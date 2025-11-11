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Giyim

Kış mevsiminin kurtarıcı parçaları

Soğuk havalarda sabahları siz de kombin yapmaya üşenenlerdenseniz şıklığı kolayca yakalamanızı sağlayacak o parçalar...

Giriş: 11 Kasım 2025, Salı 20:00
Güncelleme: 10 Kasım 2026, Salı 16:42
1

Şişme mont

Şişme bir mont pratik giyiminden dolayı ve kombinleri sporlaştıran bir parça olmasından dolayı oldukça kullanışlı bir tercih olabilir. Kapüşonlu olması bere taşımamanız açısından kolaylık sağlayacaktır.

2

Gri atkı

Gri renk, ara bir renk olduğundan birçok renkle uyum sağlayabililir. Yün gri bir atkı, sizi sıcak tutarken aynı zamanda şık bir görünüm yakalamanızı sağlayacak.

3

Siyah boğazlı kazak

Bu kazaklar her türlü kombine eşlik edebilecek parçalardır. İster spor bir kombin olsun isterse de klasiğe kaça bir kombin, siyah boğazlı kazak kurtarıcı parçanız olacak.

4

Deri postallar

Postallar, kışın ayağınızı soğuktan korurken çabasız görününen şıklığınızın en önemli parçası olmaya aday. Deri olması su geçirmesini önlerken materyal olarak her türlü kıyafetle uyumlu görünmesini sağlıyor.

5

Kadife etek

Kışın dahi etekten vazgeçmeyenlerdenseniz sizi soğuktan korumak için en önemkli yardımcılarınız kadife eteklerdir. Her rengini kombinlerinize uydurabileceğiniz bu parçaları tercih ettiğiniz külotlu çoraplar birlikte altına çorap çizme veya postal giyerek rahatça kullanabilirsiniz.

6

Bol kesim blazer ceket

Renk ve desen fark etmeksizin şıklığınıza şıklık katan parçalardan belki de en önemlisi blazer ceketlerdir. Bol kesimli olması sizi daha çabasız ama şık bir görünüme kavuşturmaya yetecek.

7

Deve tüyü rengi kaban

Yine her renkle uyum sağlayacak bir parça bulduk. Altına giyeceğiz spor ayakkabıyla kombininizi sporlaştıran, giyeceğiniz topuklu ayakkabıyla ise işe gitmek için aranan kombine ulaşmanızı sağlayacak bu parçayı kolaylıkla takacağınız şal veya atkıyla daha da şıklaştırabilirsiniz.

8

Teddy ceket

Sonbahar ve kış mevsimlerinin son yıllarda en çok kullanılan parçası olan teddy ceketler, okula giderken veya arkadaşlarınızla buluşurken giyebileceğiniz oldukça rahat ve cool bir parça.

9

Desenli uzun çoraplar

Kışın en eğlenceli parçalarını unutmak olmazdı. Çeşit çeşit desendeki bu parçaları spor ayakkabı veya bot giymek istediğiniz günlerde paçalarınızdan görünür hale getirerek kombinize renk katabilirsiniz.

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