Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir?

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan kirazın birçok faydası bilinmekte. Doğada her şeyin bir amacı olduğu gerçeği su götürmez, kirz sapı da bunun bir kanıdı. İşte kiraz sapı çayının faydaları…

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Zayıflatmayla kalmayan kiraz sapı çayının faydaları

Çoğumuzun etli kısımlarını yiyip geriye kalan saplarını ve kabuklarını çöpe attığımız meyveler aslında en çok vitamini de o sap ve kabuklarında saklıyor. İşte kiraz sapı çayı da kirazda bulunan vitaminlere ulaşmamızı sağlıyor.

 

 

KİRAZIN FAYDALARI BİTMİYOR!

 

Kiraz sapı çayı tarifi

 

Malzemeler:

Yaklaşık 40-50 adet kiraz sapı
3 su badağı su

 

Yapılışı:

İlk olarak kiraz saplarını güzelce bol su ile yıkayın, temizleyin. Ardından su ve kiraz saplarını bir tencereye koyun ve kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra 10 dakika saha kaynamada bırakın ve altını kapatın. Ilımasını bekleyin ve çayınız hazır, afiyet olsun.
Biraz daha tatlandırmak isterseniz böğürtlen ya da vişne katabilirsiniz.

 

 

Kiraz sapı çayı nasıl içilir?

Kiraz sapı çayını her sabah aç karnına yarım çay bardağı kadar içebilirsiniz.

 

 

Kiraz sapı çayının faydaları

 

Sakinleştirir

Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar.

 

Kilo verdirir

Ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeye büyük destek sağlar.

  

Susuzluğu giderir

Özellikle Ramazan aylarında susuzluğu gidermesinden ötürü tercih edilir. Sahurdan sonra içildiğinde gün içerisinde susuzluğa iyi gelir.

 

Böbrek sağlığına iyi gelir

Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Böylelikle böbreklere de fazla yüklenilmemesini sağlar. Böbrek taşı oluşumunu önler.

 

İdrar söktürücüdür

Tuvalete çıkmakta zorlanan veya koyu idrar sorunu yaşayan kişiler için çözüm getirir. Vücuttan atılması gereken atık maddelerin daha sık ve bekletilmeden atılmasını sağlar.

 

Adet ağrılarına iyi gelir

Adet döneminde, kanın dışarı atılamamasından kaynaklanan ağrıları gidermede birebirdir. Adet dönemi boyunca her gün bir bardak kiraz sapı çayı içmek ağrıları dindirmeyi sağlayacaktır.

 

ADET DÖNEMİNDEKİ ŞİKAYETLER NASIL HAFİFLER?

 

Toksin maddeleri uzaklaştırır

Toksin maddeler vücuttan atılmadıkça zamanla ödem olarak vücutta yer eder. Kiraz sapı çayı ödem atma özelliği sayesinde toksin maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

 

  • Cildi temizler.
  • Karaciğere çok faydalıdır.
  • Menopoz döneminde rahatlatıcı etki gösterir.
  • İdrar yolu enfeksiyonlarında tedaviye destek olur.
  • Damarların içten yağlanmasını önler.

 

Kiraz sapı çayının zararları nelerdir?

  • Günde 1 fincandan fazla tüketilmemelidir, aksi halde vücut susuz kalabilir.

     

  • İshalseniz ya da düşük tansiyonunuz varsa tüketmeniz önerilmez.

     

  • Hamile ya da emziriyorsanız doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

     

  • Kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

     

  • Erkeklerde 40’lı yaşlardan sonra tüketilmelidir.

     

  • Kadınlarla adet görmeye başladıktan sonra tüketilmelidir.

 

KİRAZ SAPI İLE KİLO VERMEK

 

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