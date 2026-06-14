Arkadaşlık iki yönlü bir yol gibidir. Aldığınız kadar vermek de zorundasınızdır. Onlar nasıl her ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olmaya çalışıyor, en özel günlerinizde yanınızda olmasalar bile varlıklarını hissettiriyorlarsa, siz de onlara aynı şekilde davranmalısınız. İşte iyi arkadaşlığın sırları...

Çaba göstermelisiniz

Bazı arkadaşlıklar vardır, zaman ve ayrılık bilmezler. Onların yanında olmasanız bile telefon denen icadın nimetlerinden yararlanın. Onlara her daim yanınızda olduğunuzu hissettirin.

Dikkatli seçin

Gerçekten arkadaşlığa hatta dostluğa önem veriyorsanız, bu noktada seçimleriniz çok önemlidir. Birlikte olacağınız, bir şeyler paylaşacağınız arkadaşınızın illa ki sizinle aynı cinsiyette, düşüncede ve yaşam tarzında olmasına gerek yoktur. Burada önemli olan onun ve sizin karakteriniz, insan olarak birbirinize verdiğiniz değerdir. Özellikle dikkat etmeniz gereken ise birbirinizin hayatına girdikten sonra her şeye rağmen birbirinize katlanıp, katlanamayacağınızı düşünmeniz...

İLİŞKİ Arkadaşlık ömrü uzatır!

Uzaklıklar...

Hayatımızda bazı anlar olur ki o anlarda bazı şeyler her şeyi siler, hepsinin önüne geçer. Bu zamanlarda arkadaşlarınızı ihmal etmeyin. Birbirinizden uzak kalsanız bile en zor anlarınızda bir telefonunuzla yanınıza gelecek olanlar iyi arkadaşlarınızdır. Bu nedenle her ne olursa olsun onların zor günlerini, mutlu günlerini mutlaka paylaşın, “Yanındayım” deyin.

Sevgiliniz ve arkadaşlarınız

Dikkat ederseniz başlıkta “ve” bağlacı var “ya da” değil. Bazı insanlar hayatlarında biri olduğu zaman, o kişiyi hayatlarının merkezine alırlar ve arkadaşları dahil çevresindekileri bir anda yok sayarlar. Özellikle buna dikkat edin. Arkadaşlarınızın her zaman sevgilinizin karşısına konulmuş bir seçenek olarak görülmemesini sağlayın. Onlar ve sevgiliniz hayatınızda aynı anda yer almalılar.

Baskı uygulamayın

Kimseyi arkadaş olmaya zorlayamazsınız. Her insan hayatındaki herkesin çok iyi anlaşmasını ve büyük bir topluluk olmayı hedefler fakat gerçek bununla örtüşmez. Herkes herkesle anlaşamaz önceklikle bunu anlamalıyız. Örneğin sevgilinizin arkadaşları ve sizin arkadaşlarınızı kaynaştırmak istiyorsunuz. İlk buluşmadan sonra bir uyum olmazsa bu iki taraftan da kaynaklanan bir sorun değildir. Birbirlerine hiç uymayan insanlar olabilirler, paylaşacak hiç birşeyleri olmayabilir. Bu nedenle kesinlikle onları iyi anlaşmaları için zorlamayın.

Unutmayın sadece arkadaşsınız

Arkadaşlık demek hayata müdahale ya da onun adına karar vermek değildir. Arkadaşsınız diye onun hayatında karar yetkisine sahip değilsiniz. Evet bir yere kadar onlara destek verebilir, akıl verebilirsiniz fakat bunu yapmaları için size inanmaları için baskı uygulayıp yapmadıkları zamanda kızmaya ve küsmeye hakkınız yok.

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GÜNCEL Her kadının ihtiyacı olan 8 arkadaş tipi

1 1. Çok mutlusunuz, telefonunuz çaldı ve sevgilisinden ayrılan arkadaşınız telefonun ucunda ağlıyor. Ne yaparsınız? Önce sakinleştirmeye çalışır, aynı gün ilk fırsatta yanına gidersiniz Ne olduğunu anlatmasını istersiniz ve teselli etmeye çalışırsınız Müsait olmadığınızı, onu sonra arayacağınızı söylersiniz 2 2. Çok mutsuzsunuz ve ofiste yan masada çalışan yakın arkadaşınızın neşesi yerinde.Nasıl hissedersiniz? Neşe bulaşıcıdır deyip “İyi ki onun keyfi yerinde” dersiniz Ona gülümsemeye çalışırsınız Ona içinizden kızarsınız 3 3. Uzun yıllar aşağı yukarı aynı gelir düzeyine sahip olduğunuz arkadaşınızın şansı döndü ve sizden birkaç kat fazla kazanmaya başladı. İçinizden hangisi geçer? “Güle güle harcasın, inşallah benim de olur” “Keşke ben de onun kadar kazanabilsem” “Onun benden ne fazlası var?” 4 4. Sizce arkadaş: İnsanın diğer yarısı Şans Yalnız kalmamak için birlikte vakit geçirilen kişi 5 5. En eski arkadaşınızı ne zamandan beri tanıyorsunuz? Okul öncesi çocukluk döneminden beri İlkokul veya liseden beri İş hayatına başladığımdan beri 6 6. Yediğinizin içtiğinizin ayrı gitmediği, birbirinize sırlarınızı teslim ettiğiniz kaç arkadaşınız var? 3 ve üzeri 2 Hiç yok 7 7. “Çok muhabbet tez ayrılık getirir” sözü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlış İnsanına göre değişir Çok doğru 8 8. “Bazen bir arkadaş kardeşten ötedir” sözü sizce: Doğru Bazen doğru Yanlış 9 9. Arkadaşlığın ilk şartı: Koşulsuz sevmek İdare etmek Mesafeyi korumak 10 10. Dönem dönem yakın olduğunuz arkadaşlar değişir mi? Yoksa yakın arkadaşlarınız hep aynı kişiler midir? Hep aynı kişilerdir Çoğunlukla aynı kişilerdir Değişir Mükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar kendi seçtiğimiz ailemizdir” düşüncesini benimsediğinizden, onları gerçek ailenizden ayırmıyorsunuz. İyi bir arkadaşsınız! Sizin için ailenizden sonra arkadaşlarınız geliyor. Dostluklarınız eski, sağlam ve kalıcı. Onları hoş tutmaya özen gösteriyorsunuz. Çok yakın arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymayı sevmiyorsunuz. Saygı, sadakat, eşitlik kriterleri sizin için çok önemli. Başkalarına karşı saygılı, anılarınıza ve sırlarınıza sahip çıkan, bencillik etmeyen kişilerle yakın arkadaşlık kurar, küçük kusurlarını idare edersiniz. Kişisel bir saldırıya maruz kalmadıkça biriyle arkadaşlığınızı bitirmezsiniz. İyi bir arkadaşsınız. Temkinli bir arkadaşsınız! Sınırlarınızı korumak, kişisel alanınıza fazla insan almamak sizin tabiatınız. Bir slogan seçmeniz gerekse “Önce ben” dersiniz. Başkalarına karşı pek toleranslı değilsiniz. İnsan olarak başkalarına ihtiyaç duyduğunuzu kabul ediyor, onlarla genel olarak iyi geçiniyor, ancak dostluk ilişkilerine fazla da anlam yüklemiyorsunuz. Dönemsel olarak yakın olduğunuz kişiler değişiyor. Genellikle arkadaşlık konusuna pragmatik yaklaşıyor, ihtiyaç duyacağınız kişilerle arkadaşlık kurmayı tercih ediyorsunuz.