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İyi arkadaş nasıl olmalı?

"İyi arkadaş nasıl olmalı?" sorusunun yanıtlarını maddeler halinde hazırladık!İşte iyi arkadaşların özellikleri...

İyi arkadaş nasıl olmalı?
Giriş: 14 Haziran 2026, Pazar 12:00
Güncelleme: 14 Haziran 2026, Pazar 12:00

Arkadaşlık iki yönlü bir yol gibidir. Aldığınız kadar vermek de zorundasınızdır. Onlar nasıl her ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olmaya çalışıyor, en özel günlerinizde yanınızda olmasalar bile varlıklarını hissettiriyorlarsa, siz de onlara aynı şekilde davranmalısınız. İşte iyi arkadaşlığın sırları...

Çaba göstermelisiniz

Bazı arkadaşlıklar vardır, zaman ve ayrılık bilmezler. Onların yanında olmasanız bile telefon denen icadın nimetlerinden yararlanın. Onlara her daim yanınızda olduğunuzu hissettirin.

Dikkatli seçin

Gerçekten arkadaşlığa hatta dostluğa önem veriyorsanız, bu noktada seçimleriniz çok önemlidir. Birlikte olacağınız, bir şeyler paylaşacağınız arkadaşınızın illa ki sizinle aynı cinsiyette, düşüncede ve yaşam tarzında olmasına gerek yoktur. Burada önemli olan onun ve sizin karakteriniz, insan olarak birbirinize verdiğiniz değerdir. Özellikle dikkat etmeniz gereken ise birbirinizin hayatına girdikten sonra her şeye rağmen birbirinize katlanıp, katlanamayacağınızı düşünmeniz...

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İLİŞKİ

Arkadaşlık ömrü uzatır!

Uzaklıklar...

Hayatımızda bazı anlar olur ki o anlarda bazı şeyler her şeyi siler, hepsinin önüne geçer. Bu zamanlarda arkadaşlarınızı ihmal etmeyin. Birbirinizden uzak kalsanız bile en zor anlarınızda bir telefonunuzla yanınıza gelecek olanlar iyi arkadaşlarınızdır. Bu nedenle her ne olursa olsun onların zor günlerini, mutlu günlerini mutlaka paylaşın, “Yanındayım” deyin.

Sevgiliniz ve arkadaşlarınız

Dikkat ederseniz başlıkta “ve” bağlacı var “ya da” değil. Bazı insanlar hayatlarında biri olduğu zaman, o kişiyi hayatlarının merkezine alırlar ve arkadaşları dahil çevresindekileri bir anda yok sayarlar. Özellikle buna dikkat edin. Arkadaşlarınızın her zaman sevgilinizin karşısına konulmuş bir seçenek olarak görülmemesini sağlayın. Onlar ve sevgiliniz hayatınızda aynı anda yer almalılar.

Baskı uygulamayın

Kimseyi arkadaş olmaya zorlayamazsınız. Her insan hayatındaki herkesin çok iyi anlaşmasını ve büyük bir topluluk olmayı hedefler fakat gerçek bununla örtüşmez. Herkes herkesle anlaşamaz önceklikle bunu anlamalıyız. Örneğin sevgilinizin arkadaşları ve sizin arkadaşlarınızı kaynaştırmak istiyorsunuz. İlk buluşmadan sonra bir uyum olmazsa bu iki taraftan da kaynaklanan bir sorun değildir. Birbirlerine hiç uymayan insanlar olabilirler, paylaşacak hiç birşeyleri olmayabilir. Bu nedenle kesinlikle onları iyi anlaşmaları için zorlamayın.

Unutmayın sadece arkadaşsınız

Arkadaşlık demek hayata müdahale ya da onun adına karar vermek değildir. Arkadaşsınız diye onun hayatında karar yetkisine sahip değilsiniz. Evet bir yere kadar onlara destek verebilir, akıl verebilirsiniz fakat bunu yapmaları için size inanmaları için baskı uygulayıp yapmadıkları zamanda kızmaya ve küsmeye hakkınız yok.

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GÜNCEL

Her kadının ihtiyacı olan 8 arkadaş tipi

1

1. Çok mutlusunuz, telefonunuz çaldı ve sevgilisinden ayrılan arkadaşınız telefonun ucunda ağlıyor. Ne yaparsınız?

2

2. Çok mutsuzsunuz ve ofiste yan masada çalışan yakın arkadaşınızın neşesi yerinde.Nasıl hissedersiniz?

3

3. Uzun yıllar aşağı yukarı aynı gelir düzeyine sahip olduğunuz arkadaşınızın şansı döndü ve sizden birkaç kat fazla kazanmaya başladı. İçinizden hangisi geçer?

4

4. Sizce arkadaş:

5

5. En eski arkadaşınızı ne zamandan beri tanıyorsunuz?

6

6. Yediğinizin içtiğinizin ayrı gitmediği, birbirinize sırlarınızı teslim ettiğiniz kaç arkadaşınız var?

7

7. “Çok muhabbet tez ayrılık getirir” sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?

8

8. “Bazen bir arkadaş kardeşten ötedir” sözü sizce:

9

9. Arkadaşlığın ilk şartı:

10

10. Dönem dönem yakın olduğunuz arkadaşlar değişir mi? Yoksa yakın arkadaşlarınız hep aynı kişiler midir?

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brush-purple Yorumlar
Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...

Misafir 28 Kasım 2024, Perşembe

“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...