Zayıflatmayla kalmayan kiraz sapı çayının faydaları

Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir?

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan kirazın birçok faydası bilinmekte. Doğada her şeyin bir amacı olduğu gerçeği su götürmez, kirz sapı da bunun bir kanıdı. İşte kiraz sapı çayının faydaları…

Çoğumuzun etli kısımlarını yiyip geriye kalan saplarını ve kabuklarını çöpe attığımız meyveler aslında en çok vitamini de o sap ve kabuklarında saklıyor. İşte kiraz sapı çayı da kirazda bulunan vitaminlere ulaşmamızı sağlıyor.

Kiraz sapı çayı tarifi

Malzemeler:

Yaklaşık 40-50 adet kiraz sapı

3 su badağı su

Yapılışı:

İlk olarak kiraz saplarını güzelce bol su ile yıkayın, temizleyin. Ardından su ve kiraz saplarını bir tencereye koyun ve kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra 10 dakika saha kaynamada bırakın ve altını kapatın. Ilımasını bekleyin ve çayınız hazır, afiyet olsun.

Biraz daha tatlandırmak isterseniz böğürtlen ya da vişne katabilirsiniz.

Kiraz sapı çayı nasıl içilir?

Kiraz sapı çayını her sabah aç karnına yarım çay bardağı kadar içebilirsiniz.

Kiraz sapı çayının faydaları

Sakinleştirir

Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar.

Kilo verdirir

Ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeye büyük destek sağlar.

Susuzluğu giderir

Özellikle Ramazan aylarında susuzluğu gidermesinden ötürü tercih edilir. Sahurdan sonra içildiğinde gün içerisinde susuzluğa iyi gelir.

Böbrek sağlığına iyi gelir

Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Böylelikle böbreklere de fazla yüklenilmemesini sağlar. Böbrek taşı oluşumunu önler.

İdrar söktürücüdür

Tuvalete çıkmakta zorlanan veya koyu idrar sorunu yaşayan kişiler için çözüm getirir. Vücuttan atılması gereken atık maddelerin daha sık ve bekletilmeden atılmasını sağlar.

Adet ağrılarına iyi gelir

Adet döneminde, kanın dışarı atılamamasından kaynaklanan ağrıları gidermede birebirdir. Adet dönemi boyunca her gün bir bardak kiraz sapı çayı içmek ağrıları dindirmeyi sağlayacaktır.

Toksin maddeleri uzaklaştırır

Toksin maddeler vücuttan atılmadıkça zamanla ödem olarak vücutta yer eder. Kiraz sapı çayı ödem atma özelliği sayesinde toksin maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

Cildi temizler.

Karaciğere çok faydalıdır.

Menopoz döneminde rahatlatıcı etki gösterir.

İdrar yolu enfeksiyonlarında tedaviye destek olur.

Damarların içten yağlanmasını önler.

Kiraz sapı çayının zararları nelerdir?