Biberiye çayı hakkında bilmeniz gereken her şey

Biberiye çayının faydaları ve zararları nelerdir?

Enfes yoğun tadı ve kokusuyla cilt bakımından hafızaya, mideden baş ağrılarına birçok faydası olan biberiye çayı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik...

Biberiye nedir?

Biberiye, uzun yıllardır baharat, çay ve esans olarak kullanılan şifalı bir bitkidir. Akdeniz ikliminde yetişir ve boyu 2 metreye kadar çıkabilir. Mavi ya da eflatun renkli, hoş kokulu çiçeklerinden esans elde edilir. Doğal bir antioksidandır, yiyeceklerin raf ömrünü uzatır.

Biberiyenin içerdiği vitamin ve mineraller

Biberiyenin içerisinde bol miktarda A ve C vitamini, B6 vitamini bulunur. İçeriğinde mineral olarak da magnezyum, kalsiyum, bakır, manganez ve demir vardır.

Biberiyenin faydaları nelerdir?

Sindirim sistemine iyi gelir

İltihap gidericidir. Mide ülseri hazımsızlık ve bağırsak sorunları için doğal ilaç niyetine kullanılır.

Kansere karşı savaşır

Biberiyenin içerisinde bulunan karnosol, rosmarinik, betülinik ve karnosik-asit gibi maddeler kansere karşı koruyucudur. Lösemi, cilt, meme, karaciğer, prostat, mesane, yumurtalık, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı savaşır. Doktora danışarak, kemoterapi esnasında kullanılabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Antioksidan özelliği sayesinde, vücutta bulunan bağışıklık sistemine destek savunma hattı oluşturur ve birçok hastalığa karşı koruyucudur.

Sinir sistemini korur

İçeriğinde bulunan karnosik ve rosmarinik asitler sayesinde nöronlarda meydana gelebilen bozulmaları önler. Alzheimer, bunama ve parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde oldukça yardımcıdır. Odaklanmayı sağlar.

İdrar söktürücüdür

Suyun vücuttan atılımını hızlandırır, böylece vücuttaki aşırı yağları ve tuzları daha kolay atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda tiroid fonksiyon bozukluğu hastalarında görülen üremiyi iyileştirmede yardımcıdır.

Biberiyenin bir diğer faydaları;

Baş ağrılarına iyi gelir.

Solunum yolu için iyidir, burun tıkanıklıklarını giderir.

Antiseptik özelliği sayesinde ağızda oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Kabızlık sorununa çözüm getirir.

Kan dolaşımını hızlandırır, kış aylarında vücudun daha sıcak olmasını sağlar.

Zayıflamaya yardımcıdır.

Biberiye yağının faydaları nelerdir?

El ve ayak parmaklarındaki kan dolaşımını etkileyen raynaud hastalığına iyi gelir,damarları açar.

Nefes borusundaki iltihapları giderir, solunumu kolaylaştırır.

Biberiye yağını solumak odaklanma ve uyanıklığı sağlar.

Baş ağrısı, migren, regl ağrıları ve mide kramplarına karşı etkili bir masaj yağı olarak kullanılır.

Aromaterapik olarak lavanta yağı ile beraber kullanımı, stres ve kaygıyı azaltır, antidepresan özelliği gösterir.

Ciltte UV kaynaklı bozulmalara karşı önleyicidir.

Karaciğerin iltihaplanmasını önler.

İçeriğinde bulunan rosmarinik asit sayesinde mantarlara ve candida hastalığına karşı savaşır.

Saç dökülmesi ve kepek sorunuyla savaşır.

Saç dökülmesi ve kepek sorunuyla savaşır. Sivrisinek, kene gibi kan emici sinek ve böcekleri uzaklaştırır.

Biberiye yağı kullanımı

Oldukça yoğun bir yap olduğundan, taşıyıcı bir yağ ile seyreltilip kullanılmalıdır.

Ağrı gidermesi için; 2 damla biberiye yağı ve 2 damla nane yağını 1 çay kaşığı hindistan cevizi ile karıştırın ve ağrıyan bölgeye masajla uygulayın.

Konsantrasyonu arttırması için; 3 damla biberiye yağını yarım çay kaşığı hindistan cevizi yağı ile karıştırın ve boynunza, cildinize sürün.

Saç dökülmesine karşı savaşması için, sedir ağacı yağı ve dağ kekiği yağı ile karıştırıp saç diplerinize sürün. Ardından şampuanla saçınızı yıkayın.

Biberiye yağı, lavanta, kakule, adaçayı, papatya, nane ve sardunya yağları ile kullanılabilir.

Biberiye çayı nasıl yapılır?

1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye yaprağını bir fincan suda kaynatın ve biraz bekledikten sonra içmeye hazır. Afiyet olsun.

Biberiye mutfakta nasıl kullanılır?

Etlerin marine sürecinde kullanılır, çok lezzet kadar. Limonataya taze biberiye katılabilir. Pizza yapımında biberye kurusu kullanılabilir. Kıymaya biberiye özü eklenebilir, böylelikle et pişerken kansere sebep olan oluşumlar engellenir.

Biberiyenin zararları nelerdir?

Her besin gibi biberiyenin de dozunda kullanımı iyidir. Fazla tüketilirse yan etkiler görülür.

Biberiye çayı günde 1 fincandan fazla tüketilmemelidir.

En fazla bir hafta boyunca düzenli tüketilmeli, ardından bir hafta ara verilmelidir.

Fazla kullanımında akciğer ödemi, spazm, kusma ve koma görülebilir.

Uzun süreli kullanımında gebe kadınlarda düşüğe sebep olabilirken erkeklerde de sprem sayısını azaltabilir.

Nane ve benzer bitkilere alerjisi olan kişilerin biberiye ve biberiye yağı tüketmemeleri gerekir.

Kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli olarak kullandığınız ilaçlarınız varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

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