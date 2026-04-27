Ruh sağlığında denge: Doğru sosyal desteği bulmak

Sosyal destek, ancak ihtiyaçlarımızla örtüştüğünde ruh sağlığımıza iyi gelir. 'Her derde deva' tek bir sosyal destek türü yoktur. Peki, sizin şu anki ihtiyacınız hangisi? Sadece dinlenilmek mi, yoksa çözüm odaklı bir bilgi desteği mi? İhtiyacı doğru tanımlamak, iyileşmenin ilk adımıdır.

Elektronik iletişim araçları bağlantı kurmayı kolaylaştırsa da, bir yandan evde kalmayı ve yüz yüze etkileşimlerden kaçınmayı da teşvik ediyor. Yalnız yaşayanların sayısı artarken, sadece yarımız geniş ailesine bir saatlik sürüş mesafesinde oturduğunu belirtiyor. Sonuç olarak, etrafımız insanlarla çevrili olsa bile birçoğumuz derin bir yalnızlık hissi yaşıyoruz.

Sosyal desteğimizden memnuniyetsizliğimiz, sosyal medyaya maruz kalmaktan da etkilenebilir. Medya odaklı dünyamızda, diğer insanların bizden daha fazlasını yaptığına veya daha fazla eğlendiğine inanmak çok kolay; bu da ruh halimizi ve zihinsel durumumuzu olumsuz etkileyebiliyor. Tabii ki geçmiş dönemlerde insanların sosyal destekleri hakkında ne düşündüklerini bilmiyoruz çünkü o zamanlar bu faktörleri takip etmiyorduk. Ancak şunu biliyoruz: Yüksek beklentiler, beraberinde daha fazla hayal kırıklığı riski getirir.

RUH Şifa niyetine sosyal bağlanma

RUH Güçlü bir yaşamın anahtarı: Duygusal sağlık

Yalnızlığımızın nedenleri ne olursa olsun, bireyler ve toplum olarak neye ihtiyacımız olduğunu ve nasıl daha iyi bağ kurabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bu basit bir süreç değil, çünkü farklı durumlar farklı destek türleri gerektirir. Sosyal destek sınıflandırmaları çalışmalar arasında farklılık gösterse de, psikologlar Carolyn Cutrona ve Daniel Russell beş temel kişilerarası destek türü öne sürmektedir. Bunlar: Duygusal destek, sosyal bütünleşme, özsaygı desteği, somut yardım ve bilgi desteğidir. Bu kuramcıların "optimal eşleşme" teorisine göre; bize sunulan destek türü, algıladığımız ihtiyaçlarımızla tutarlı olduğunda en yüksek memnuniyeti duyarız. Belki de bu destek türlerinin hayatımızda nasıl yer edindiği üzerine kafa yormaya değer:

Duygusal destek: Şefkat ve ilgi göstermeyi ifade eder. İlişkilerimizde çatışma, iş yerinde zorluk veya yaşam tarzımızla ilgili sorular yaşadığımızda; güven tazelemek için arkadaşlarımıza veya ailemize yöneliriz. Çoğu zaman onların desteği, durumu yönetmek için ihtiyacımız olan özgüveni bize verir. Eğer çevremizdekiler eleştirel ve köstek oluyorsa, bu stres seviyemizi artırabilir. Ancak başvurduğunuz kişiler ihtiyacınız olan desteği istikrarlı bir şekilde sağlayamıyorsa, bu durum başka insanlara yönelmeniz gerektiği anlamına gelebilir.

Sosyal bütünleşme: Bir gruba veya ağa ait olmanın çoğumuz için kendimizi güvende ve değerli hissetmemize yardımcı olduğu gerçeğini ifade eder. İster bir rock grubunun hayranları, ister bir spor takımı, bir okul, bir şirket, bir din veya siyasi bir grup olsun; başkalarının bizim yaptıklarımıza değer verdiğine inanmak, özellikle belirsizlik zamanlarında güven vericidir. Elbette her sosyal grup destekleyici değildir ve katılmak istediğimiz bir gruptan dışlanmak acı verici olabilir. Ancak bağ kurmak için aktif olarak fırsat kollamak, ruh sağlığımızda büyük bir fark yaratabilir.

Özsaygı desteği: Kendi değerimize olan inancımızı pekiştiren destektir. Bu destek türü, kendi yeteneklerimizi veya insan olarak değerimizi sorguladığımızda önem kazanır. Romantik bir ayrılık, bir hedefe ulaşamama veya bir yargı hatasından sonra; bizi tanıyan birinin durumu perspektife oturtmamıza, felaket senaryoları yazmamıza engel olmasına ve başarısızlığın bizi tekrar denemekten alıkoymamasına ihtiyacımız vardır. Bu destek iyi tanıdığımız kişilerden gelebileceği gibi, çevremizdeki uzmanlardan da gelebilir. Bir öğretmenin, antrenörün, dini liderin veya terapistin bizi teşvik etmesi, bir hayal kırıklığından sonra depresif bir sarmala girmemizi önlemede anahtar rol oynayabilir.

Somut yardım: Hepimizin zaman zaman ihtiyaç duyduğu türden desteklerdir. Markette düşürdüğünüz eşyaları toplamanıza yardım eden kişi, arabanızın aküsü bittiğinde sizi gideceğiniz yere bırakan arkadaşınız veya peşinat için size ödünç para veren aile üyeniz buna örnektir. Bazen destek çok yakınınızdan, bazen de bir yabancıdan gelir; ancak kilit nokta, o kişinin tam ihtiyacınız olan yardımı, tam ihtiyacınız olan anda sunmuş olmasıdır. Sağlık sorunları veya iş kaybı gibi zorluklar yaşadığımızda, bize destek olanların her zaman beklediğimiz kişiler olmadığını görebiliriz. Bu cesaret kırıcı olsa da, beklenmedik iyilikler bir o kadar umut verici olabilir.

Bilgi desteği: İhtiyaç duyduğumuzda bilgi, tavsiye veya rehberlik paylaşımını ifade eder. Bu durum özellikle karmaşık veya yabancı durumlarla başa çıkmaya çalışırken kritiktir. Bir danışmana, mentora veya koça sahip olmak; üniversitede, işte veya sporda başarılı olmak ile olamamak arasındaki farkı yaratabilir.

Elbette, ihtiyacınız olan sosyal destek türünü belirlemek ile onu elde etmek farklı şeylerdir; ancak yalnızlıkla boğuşan bir toplumda neyin eksik olduğunu anlamak, sorunu çözmenin ilk adımıdır. Eğer neye ihtiyacımız olduğunu belirleyebilirsek, bu ihtiyacı en iyi nasıl karşılayacağımızı düşünebiliriz.

Yeni insanlarla tanışmak için çaba sarf ederek sosyal ağımızı genişletmemiz mi gerekiyor? Yeni gruplara katılarak somut desteğe veya aidiyet duygusuna erişimimizi mi artırmalıyız? İş yerinde veya okulda bir mentor aramak faydalı olur mu? Bazı durumlarda, makul bir destek sağlamayan veya esenliğimizi baltalayan kişilerle geçirdiğimiz zamanı azaltmamız gerekebilir. Ayrıca, sosyal medya kaynaklı destek beklentilerimizi yönetmek ve dışsal onaylanmaya güvenmek yerine kendi özsaygımızı inşa etmek üzerinde çalışmak da gerekebilir. Sonuç olarak, sosyal desteğimizi iyileştirmek hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımıza fayda sağlar.

Kaynak: Mary McNaughton-Cassill. "Social Support Helps Mental Health If It Matches Our Needs". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/mental-health-matters/202604/social-support-helps-mental-health-if-it-matches-our-needs.

RUH Hayata yeniden heyecan kazandırmanın 8 yolu

İYİ YAŞAM "Hayır" diyerek ruh sağlığınızı koruyun