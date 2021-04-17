Dünya'nın birçok yerinde COVID-19 vakalarında rekor rakamlara ulaşılıyor. Virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte gelen üçüncü dalganın etkileri de birçok ülkede görülmeye devam ediyor. Buna karşın, 2020'nin ilk aylarından itibaren COVID-19'u sınırlarından içeri bile sokmayan ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu dönemi sıfır vakayla atlatan ülkeler de bulunuyor.

Bu 14 ülkenin büyük bir çoğunluğu adalardan oluşurken, aralarındaki iki isim ise yüksek nüfusu ile bu konudaki başarısı konusunda tartışmalar yaratıyor. Bu ülkelerde COVID-19 vakasına rastlanmamasını sağlayan en büyük tedbirlerin seyahat kısıtlamaları ve zorunlu karantina olduğu düşünülüyor.

Covid-19'a yakalanma riski ve kan grupları arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

'Covid-19 saçları döküyor mu?' haberimizi okumak için tıklayabilirsiniz.

İşte Covid-19'un uğramadığı 14 ülke:

1- American Samosa

ABD sınırları içinde bağımsız bir bölge olan American Samosa, Büyük Okyanus’ta yer alıyor, beş adacık ve iki mercan adasından oluşuyor. Adanın nüfusu yaklaşık 55 bin kişi ve hava yolu ile ulaşılabiliyor.

2- Cook Adaları

15 küçük adanan oluşan Cook Adaları, Kuzey Pasifik’te konumlanıyor. Politik olarak Yeni Zelanda’ya bağlı ve sınırlarına girişte zorunlu karantina uygulaması yaparak virüssüz kalmayı başarmıştır. Aynı zamanda limanlarına dinlence amaçlı teknelerin ve yolcu gemilerinin girişini geçici olarak yasaklamıştır.

3- Mikronezya

600’den fazla adadan oluşan Mikronezya, Büyük Okyanus’un batı kısmında yer alıyor. Şu ana dek hiç COVID-19 vakası bildirmeyen Mikronezya’nın pandemi döneminde yine de ABD, Çin ve Japonya’dan destek aldığı biliniyor.

4- Kiribati

Hawaii’nin güneybatısında bulunan Kiribati, takımadalardan oluşan bir ada ülkesidir. Dört yarımkürede de kara parçası bulunan nadir ülkelerden biridir. COVID-19 mücadele konusunda erken dönemde kısıtlamalar uygulamaya başlayan Kiribati, sadece çok az sayıda havayolunun uluslararası uçuş yapmasına izin vermektedir.

5- Nauru

Kiribati’nin komşusu Nauru dünya üzerindeki boyut olarak en küçük üçüncü ülkedir. 10 bin kişilik nüfusu ile de dünyanın en az nüfuslu ikinci topluluğu olma özelliğine sahiptir. Komşu adalarına koyduğu seyahat kısıtlamaları ile Koronavirüs’ü kendi sınırlarından uzak tutmayı başarmıştır.

6- Niue

Yeni Zelanda’nın kuzeyinde bulunan Niue, dünya üzerindeki en büyük mercan adalarından biridir. COVID-19 ile mücadele konusunda Yeni Zelanda’dan destek almıştır.

7- Kuzey Kore

Listede bulunan ve ada ülkesi olmayan iki isimden biri olan Kuzey Kore’nin hiç COVID-19 vakası bildirmemesi ise büyük bir tartışma konusu. Çin ve Güney Kore’yle sınır komşusu olan Kuzey Kore’nin hiç vakasının olmaması neredeyse imkansız olarak değerlendiriliyor. Sıfır vaka bildiren en yüksek nüfuslu ülke olan Kuzey Kore, çok sıkı bir karantina uygulamasına ve seyahat kısıtlamalarına sahip. Aynı zamanda sınırları da hâlâ kapalı.

8- Palau

300’den fazla adasıyla bir takımada olan Palau, Filipinler’in doğusunda bulunmaktadır. Ülke öncelikli olarak ticari uçuşları askıya almış, daha sonrasında ise zorunlu karantina ile COVID-19’u sınırlarından uzak tutmayı başarmıştır.

9- Pitcairn Adaları

Dört volkanik adadan oluşan Pitcairn, Birleşik Krallık’ın Büyük Okyanus’ta, ülke dışında bulunan, tek kara parçasıdır. 50’den daha az sakini olduğunu bilinen ada’da COVID-19 vakasına hiç rastlanmamıştır ancak adadaki bulaşıcı hastalık riskinin yüksek olduğuna dair uyarılar yapılmıştır.

10- Saint Helena

Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bulunan, Saint Helena dünya üzerindeki en uzak bölgelerden biri olarak nitelendiriliyor. Ortalama 4 bin 500 kişinin bulunduğu ada 1502 yılında Portekiz tarafından keşfedilmeden önce adada kimse yaşamıyordu.

11- Tokelau

Kuzey Pasifik Okyanus’unda bulunan Tokelau, üç tropik mercan adasından oluşuyor ve Yeni Zelanda’ya bağlı. Havayoluyla ulaşımın bulunmadığı adaya sadece tekneyle ulaşılabiliyor. Yaklaşık 1500 kişinin bulunduğu Tokelau, sadece yenilenebilir enerji kullanan ilk topluluk olarak biliniyor.

12- Tonga

170 adadan oluşan Tonga takımadalarının sadece 36’sında yerleşim yeri bulunuyor. COVID-19 önlemleri kapsamında salgının başlarında havaalanlarını kapatan ve ulusal karantina uygulayan Tonga şu ana dek hiç COVID-19 vakası bildirmedi.

13- Türkmenistan

Çok da uzağımızda olmayan Türkmenistan hâlâ COVID-19 vakası bildirmedi. Bu başarısının ise ticari uçuşları ve toplu dini etkinlikleri yasaklamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Hiç vaka görülmemesine rağmen ülkede maske takılmasına ve sosyal mesafeye de özen gösteriliyor.

'Çift maske takmak ne kadar doğru?' haberimizi okumak için tıklayabilirsiniz.

14- Tuvalu

Hawaii ve Avustralya arasında yer alan Tuvalu üç resif adasından ve altı mercan adasından oluşuyor. 10 binden fazla nüfusu olan Tuvalu seyahat kısıtlaması uygulayarak sınırlarını kapalı tutuyor ve gerekli durumlarda zorunlu karantina uyguluyor.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: US News. Places Without Reported COVID-19 Cases. Şuradan alınmıştır: https://www.usnews.com/news/best-countries/slideshows/countries-without-reported-covid-19-cases (Kaynak haberin en son güncellenme tarihi 22 Şubat 2021'dir)