Yeşil far, 2026 sonbahar/kış sezonunun öne çıkan güzellik görünümlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Zümrüt yeşilinden zeytin tonlarına, metalik detaylılardan yumuşak haki tonlara kadar uzanan bu renk paleti, klasik göz makyajına farklı bir yorum getiriyor. Üstelik bu renkteki farlar artık yalnızca cesur makyaj tercihleri yapanların kullanabileceği bir renk olarak görülmüyor, günlük makyajda da karşımıza çıkıyor. Özellikle zeytin ve adaçayı tonları, nötr renklere alternatif olarak günlük makyajda da kullanılabiliyor. Daha iddialı bir görünüm isteyenlere ise zümrüt yeşili eyeliner veya metalik yeşil far öneriliyor. Makyaj sanatçılarının ve güzellik editörlerinin 2026 göz makyajı trendlerine ilişkin değerlendirmesi de bu değişimi destekliyor. Uzun süredir güzellik dünyasına hâkim olan sade ve doğal makyaj anlayışının yerini daha renkli, deneysel ve kişisel ifadelere bıraktığına dikkat çekiliyor.

Podyumlardan günlük makyaja uzanan renkli dönüş

Yeşil tonlarının yükselişinde podyumların da etkisi var. Sonbahar/Kış defilelerinde modellerin göz kapaklarında metalik yeşil ve altın yansımalar kullandığı görünüyor. Bazı görünümlerde daha koyu yeşil eyeliner tercih ediliyor. Böylece yeşil, yalnızca far olarak değil, farklı göz makyajı uygulamalarında da kendine yer buluyor.

Yeşil far nasıl kullanılabilir?

Evet, bu trende göre renkli göz makyajını günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Bunun için göz kapaklarının tamamını yoğun renkle kaplamak gerekmiyor. Peki, hangi tonlar kullanılabilir?

Zeytin yeşili: Daha doğal ve kolay uygulanabilir bir görünüm için göz kapaklarına tek başına uygulanabilir.

Zümrüt yeşili: Özellikle eyeliner olarak kullanıldığında klasik siyah eyeliner'a dikkat çekici bir alternatif oluşturabilir.

Metalik yeşil: Akşam makyajında göz kapaklarına ışıltılı bir görünüm kazandırabilir.

Adaçayı yeşili: Daha yumuşak ve hafif renkli makyajlardan hoşlananlar için tercih edilebilir.

Yeşil dumanlı göz makyajı: Kirpik diplerinde yoğunlaştırılan rengin yukarı doğru dağıtılmasıyla daha dramatik bir görünüm elde edilebilir.

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Göz renginize göre yeşil far kullanım önerileri…

Kahverengi gözler: Belirgin bir renk vurgusu için zümrüt yeşili veya soğuk, maviye çalan yeşil tonları kullanabilirler. Daha sıcak bir görünüm elde etmek istiyorsanız zeytin yeşili ve haki tonları tercih edebilirsiniz.

Mavi gözler: Zeytin yeşili ve haki tonları, sıcak bir görünüm arayan ancak bakır tonlarından hoşlanmayanlar için etkili bir seçenek sunuyor. Bunun yanı sıra gözü yormadan kontrast oluşturan yumuşak adaçayı yeşili ile daha sıcak, mat yeşil tonları da öne çıkıyor.

Yeşil gözler: Canlı yeşim, orman yeşili veya zümrüt yeşili tonlarıyla rengin yoğunluğu artırılabiliyor. Koyu orman yeşili ya da zümrüt yeşili tonlarına yönelmek ve belirginlik kazandırmak için bu tonları zaman zaman bronz veya yumuşak kahverengiyle birleştirmek de seçenekler arasında yer alıyor.

Ela gözler: Altın yeşili ve yosun yeşili, gözlerdeki altın rengi benekleri belirginleştiriyor. Kahverengi gözlerde olduğu gibi sıcak yeşil tonları, irislerdeki sıcaklığı zahmetsizce ortaya çıkarıyor.

Makyaj sanatçılarının önerileri arasında yeşil tonlarını kahverengi, bronz ve altın renkleriyle bir araya getirmek de bulunuyor. Böylece göz makyajında renk kullanımı daha dengeli bir görünüme kavuşabiliyor.

Referanslar

Jamie Chevron. “From Emerald to Olive—10 Chic Green Eye Shadow Looks That Are Stunning on Every Eye Color”. Şuradan alındı: https://www.whowhatwear.com/beauty/makeup/green-eyeshadow-looks (05.11.2026).

Katie Intner. “At Dior Couture, All the Cool Girls Are Wearing Metallic Green Shadow” Şuradan alındı: https://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/a71834688/christian-dior-couture-fall-2026-makeup-beauty-details/ (06.07.2026).