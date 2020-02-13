Kekik çayı faydaları nelerdir?

Baharat olarak oldukça geniş kullanım alanı olan kekik bitkisinin çayı da vücudumuza birçok fayda sağlıyor.

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Kekik çayının bilmediğiniz birçok faydası olabilir!

Kekik çayı nedir?

Kekik, daha çok güneş gören çorak topraklarda yetişen ve 350 civarında farklı çeşidi olan bir bitkidir. Bu bitkiden kekik çayı ve kekik yağı elde edilir.

 

Kekik çayı tarifi

Kekik çayını hem kuru hem de taze kekikten yapabilirsiniz.

 

Malzemeler:

  • 2 tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış kekik
  • 2 su bardağı su

 

Yapılışı:

Suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve içine kekik katın. Yaklaşık 10 dakika demlenmesini bekleyin ve kekik çayınız hazır. Afiyet olsun.
Kekiğin içeriğinde bulunan eterli uçucu yağın kaybolmaması için aynı kekiği ikinci kez kaynatmayınız.

 

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Kekik çayının yararları nelerdir?

 

Solunum sistemine iyi geliyor

Bronşları açarak astım, bronşit, öksürük, soğuk algınlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına çok iyi geliyor.

 

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Hazımsızlığı gideriyor

Kekik çayı, bağırsak yolundaki mukozayı yok edebildiğinden hazımsızlığı gideriyor. Yemeklerden sonra 1 fincan kekik çayı içmek şişkinliğinizi indirecektir.

 

Romatizma ağrılarına iyi geliyor

Kaslardaki kasılmaları önleyerek romatizma kaynaklı ağrıların dinmesini sağlıyor.

 

Kolon kanserine karşı savaşır

Kekik çayı bağırsaklar için oldukça fayda sağlıyor. Gazların giderilmesinde, bağırsak ağrıları ve kramplarına iyi geliyor. Kolon kanserinde iyileştirici etki gösteriyor.

 

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Ağız sağlığına iyi geliyor

Kekik çayını gargara olarak kullanabilirsiniz. Ağız kokusunu gidermeye ve diş eti sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

 

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Sık sık hasta oluyorsanız size kekik çayını öneririz. İçinde bulunan A ve C vitaminleri sayesinde, düzenli içildiğinde bağışıklık sistemini güçendiriyor.

 

Sinirleri yatıştırıyor

Dopamin ve serotonin seviyelerini arttırarak depresyon ve anksiyeteyi önlüyor. İçinde bulunan karvakrol sayesinde ruh halini iyileştiriyor, kötü düşüncelerden ve stresten uzaklaşmayı sağlıyor.

 

Cilde iyi geliyor

Kekik çayını ılık bir halde cilde sürmek akne ve sivilce oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda göz altlarındaki yorgun ve şişkin görünümü de azaltıyor.

 

Adet ağrılarına iyi geliyor

Krampları azaltarak adet ağrılarının azalmasını sağlıyor. Adet döngüsünü de düzene soktuğu biliniyor.

 

Kalp sağlığına iyi geliyor

İçinde bulunan potasyum ve manganez sayesinde damarları rahatlatır ve kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp hastalıklarını ve felci önler.

 

  • İdrarda akışkanlığı arttırıyor, idrar söktürücüdür.
  • Kolestrolü düşürür.
  • İçerisine biraz limon sıkarak içildiğinde balgam söktürücüdür.

 

Kekik çayının zararları

  • Kekik çayının herhangi bir yan etkisi henüz görülmemiştir lakin günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi önerilir.
  • Hamile ya da emziriyorsanız doktorunuza danışmadan tüketmemelisiniz.
  • Kronik bir rahatsızlığınız veya düzenli olarak kullandığınız ilacınız varsa doktorunza danışmadan tüketmemelisiniz.

 

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