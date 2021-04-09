Kan grubu ve Korona ilişkisi

Yapılan bazı araştırmalar 0 kan grubuna sahip olan kişilerin COVID-19 virüsüne yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu gösterirken, aksini savunan başka araştırmalar da bulunuyor. Kan grubu ve Korona ilişkisi hakkında daha detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Kan grubu ve Korona ilişkisi
Sağlık
10 Nisan 2021 Cumartesi

Amerikan Hematoloji Topluluğu'nun Blood Advances isimli dergisinde 2020 yılının Ekim ayında yayımlanan bir araştırma, kan grubu 0 olan kişilerin COVID-19'a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu, yakalandıkları takdirde ise bu insanlarda diğer kan gruplarından olanlara kıyasla organ yetmezliği gibi problemlerin daha az şiddette görüldüğünü ortaya çıkarmıştı.

Daha önce yapılan bazı araştırmalar 0 kan grubunun COVID-19'a karşı bir koruma sağlayabileceğini de öne sürmüştü. Bu araştırma, Danimarka'da 2,2 milyondan fazla insanın oluşturduğu ve içlerinden 473 bin kişinin COVID-19 pozitif olduğu bir kontrol grubunun verileriyle de karşılaştırıldı. Pozitif vakalar arasında 0 kan grubuna sahip kişi sayısının A, B veya AB kan grubundan olanlardan daha az olduğu ortaya çıktı. Kan grubu dağılımının etnik kökenler arasında değişiklik gösterdiği bilindiğinden araştırmacılar aynı zamanda etnik köken konusunda da kontrol sağladı. Sonuçlar yine kan grubu 0 olan kişi sayısının az olduğunu gösterdi.


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A veya AB kan grubundan olanlar hastalığı daha şiddetli geçiriyor

Yapılan başka bir araştırma ise A veya AB kan grubundan olan insanların hastalığı 0 veya B kan grubundan olanlara kıyasla daha ağır geçirdiğini ortaya çıkarmıştı. Araştırmacılar Kanada'da hastanede yatan kritik seviyedeki 95 hastadan veri toplamışlardı. Sonuçlar, solunum cihazına bağlanan hastaların ağırlıklı olarak A veya AB kan grubundan olduğunu ve yine aynı kan gruplarında COVID-19'a bağlı akciğer sorunlarının daha çok yaşandığını göstermişti. Ayrıca A veya AB kan grubundan olanların böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize ihtiyaç duydukları da ortaya çıkmıştı.

Bununla birlikte A veya AB kan grubundan olan hastaların hastaneden kalma süresinin 0 veya B grubu hastalarından daha uzun olmadığı gözlemlenirken, A veya AB kan grubundan olanların yoğun bakımda daha uzun kaldıkları ve bununla bağlantılı olarak COVID-19'u daha ağır bir şekilde geçirdikleri de fark edilmişti.



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Harvard Üniversitesi: "Covid-19 ve kan grubu arasında bir bağlantı yok"

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının yürüttüğü bir araştırma ise COVID-19 hastası olanların semptomlarının kötüleşmesiyle kan grupları arasında bir bağlantı olmadığını ortaya çıkardı. Bu araştırmadan elde edilen ve Annals of Hematology dergisinde yayımlanan bulgular, kan grupları ve COVID-19 arasında bağlantı kuran diğer araştırmaların aksini iddia eder nitelikteydi. Ancak bu araştırma, kan grubu B veya AB olan ve semptom gösteren pozitif vakaların, 0 kan grubundan olanlara kıyasla sayıca daha çok olduğunu ortaya çıkararak önceki araştırmaları destekler hâle geldi.


Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY. Studies Offer New Evidence for Possible Link Between Blood Type and COVID-19 Susceptibility and Severity. Şuradan alınmıştır: https://www.hematology.org/newsroom/press-releases/2020/possible-link-between-blood-type-and-covid-19

Harvard Medical School. COVID-19 and Blood Type. Şuradan alınmıştır: https://hms.harvard.edu/news/covid-19-blood-type


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