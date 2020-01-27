Mistik bir bitki: Ada çayı

Ada çayı nedir? Ada çayının faydaları nelerdir?

Mistik bir bitki olan ada çayı ortama iyi enerji vermenin yanında vücudumuz için de birçok fayda sağlar.

Ada çayı, yaprakları griye çalan yeşil renkte sivri uçlu olup oldukça belirgin damarlara sahip bir bitkidir. Yumuşak ve tatlı bir tada sahiptir. Kurutulmuş yapraklar ve toz şeklinde de bulmak mümkün.

İşte ada çayının faydaları:

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar ve hasta olmayı engeller.

Karaciğeri temizler.

Strese iyi gelir, sinir sistemini rahatlatır. Bu sayede stres kaynaklı uyku problemlerine de çözüm getirir.

Dişeti iltihaplanmasında kullanılır.

Ağız yaraları tedavisinde kullanılır.

Baş ağrılarını hafifletir.

Bronşit ve astım tedavisine yardımcı olur.

Boğaz ağrılarını alır.

Alzheimer’a yardımcı olur ve aynı zamanda hafızayı güçlendirir.

Kan şekerini düşürür.

Safra kesesinin çalışmasına yardımcı olur.

Romatizmal sorunların ve enfeksiyonların iyileşmesini sağlar.

Kötü kolestrole iyi gelir ve dengeler. Diyabet ve kolestrol hastalarına önerilebilir.

İdrar yolu enfeksiyonunun geçmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemine iyi gelir, mideyi rahatlatır.

İshal rahatsızlığına iyi gelir.

Cildin pürüzsüz ve esnek olmasını sağlar.

Saç bakımında yardımcıdır. Kepekli ve yağlı saçlara iyi gelir.

Menapozun olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Ağız içi yaraların hızlı iyileşmesini sağlar.

Ada çayının zararları:

Hamile ya da emziren kadınların tüketmesi önerilmiyor.

Epilepsi hastalarının tüketmesi önerilmiyor.

Kronik rahatsızlığınız varsa ve düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

Kadınlık hormonuna destek olduğu için erkeklerin tüketmesi pek önerilmiyor, sprem kalitesinin ya da sayısının düşmesine sebep olabileceği düşünülüyor.

Günde 2 fincandan fazla tüketilmemeli, aksi halde alerjik reaksiyonlar, mide problemleri ve kalp çarpıntılarına sebep olabilir.

Ada çayı nasıl yapılır?

Bir fincan kaynamış suya 1 tatlı kaşığı adaçayı koyun ve 5-8 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından yaprakları suyun içerisinden çıkartın ve içmeye hazır. Afiyet olsun.

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