Kendine sarılmak anksiyeteyi azaltabilir mi?

Yeni yapılan bir araştırma, kendine sarılmanın anksiyeteyi anlamlı düzeyde azaltabileceğini gösterdi.

Kendine sarılmak anksiyeteyi azaltabilir mi?
Sağlık
Giriş: 17 Haziran 2025 13:47
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Bir arkadaşınız ile sarılmak olumsuz duygularla başa çıkmanıza yardımcı olabilir, peki ya kendi kendinize sarıldığınızda ne olur? Yeni bir çalışma, kendi kendine sarılmanın anksiyeteyi azaltabileceğini gösterdi.


Anksiyete, birçok insanın hayatının bir döneminde yaşadığı yaygın bir sorundur. İş görüşmesi ya da önemli bir sınav gibi stresli bir durum öncesinde bir partnerden, aile üyesinden ya da yakın bir arkadaş ile sarılmak, anksiyete duygularını azaltmaya yardımcı olan bir strateji olabilir. Psikolojik araştırmalar, başkası tarafından sarılmanın stres seviyelerini ve depresyon ile yalnızlık gibi olumsuz duyguları azalttığını defalarca göstermiştir.


Peki ya etrafınızda sarılacak kimse yoksa?


Psikolojik araştırmalarda sistematik olarak çok fazla incelenmemiş sarılma türlerinden biri de kendi kendine sarılmadır. Bu nedenle, kendi kendine sarılmanın anksiyete ile başa çıkmada yardımcı olup olmadığı şu an için net değildir.


Neden sarılırız?
Neden sarılırız?

Kendine sarılma ve anksiyete üzerine bir çalışma

Psikoloji literatüründeki bu boşluğu doldurmak amacıyla, bilimsel bir dergide yayımlanan yeni bir çalışma, kendi kendine sarılmanın anksiyete üzerindeki etkilerine odaklandı. Bilim insanı Yulia Susanti ve liderliğindeki araştırma ekibi, 22 gönüllüden, bir kendi kendine sarılma müdahalesinden önce ve sonra DASS (Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği) anketini doldurmalarını istedi.


Gönüllülerin tamamı tez yazımı dersine katılan ve en az hafif düzeyde anksiyete yaşayan öğrencilerdi. Gönüllüler, korku ve anksiyetenin fiziksel ve psikolojik yönleriyle ilgili çeşitli soruları yanıtladı. Elde edilen puanlara göre katılımcılar, anksiyete yaşamayan, hafif anksiyeteli, orta düzeyde anksiyeteli, şiddetli anksiyeteli ya da panik yaşayan bireyler olarak sınıflandırıldı.


Kendine sarılma müdahalesi için, gönüllüler haftada bir kez olmak üzere üç hafta boyunca davet edildi. Her buluşmada gönüllülerden mümkün olduğunca rahatlamaları ve bağdaş kurarak oturmaları istendi. Ardından, kollarını göğüslerinin üzerine çaprazlamaları ve parmak uçlarını karşı omuzlara yerleştirmeleri istendi – yani bir çeşit kendi kendine sarılma pozisyonu. Daha sonra ellerini ve dirseklerini öne ve arkaya doğru 30 saniye boyunca hareket ettirdiler ve bu sırada “Bunu başarabilirim!” gibi olumlu ifadeleri tekrar etmeleri istendi.


Kendi kendine sarılma müdahalesinden önce gönüllülerin %18,2’si orta düzeyde, %54,5’i şiddetli düzeyde ve %27,3’ü panik düzeyinde anksiyete yaşıyordu. Müdahale sonrasında gönüllülerin %36,4’ü hafif, %63,6’sı orta düzeyde anksiyete yaşarken, hiçbir gönüllü artık şiddetli anksiyete ya da panik yaşamıyordu. İstatistiksel testler, kendi kendine sarılma müdahalesinin anksiyetede anlamlı bir azalma sağladığını ortaya koydu.


Etrafınızda size sarılacak kimse yoksa, kendinize sarılmayı deneyin

Genel olarak, bu çalışmanın sonuçları kendi kendine sarılmanın anksiyete duygularını azaltmada faydalı olabileceğini açıkça göstermektedir. Bu nedenle, bir dahaki sefere önemli bir sınav ya da stresli bir olay nedeniyle kendinizi kaygılı hissederseniz, kendinize sarılmayı deneyin!



Kaynak: Sebastian Ocklenburg. "Can Self-Hugging Reduce Anxiety?". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-asymmetric-brain/202506/can-self-hugging-reduce-anxiety. (08.06.2025).


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