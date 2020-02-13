Kekik çayının bilmediğiniz birçok faydası olabilir!

Kekik, daha çok güneş gören çorak topraklarda yetişen ve 350 civarında farklı çeşidi olan bir bitkidir. Bu bitkiden kekik çayı ve kekik yağı elde edilir.
Kekik çayını hem kuru hem de taze kekikten yapabilirsiniz.
Malzemeler:
Yapılışı:
Suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve içine kekik katın. Yaklaşık 10 dakika demlenmesini bekleyin ve kekik çayınız hazır. Afiyet olsun.
Kekiğin içeriğinde bulunan eterli uçucu yağın kaybolmaması için aynı kekiği ikinci kez kaynatmayınız.
Solunum sistemine iyi geliyor
Bronşları açarak astım, bronşit, öksürük, soğuk algınlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına çok iyi geliyor.
Hazımsızlığı gideriyor
Kekik çayı, bağırsak yolundaki mukozayı yok edebildiğinden hazımsızlığı gideriyor. Yemeklerden sonra 1 fincan kekik çayı içmek şişkinliğinizi indirecektir.
Romatizma ağrılarına iyi geliyor
Kaslardaki kasılmaları önleyerek romatizma kaynaklı ağrıların dinmesini sağlıyor.
Kolon kanserine karşı savaşır
Kekik çayı bağırsaklar için oldukça fayda sağlıyor. Gazların giderilmesinde, bağırsak ağrıları ve kramplarına iyi geliyor. Kolon kanserinde iyileştirici etki gösteriyor.
Ağız sağlığına iyi geliyor
Kekik çayını gargara olarak kullanabilirsiniz. Ağız kokusunu gidermeye ve diş eti sağlığını korumaya yardımcı oluyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Sık sık hasta oluyorsanız size kekik çayını öneririz. İçinde bulunan A ve C vitaminleri sayesinde, düzenli içildiğinde bağışıklık sistemini güçendiriyor.
Sinirleri yatıştırıyor
Dopamin ve serotonin seviyelerini arttırarak depresyon ve anksiyeteyi önlüyor. İçinde bulunan karvakrol sayesinde ruh halini iyileştiriyor, kötü düşüncelerden ve stresten uzaklaşmayı sağlıyor.
Cilde iyi geliyor
Kekik çayını ılık bir halde cilde sürmek akne ve sivilce oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda göz altlarındaki yorgun ve şişkin görünümü de azaltıyor.
Adet ağrılarına iyi geliyor
Krampları azaltarak adet ağrılarının azalmasını sağlıyor. Adet döngüsünü de düzene soktuğu biliniyor.
Kalp sağlığına iyi geliyor
İçinde bulunan potasyum ve manganez sayesinde damarları rahatlatır ve kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp hastalıklarını ve felci önler.
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