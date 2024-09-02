Hayat anlamsız hissettirdiğinde başa çıkmanın 5 yolu

Eğer hayat size anlamsız geliyorsa, yalnız değilsiniz. Sağlıklı ilişkiler kurmak ve size neyin mutluluk getirdiğini gözlemlemek gibi ipuçları, amaç ve tatmin bulmanıza yardımcı olabilir. Hayat güzeldir. Ancak bazen monoton bir döngüde olduğunuzu hissedebilirsiniz; her gün aynı şeyleri yaptığınızı ya da anlamsız bir hayat yaşadığınızı düşünebilirsiniz.

Hayatın anlamsız gelmesinin nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Örneğin; depresyon veya diğer ruh sağlığı bozuklukları gibi zihinsel sağlık durumları, üzüntü ya da umutsuzluk hislerine yol açabilir. Bu da kişinin geçmişte zevk aldığı aktivitelerden ilgi kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca, işte, evde ya da sosyal çevrede tatminsizlik, birinin hayatta daha derin bir anlam arayışına girmesine neden olabilir. Ancak yaşam memnuniyetini ve amacını artırmak için yardım mevcuttur. Yalnız değilsiniz.

Hayatın anlamsız olduğu duygusu ile başa çıkmanın bazı yolları şunlardır:

1. Niyet ile yaşayın

Niyet ile yaşadığınızda, yaptığınız her şeyi neden yaptığınızı fark edersiniz. Hayatınızın her yönünü değerlendirir ve bunun vizyonunuza ya da hedeflerinize uygun olup olmadığını düşünürsünüz. Niyetle yaşamak, günlük hayatınızı temel inançlarınız ve değerleriniz doğrultusunda yapılandırma pratiğidir.

Kişisel değerlerinizi ve inançlarınızı tanımlamaya başladıkça, niyetle yaşamak zorlayıcı bir yolculuk olabilir. Bu süre zarfında olumlu öz konuşma pratiği yapmak ve sosyal medyadan uzaklaşmak faydalı olabilir. Niyetle yaşamak için ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu keşfetmek adına duygularınızı incelemeyi düşünün. Başlamak için şu sorular yardımcı olabilir:

Bana ne mutluluk veriyor?

Hangi tutkularımı ve ilgi alanlarımı daha fazla keşfetmek isterim?

Başarılı olmamı ne tetikler?

Başarı benim için ne anlama geliyor?

2. Şükran pratiği yapın

2017 araştırmasına göre, hayatınızda sahip olduklarınız için minnettarlık hissetmek ve bunu göstermek, çevrenizdeki iyiliği kucaklamanın bir yoludur. Bu, sizi hayallerinizdeki hayata yönlendirebilir ve gününüzde bir amaç bulmanıza yardımcı olabilir.

2022 araştırması, şükran pratiği yapmanın insanların, durumları olumlu bir şekilde yeniden çerçevelendirmelerine, stresi azaltmalarına ve ruh halini iyileştirmelerine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Günlük hayatınıza şükranı entegre etmek için:

Hayatınızda olumlu bir etkisi olan birine mektup yazın.

Minnettar olduğunuz şeylerin bir listesini yapın.

Şükran hissettiğiniz anlarda duraklayarak o anı fark edin.

Dua sırasında minnettarlığınızı ifade edin.

3. Hayata anlam katan şeyleri keşfedin

Hayatınıza anlam katan şeyleri izlemek, olumlu yönleri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazen en sıradan gibi görünen şeyler, en fazla anlamı taşır; güzel bir doğa manzarası ya da beklenmedik bir nimet gibi. Klinik psikolog ve yazar Dr. Noelle Nelson: “Bir şeyi anlamlı bir şekilde yapmak, o eyleme anlam ve değer vermeyi içerir” açıklamasında bulundu.

Nelson, günlük hayatınızda anlam bulmanıza yardımcı olacak şu örnekleri veriyor:

Güne hazır olmak için kendinize yeterli zaman tanımak amacıyla sabah alarmını kurmak.

Eşinizi rutin olduğu için değil, onlara ne kadar değer verdiğinizi ifade etmek için sarılmak.

Kahve farkındalığı egzersizini deneyebilirsiniz; bu, kahve, çay veya su gibi tercih ettiğiniz bir içeceği içerken beş duyunuza dikkat getirmenizi içerir.

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4. Olumlu bağlantılara odaklanın

Olumlu insanlarla vakit geçirmek, hayatınızda anlam bulmanın kesin bir yoludur. En iyi ilişkiler, size destek ve pozitiflik sunan, yolculuğunuzda sizi teşvik eden kişilerle kurduklarınızdır. Ayrıca nostaljiye yer açmayı düşünebilirsiniz; aile ve arkadaşlarınızla anıları canlandırarak, sizi mutlu eden müzikleri dinleyerek ya da önemli yaşam olayları için bir albüm oluşturarak...

2022 araştırmasına göre, nostalji anları geçirmek, insanların hayatta anlam bulmalarına, bu anlamı korumalarına ve yeniden kazanmalarına yardımcı olabilir. Araştırmalar ayrıca nostaljinin, hayatınızda zorluklarla karşılaştığınızda bile aidiyet ve kabul duygunuzu artırabileceğini öne sürüyor.

Geçmişe dair olumlu bir hatıranız yoksa, nostaljiden keyif almıyorsanız, sizin için daha olumlu ya da keyifli anılara sahip bir kişi veya deneyimi belirlemeyi düşünebilirsiniz.

5. Profesyonel yardım alın

Hayatta anlam bulma yolculuğu zor olabilir, ancak bunu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Baş etme ve hayatta anlam bulma konusunda yardım almak için bir terapist veya psikolog ile konuşmayı düşünebilirsiniz.

Eğer bir zihinsel sağlık durumuyla yaşıyorsanız, yaşadığınız hislere katkıda bulunan semptomları yönetmenize de yardımcı olabilirler. Günlük niyet ve şükran pratiği yapmak, sağlıklı ilişkiler kurmak ya da sıradan anlara değer katmak gibi kendine yardım ipuçlarını denemek, başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Kaynak: Sarah Barkley, Carrie Byrd. "5 Ways to Cope When Life Feels Meaningless". Şuradan alındı: https://psychcentral.com/health/life-feels-meaningless. (11.01.2024).