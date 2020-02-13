Zayıflatmayla kalmayan kiraz sapı çayının faydaları

Çoğumuzun etli kısımlarını yiyip geriye kalan saplarını ve kabuklarını çöpe attığımız meyveler aslında en çok vitamini de o sap ve kabuklarında saklıyor. İşte kiraz sapı çayı da kirazda bulunan vitaminlere ulaşmamızı sağlıyor.
Malzemeler:
Yaklaşık 40-50 adet kiraz sapı
3 su badağı su
Yapılışı:
İlk olarak kiraz saplarını güzelce bol su ile yıkayın, temizleyin. Ardından su ve kiraz saplarını bir tencereye koyun ve kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra 10 dakika saha kaynamada bırakın ve altını kapatın. Ilımasını bekleyin ve çayınız hazır, afiyet olsun.
Biraz daha tatlandırmak isterseniz böğürtlen ya da vişne katabilirsiniz.
Kiraz sapı çayını her sabah aç karnına yarım çay bardağı kadar içebilirsiniz.
Sakinleştirir
Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar.
Kilo verdirir
Ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeye büyük destek sağlar.
Susuzluğu giderir
Özellikle Ramazan aylarında susuzluğu gidermesinden ötürü tercih edilir. Sahurdan sonra içildiğinde gün içerisinde susuzluğa iyi gelir.
Böbrek sağlığına iyi gelir
Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Böylelikle böbreklere de fazla yüklenilmemesini sağlar. Böbrek taşı oluşumunu önler.
İdrar söktürücüdür
Tuvalete çıkmakta zorlanan veya koyu idrar sorunu yaşayan kişiler için çözüm getirir. Vücuttan atılması gereken atık maddelerin daha sık ve bekletilmeden atılmasını sağlar.
Adet ağrılarına iyi gelir
Adet döneminde, kanın dışarı atılamamasından kaynaklanan ağrıları gidermede birebirdir. Adet dönemi boyunca her gün bir bardak kiraz sapı çayı içmek ağrıları dindirmeyi sağlayacaktır.
Toksin maddeleri uzaklaştırır
Toksin maddeler vücuttan atılmadıkça zamanla ödem olarak vücutta yer eder. Kiraz sapı çayı ödem atma özelliği sayesinde toksin maddeleri vücuttan uzaklaştırır.
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