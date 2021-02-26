Çift maske takmak ne kadar doğru?

Uzmanlar özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre geçirmek zorunda olan kişilerin, cerrahi maske üzerine kumaş maske takmasının virüse karşı daha çok koruma sağlanacağını belirtiyor.

Çift maske takmak ne kadar doğru?
Sağlık
26 Şubat 2021 Cuma

Geçtiğimiz aylarda çoğu uzman üst üste çift maske takmanın öneminden bahsetmeye başladı. Genellikle cerrahi maskenin üzerine kumaş maske takılması gerektiği söylendi. ABD'li enfeksiyon hastalıkları uzmanı Anthony S. Fauci, Ocak ayında katıldığı bir TV programında "Bir kat maskenin üzerine bir kat daha eklediğinizde daha etkili olacağına dair bir fikir birliği var" şeklinde konuşmuştu.

Şubat ayında ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı bir rapor da cerrahi maskenin üzerine birden fazla katmanı olan bir kumaş maske takmanın virüse karşı korunmayı önemli miktarda artırdığını ortaya çıkardı. Tek kullanımlık cerrahi maskelerin kulak lastiklerini düğümlemenin ve yüze yakın kısımlarını kıvırmanın da benzer derecede koruyucu olduğu belirtildi.

California Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Monica Gandhi ise her zaman herkesin çift maske takmasının gerekli olmadığının altını çizdi. Gandhi, virüsün yayılma riskinin fazla olduğu yerlerde, kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda uzun süre kalmak zorunda olan kişilerin çift maske takmasını önerdi. Aynı zamanda tıbbi olarak virüs kapmaya daha yatkın olan kişilerin, örneğin kronik rahatsızlıkları olanların, çift maske takmayı göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.


Maskenizi hangi sıklıklarda değiştirmelisiniz?
Maskenizi hangi sıklıklarda değiştirmelisiniz? Pandemi sürecinde taktığımız mas...
Aşı olduktan sonra da maske takmamız gerekiyor mu? İşte koronavirüs aşısı yapıp bağ...

Maskeleri en etkili biçimde takmak için ne yapmalı?

Uzmanlar maskenin yüzünüze tam oturması gerektiğini vurguluyor. Taktığınız maskenin işe yaraması için yüzünüzü sıkıca kavraması, burnunuzu ve ağzınızı tamamen kapaması gerekiyor. Mayo Kliniği Aşı Araştırma Grubu direktörü Gregory Poland "Eğer maskeniz yüzünüze tam oturmuyorsa, burnunuzun, yanaklarınızın ya da çeneninizin altında büyük boşluklar kalıyorsa maskenizin sizi korumakta etkili olmadığı söylenebilir" diyor. Eğer maskeniz doğru bir biçimde katmanlandırıldıysa N95'ler kadar etkili olabilir. N95'ler çoğu uzman tarafından altın standart olarak görülüyor.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Monica Gandhi ve enfeksiyon hastalıklarının hava yoluyla bulaşı üzerine çalışan Profesör Linsey Marr, en yüksek korunma sağlamak için maske takma konusunda önerilerde bulunuyor:


Çocuklar maske takmalı mı?
Çocuklar maske takmalı mı? Pandemi döneminde çocuklarını en...
Maske yüzünden oluşan sivilceler: Maskne Sürekli olarak maske kullanımına...

İlk seçenek: Cerrahi maskenizin üzerine çok katmanlı ve sıkı bir kumaş maske takın. Cerrahi maske virüsün solunum sisteminize girmesini engellerken kumaş maske ise virüse karşı fiziksel bir engel oluşturacaktır.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, N95 tipi maskelerin üzerine bir kat daha maske takılmasına gerek olmadığını söylüyor. Bu tip maskelerin üzerine bir maske daha takılmasının N95'in etkili olmasını engelleyeceğini ve kişinin nefes almasını zorlaştıracağını da belirtiyor.

İkinci seçenek: Dış katmanları sıkıca dokunmuş, orta katmanı dokunmamış yüksek etkili bir filtre oluşturan bir maddeden yapılan üç katlı maskelerden takın. İkinci kat maske takmanın kat kat kumaş takmakla karıştırılmaması gerektiğini belirten Gandhi, ikinci katın cerrahi maske gibi bir işlevi olmasına gerek olmadığını da ekliyor.

Son olarak uzmanlar hapşırdığınızda ya da maskeniz çeşitli sebeplerden dolayı nemlendiğinde (terlemek vb.) maskenizi değiştirmeniz gerektiğinin de altını çiziyor. Bu nedenle yanınızda yedek maske taşımanız da çok önemli.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru


Maskelerin sanatla buluşması

Maskeler artık evden çıkmadan önceki ihtiyaç listemize eklendiler. "iconeo" kullanıcı adlı Steffen Kraft, maskeleri sanatla buluşturmayı başardı...

16


Referans: The Washington Post. FAQ: Single or double? The latest advice on masks and covid.. Şuradan alınmıştır: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2020/09/30/mask-guidelines-covid-faq/?arc404=true

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.