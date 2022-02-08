7 Maddede süs bitkisi alma rehberi

Çeşit çeşit renkleri, boyları ve mis gibi kokuları süs bitkileri çoğumuz için evlerimizin vazgeçilmez parçaları. Peki, hangi süs bitkisi sizin eviniz için daha uygun? Gelin birlikte karar verelim!

7 Maddede süs bitkisi alma rehberi
Yaşam
08 Şubat 2022 Salı

Evinize bitki alırken sadece gözünüze hitap etmesine ya da kokusuna mı dikkat edersiniz, yoksa önceden ufak bir araştırma mı yaparsınız? Bitkilerin evin atmosferini önemli derecede değiştirmeye ve ruh sağlığınızı geliştirmeye katkıda bulunduğu düşünüldüğünde, evinize bitki almadan önce kendinize birkaç soru sormanızda fayda olabilir.


İşte evinize bitki almadan önce kendinize sormanız gereken 7 soru:

1- Bu bitkinin bakımı için ne kadar zaman harcayabilirim?

Bitki seçimi yaparken öncelikli olarak bakımına ne kadar zaman ayırabileceğinizi düşünmelisiniz. Bazı bitkilere devamlı olarak bakım yapılması gerekir. Bu tarz bitkiler için evde sürekli olarak vakit geçiriyor olmanız önemlidir. Böyle bir durumda telgraf çiçeği, aşk merdiveni ve orkide gibi çiçekleri tercih edebilirsiniz. Eğer, bitkilerinize ayıracak fazla zamanınız yoksa bakımı daha kolay olan Aloe Vera, beyaz yelken çiçeği, kaktüs, Çin herdem yeşili gibi bitkiler sizin için daha uygun olabilir.

2- Evim ne kadar ışık alıyor?

Evinize bitki almayı planlıyorsanız onu hangi odaya koyacağınızı da önceden düşünmeniz gerekir. Odanın ne kadar ışık aldığını kontrol edin. Kaktüs, sukulent, kroton ve Venüs otu gibi bitkiler güneşi sever. Bunların dışında potos sarmaşığı, paşa kılıcı, zamioculcas ve platycerium gibi bitkiler de güneş ışığına bolca ihtiyaç duyarlar.

3- Süs bitkileri ne kadar neme ihtiyaç duyar?

Bazı bitkiler rutubet giderici görevi görürken ortamdaki nemin de azalmasına yardımcı olurlar. Bu bitkilere sarmaşık, Tillandsia (hava bitkisi), kurdele çiçeği, orkide, yosun teraryumu, klivya çiçeği para ağacı ve aşk merdiveni örnek verilebilir. Bu tip bitkiler soğuk ortamlarda uzun süre yaşayabilirler ve çok fazla da suya ihtiyaç duymazlar.

Evde çiçek bakımının 6 püf noktası
Evde çiçek bakımının 6 püf noktası


4- Bitkim için doğru saksıyı nasıl seçebilirim?

Saksı seçimi yaparken sadece gözünüze hitap etmesini beklememeli; aynı zamanda bitkinin kök yumağını ve uzunluğunu da göz önünde bulundurarak seçim yapmalısınız. Altında delik olan saksılar suyu boşaltabilmek için daha uygundur. Eğer bitkinizin saksısını değiştirmeyi planlıyorsanız her zaman 2-4 cm daha büyük bir saksı tercih edin. Böylelikle bitkinizin köklerine baskı uygulamamış olursunuz. Aynı zamanda saksının dibine büyük taşlar yerleştirerek ekstra suyun köklere ulaşmasını engelleyebilirsiniz.


5- Tam olarak ne istiyorum?

Bitki çeşitliliğinin fazla olması kafanızı karıştırabilir. Bu nedenle eğer bitkiler hakkında fazla bilginiz yoksa ve araştırma da yapmadıysanız renklerine ve işlevlerine göre karar verebilirsiniz. Örneğin sarı ev bitkileri, uzun gövdeli bitkiler gibi…

6- Bitkilerim evcil hayvanlarım için güvenli mi?

Eğer evcil hayvanınız varsa bazı bitkilerin hayvanlar için zehirli olabileceğini aklınızda tutmalısınız. Çoğu evcil hayvanın çiğneme alışkanlığı vardır ve eğer evdeki bitkiniz zehirliyse bu ölümcül sonuçlar doğurabilir. Böyle bir durumda bitkiyi yerden yüksek bir noktaya yerleştirebilirsiniz. Yine de bitkiyi eve getirmeden önce herhangi bir kazadan sakınmak amacıyla kontrol etmeniz önerilir.

7- Bitkilerin fiyatları konusunda nasıl bir karara varabilirim?

Ev bitkileri genel olarak uygun fiyatlıdır, pahalı olanlar ise genellikle uzun boylu bitkilerdir. Bu nedenle sadece fiyatına göre değil bitkiyi nereye koyacağınıza göre de karar vermelisiniz. Örneğin, uzun saplı bitkiler küçük bir alan için uygun olmayacaktır, aynı zamanda küçük bitkiler de geniş bir dairede estetik görünmeyebilir.


Umarız ki bitki seçme rehberimiz sizin için faydalı olmuştur. Evinizi bitkilerle güzelleştirmeden önce bu maddeleri aklınızda tutmayı unutmayın!


Çeviren: Dilara Koru


Referans:

Daily News Dig. 7 Questions To Ask Yourself Before Buying Indoor Plants. Şuradan alınmıştır: http://dailynewsdig.com/7-questions-to-ask-yourself-before-buying-indoor-plants/


Evde yetişebilen etobur bitki çeşitleri
Evde yetişebilen etobur bitki çeşitleri


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