardına gizleriz. Oysa fazlalıklardan arınmak, bir şeyleri kanıtlamayı bırakmak ve az öz insanla, kendi halinde olmak, cesaret ister. Sadelik bir vazgeçiş değil, insanın kendine varma halidir. Rutinlerini yaşayarak, hayatın yavaş akmasına izin verdiğinde, en sıradan gün bile sessiz bir mucizeye dönüşür.

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Burçlara özel etkileri

Koç ve Yükselen Koç

Yönetici gezegenin Mars; günlük yaşamın, çalışma düzenin ve beden sağlığına hareket getirerek, sana yepyeni bir ritim kazandırıyor. Bu döngüde; her yere yetişme telaşını bir kenara bırakıp enerjini gerçekten besleyen alışkanlıklara odaklanmalısın. Daha sağlıklı, keyifli ve hafif yaşamak, dinlenmeyi de üretmek kadar değerli görmek, rutinlerini iyileştirmek ve planlarını gerçekleştirmek, bu dönemin en büyük hediyesi olacaktır. Döngünün sonunda; çok daha sade ve rahat bir düzene adım atacaksın.

Boğa ve Yükselen Boğa

Mars; aşk hayatına, yaratıcılığına ve yaşamdan aldığın keyif alanlarına yepyeni bir hareket getiriyor. Beklentilerin ağırlığını bir kenara bırakıp ruhunu gerçekten heyecanlandıran uğraşlara ve duygularına alan açma zamanın geldi. Hobiler edinmek, neşeyi de sorumluluklar kadar değerli görmek ve kendine veya çocuğuna ayırdığın anları eğlenceli hale dönüştürmek bu dönemin en büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında evine ve iç dünyana dönüp dinlendiğin kısa bir molanın ardından bu döngüyü; aşk dolu, enerjik ve özgüvenli bir enerjiyle tamamlayacaksın.

İkizler ve Yükselen İkizler

Mars; ev yaşamına, aile bağlarına ve iç dünyana hareket getiriyor. Dış dünyanın gürültüsünü bir kenara bırakıp sana gerçekten huzur veren konulara yönelme zamanındasın. Yaşam alanını yenilemek, geçmişten gelen meseleleri çözmek ve evini ruhunu dinlendiren bir alan haline getirmek, bu dönemin en büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında; iletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkilerine odaklandıktan sonra, yaz aylarına huzurlu bir adım atabilirsin.

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Yengeç ve Yükselen Yengeç

Mars; iletişim, seyahat, eğitim, kardeşler ve yakın ilişkilerine hareket getiriyor. Zihnindeki karmaşayı bir kenara bırakıp kendini en sade ve açık haliyle ifade etme zamanındasın. Yazmaya ve öğrenmeye alan açmak, kalbinden geçenleri anlatmak ve fikirlerini, emeklerini eyleme dökmek, bu dönemin büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında kendi değerini hatırladığın ve mali konulara odaklandığın kısa bir molanın ardından, yaz aylarına sakin bir zihinle adım atacaksın.

Aslan ve Yükselen Aslan

Mars; kazançlarına, kaynaklarına, öz değerine ve yeteneklerini odaklanacağın bir döngüyü başlatıyor. Başkalarının beklentilerini bırakıp, enerjini ve zamanını gerçekten sana değer katan alanlara yönlendirme zamanındasın. Harcamalarını sadeleştirmek, sahip olduğun yeteneklerle parlamak ve emeğinin karşılığını bolluk bereketle almak, bu dönemin en büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında burcuna dönen Mars ile gerçek isteklerini ve duruşunu yeniledikten sonra, yaz aylarına hem maddi hem manevi anlamda çok daha güçlü ve neşeli adım atacaksın.

Başak ve Yükselen Başak

Mars, senin burcunda ilerleyerek yaşam enerjini, beden sağlığını ve hayata duruşunu yenileyen taze bir başlangıç sunuyor. Her şeyi kusursuz yapma baskısını bir kenara bırakıp kendi ihtiyaçlarını önceliklendirme ve potansiyelini cesaretle ortaya koyma zamanındasın. Zihinsel yüklerini bırakmak, planlarını gerçekleştirmek ve sınırlarını yeniden çizmek bu dönemin en büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında iç dünyana çekilip ruhunu dinlendirdiğin kısa bir molanın ardından, yaz aylarına yenilenmiş bir enerji ve özgüvenle adım adım atacaksın.

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Terazi ve Yükselen Terazi

Mars; ruhsal dünyana ve bilinçaltına dokunarak, hayatında derin bir arınma başlatıyor. Dış dünyaya yetişme ve diğerlerini memnun etme telaşını bir kenara bırakıp sessizliğin şifasına alan açma zamanındasın. Yalnız kalabildiğin anları çoğaltmak, sezgilerine güvenmek, uyku düzenini yenilemek ve seni yoran alışkanlıkları, bağları geride bırakmak, bu dönemin en büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında sosyal çevreni hareketlendiren ve işlerine, hayallerine odaklanacağın günlerin ardından, yaz aylarına ruhen hafiflemiş ve yeni başlangıçlara hazır bir enerjiyle adım atacaksın.

Akrep ve Yükselen Akrep

Mars; sosyal çevreni, ekip arkadaşlarını, iş ve hayallerini gündeme getireceği bir döngüye başlıyor. Her şeyi tek başına kontrol etme çabasını bir kenara bırakıp sorumluluklarını diğerleriyle paylaşma zamanındasın. Sana iyi gelen toplulukların içinde yer almak, hayallerin için adım atmak ve başarılarınla daha görünür olmak, bu dönemin en büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında hedeflerini gözden geçirdiğin günlerin ardından, yaz aylarına başarılarına ulaşmış, doğru insanlarla buluşmuş bir enerjiyle adım atacaksın.

Yay ve Yükselen Yay

Mars; kariyer alanını, hedeflerini, toplum önündeki imajını hareketlendireceği bir döngüye başlıyor. Bu döngüde; aceleyle ilerleme veya her şeyi mükemmel yapma telaşını bir kenara bırakıp, hayallerin için sakince adım atmalısın. Yeteneklerinle görülmek, emeklerinin karşılığını almak ve başkaları için değil kendin için başarmak, bu döngünün en büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında hayata bakış açına, yeni deneyimlere, eğitim veya yurt dışı konularına odaklandığın kısa bir molanın ardından, yaz aylarına güçlü, başarılı ve özgür bir enerjiyle adım atacaksın.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Mars; ufkunu genişleten deneyimlere, uzak bağlantılar, eğitim, hukuk veya seyahatlere odaklanacağın bir döngüyü başlatıyor. Kuralların veya kalıpların ağırlığını bir kenara bırakıp yeni bilgilerle beslenme ve hayata daha geniş bir pencereden bakma zamanındasın. Öğrenmeye ve gezmeye alan açmak, bildiklerini başkalarıyla paylaşmak ve uzak görünen hayallerine küçük ama kararlı adımlarla yürümek bu dönemin en büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında yaşayacağın arınmadan sonra, yaz aylarına hafif ve bilge bir enerjiyle adım atacaksın.

Kova ve Yükselen Kova

Mars; ruhsal bağlarına, güven duyguna ve maddi- manevi paylaşım alanlarına odaklanacağın, bir arınma döngüsünü başlatıyor. Her şeyi kontrol etmeyi bırakıp, hafiflemeye izin verme zamanındasın. Maddi yatırımlarını güçlendirmek, seni yoran bağları fark etmek ve bağlarında gerçekten güveneceğin insanlarla buluşmak, bu dönemin en büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında ikili ilişkilerine odaklanacağın günlerin ardından, yaz aylarına ruhen tazelenmiş bir enerjiyle adım atacaksın.

Balık ve Yükselen Balık

Mars; ikili ilişkilerine, evliliğine, işbirlikleri ve ortaklıklarına hareket getiriyor. Başkalarının beklentileri için yaptığın fedakarlıkları dengelemenin ve sınırlarını yeniden çizerek, isteklerini dile getirmenin zamanı geldi. İlişkilerinde denge ve uyumu yakalamak, evlilik hazırlıkları yapmak, ciddi ilişkiye başlamak veya ilişkilerde belirsizlikleri netleştirmek, bu dönemin en büyük hediyesi olacaktır. Şubat – Mayıs ayları arasında günlük yaşamına ve beden sağlığına odaklandıktan sonra, yaz aylarına dengeli ve huzurlu adım atacaksın.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi