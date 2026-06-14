Arkadaşlık iki yönlü bir yol gibidir. Aldığınız kadar vermek de zorundasınızdır. Onlar nasıl her ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olmaya çalışıyor, en özel günlerinizde yanınızda olmasalar bile varlıklarını hissettiriyorlarsa, siz de onlara aynı şekilde davranmalısınız. İşte iyi arkadaşlığın sırları...
Çaba göstermelisiniz
Bazı arkadaşlıklar vardır, zaman ve ayrılık bilmezler. Onların yanında olmasanız bile telefon denen icadın nimetlerinden yararlanın. Onlara her daim yanınızda olduğunuzu hissettirin.
Dikkatli seçin
Gerçekten arkadaşlığa hatta dostluğa önem veriyorsanız, bu noktada seçimleriniz çok önemlidir. Birlikte olacağınız, bir şeyler paylaşacağınız arkadaşınızın illa ki sizinle aynı cinsiyette, düşüncede ve yaşam tarzında olmasına gerek yoktur. Burada önemli olan onun ve sizin karakteriniz, insan olarak birbirinize verdiğiniz değerdir. Özellikle dikkat etmeniz gereken ise birbirinizin hayatına girdikten sonra her şeye rağmen birbirinize katlanıp, katlanamayacağınızı düşünmeniz...
Arkadaşlık ömrü uzatır!
Uzaklıklar...
Hayatımızda bazı anlar olur ki o anlarda bazı şeyler her şeyi siler, hepsinin önüne geçer. Bu zamanlarda arkadaşlarınızı ihmal etmeyin. Birbirinizden uzak kalsanız bile en zor anlarınızda bir telefonunuzla yanınıza gelecek olanlar iyi arkadaşlarınızdır. Bu nedenle her ne olursa olsun onların zor günlerini, mutlu günlerini mutlaka paylaşın, “Yanındayım” deyin.
Sevgiliniz ve arkadaşlarınız
Dikkat ederseniz başlıkta “ve” bağlacı var “ya da” değil. Bazı insanlar hayatlarında biri olduğu zaman, o kişiyi hayatlarının merkezine alırlar ve arkadaşları dahil çevresindekileri bir anda yok sayarlar. Özellikle buna dikkat edin. Arkadaşlarınızın her zaman sevgilinizin karşısına konulmuş bir seçenek olarak görülmemesini sağlayın. Onlar ve sevgiliniz hayatınızda aynı anda yer almalılar.
Baskı uygulamayın
Kimseyi arkadaş olmaya zorlayamazsınız. Her insan hayatındaki herkesin çok iyi anlaşmasını ve büyük bir topluluk olmayı hedefler fakat gerçek bununla örtüşmez. Herkes herkesle anlaşamaz önceklikle bunu anlamalıyız. Örneğin sevgilinizin arkadaşları ve sizin arkadaşlarınızı kaynaştırmak istiyorsunuz. İlk buluşmadan sonra bir uyum olmazsa bu iki taraftan da kaynaklanan bir sorun değildir. Birbirlerine hiç uymayan insanlar olabilirler, paylaşacak hiç birşeyleri olmayabilir. Bu nedenle kesinlikle onları iyi anlaşmaları için zorlamayın.
Unutmayın sadece arkadaşsınız
Arkadaşlık demek hayata müdahale ya da onun adına karar vermek değildir. Arkadaşsınız diye onun hayatında karar yetkisine sahip değilsiniz. Evet bir yere kadar onlara destek verebilir, akıl verebilirsiniz fakat bunu yapmaları için size inanmaları için baskı uygulayıp yapmadıkları zamanda kızmaya ve küsmeye hakkınız yok.
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Her kadının ihtiyacı olan 8 arkadaş tipi
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...
“Çok muhabbet tez ayrılık getirir” abi bi kızı çokseviyodum her gün yazıyordum ama benle sanki konuşmak istemiyorduve şu an küsüz :( vebişey daha beni sanki kimse sevmiyomuşgibi düşünüyorumMükemmel bir arkadaşsınız! Arkadaşlarınız gerçekten çok şanslı çünkü siz mükemmel bir arkadaşsınız. Çok iyi sır saklayan, zor ve mutlu zamanlar paylaştığı kişilere kıymet veren, zor durumda olan birine yardım eli uzatan, gerektiğinde kendi acısını unutup arkadaşının acısına merhem olmaya çalışan birisiniz. Ve bütün bunlar karşılığında eğer ihmal edilirseniz onu da anlayışla karşılıyorsunuz. “Arkadaşlar...