Bir kez aldatan yine aldatır mı?

Yapılan bir çalışma, geçmiş ilişkilerinde aldatan kişilerin sonraki ilişkilerinde aldatma olasılığının üç kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Bir kez aldatan yine aldatır mı?
İlişki
Giriş: 19 Haziran 2023 14:45 Güncelleme: 19 Haziran 2023 15:01
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"Bir kez aldatan, her zaman aldatır."


Hiç şüphesiz bu cümleyi daha önce duydunuz. Pek çok insan, ilişkilerde sadakatsizlik ile geçmiş bir sicilin, gelecekteki aldatmaların kesin bir işareti olduğuna inansa da, öte yandan bu, bir kez aldatanların mutlaka yeniden aldatacağı anlamına da gelmiyor. Ancak bu konuyla ilgili araştırma yapmış olan bilim insanları, aldatmanın düşünüldüğünden daha karmaşık olduğunu söylüyor.


2017'de yayınlanan bir çalışma, kabahatlerin tekrarlanma olasılığını belirlemeye çalışarak konuya biraz ışık tuttu. Araştırmacılar 484 karışık cinsiyetli çifti incelediler ve katılımcıların %44'ünün ilişki sırasında bir noktada sadakatsiz olduklarını bildirdiler. Analiz aynı zamanda geçmişte partnerini aldatmış olanların, partnerini hiç aldatmamış olanlara kıyasla tekrar aldatma ihtimalinin 3 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.


Yazar Kayla Knopp; "İlişkiler için geçmiş önemlidir. Romantik geçmişlerimizde yol boyunca her adımda yaptıklarımız, bir sonraki adımı etkiler" açıklamasında bulundu. Bu, bazı durumlarda sadakatsizlik için doğru olabilir, ancak bu kesin bir kural değildir.


Psikolog Kristin Davin ve Nörolog Heidi Moawad; "Bir kez aldatan herkes bir daha kopya çekmeyecektir. Bununla birlikte, seri aldatanlar, kronik bir sadakatsizlik modeli gösterir."


Terapist Ainhoa Plata; "Psikolojide böyle bir resmi terim olmamasına rağmen, bazı insanları sadakatsiz olmaya daha yatkın hale getirebilecek bazı kişilik özellikleri bulunmaktadır. Bunlar, narsisistik kişilik bozukluğu olanları içerir. Narsist insanlar sevildiklerini ve beğenildiklerini hissetmek için başkalarını kullanırlar. Zorlukları severler ve sürekli olarak diğerlerinden üstün olduklarını kendilerine kanıtlarlar. Bu nedenle aşık olma tutkusunu yaşamayı seviyorlar. O alanda uzun süreli bir ilişkiden çok daha fazla beğenildiklerini ve kendilerine değer verildiğini hissediyorlar. Narsist, istikrarlı ve kalıcı bir ilişkiden memnun değildir çünkü zamanla partneri bağımsızlık kazanır ve onu putlaştırmayı bırakır. Sadakatsizlikler [sonradan] narsistin ihtiyaçlarını karşılar" dedi.


Inés Bárcenas; "Kaçınmacı bağlanma stillerine ya da düşük öz saygıya sahip kişiler de seri aldatmaya eğilimli olabilir. Belki de bağlılığa karşı isyan edebilir ya da başkalarında onay arayabilir. Bununla birlikte, sadakatsiz olan herkesin kişilik bozuklukları ya da zihinsel sorunları yoktur. Bazen sadakatsizlikler özellikle bir partnerle ilgili de olabilir" açıklamasında bulundu.


Elbette, birinin tekrar tekrar partnerini aldatmasının bir sürü başka nedeni de bulunmaktadır, ancak iyi haber şu ki, bunlar düzeltilebilir davranışlardır.


Hızlı tedavisi bulunmamaktadır. Kimlik, benlik saygısı üzerinde çalışmalısınız. Bu, kişinin kendisiyle başkaları arasındaki bağı keşfetmeyi ve yeniden yapılandırmayı içeren çok uzun bir yoldur. Ama evet, daha iyi olmak ve başkaları için daha iyi olmak mümkündür.



Kaynak: Maddy Chapman. "'Once A Cheater, Always A Cheater' – Is There Any Truth To The Phrase?". Şuradan alındı: https://www.iflscience.com/once-a-cheater-always-a-cheater-is-there-any-truth-to-the-phrase-69302. (08.06.2023).


Tüm yönleriyle: Aldatma ve aldatılma psikolojisi
Tüm yönleriyle: Aldatma ve aldatılma psikolojisi

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